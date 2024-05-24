Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв" - 24.05.2024 Украина.ру
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Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"
Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв" - 24.05.2024 Украина.ру
Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"
У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T03:45
2024-05-24T03:45
новости
россия
украина
киев
всу
оборона
вс рф
волчанск
харьковская область
наступление
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Трудно определить, по каким причинам киевское командование должным образом не укрепило предполье в Харьковской области. Но бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было, рассказал эксперт.Поэтому у Вооруженных сил России продолжатся успехи. Военные будут продвигаться на любых направлениях, когда российская разведка вскроет слабости в обороне ВСУ, отметил офицер.У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Еще продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
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новости, россия, украина, киев, всу, оборона, вс рф, волчанск, харьковская область, наступление
Новости, Россия, Украина, Киев, ВСУ, оборона, ВС РФ, Волчанск, Харьковская область, наступление

Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"

03:45 24.05.2024
 
© Пресс-служба ВДВ / Перейти в фотобанкУчения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
Учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
© Пресс-служба ВДВ
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У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Трудно определить, по каким причинам киевское командование должным образом не укрепило предполье в Харьковской области. Но бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было, рассказал эксперт.
Поэтому у Вооруженных сил России продолжатся успехи. Военные будут продвигаться на любых направлениях, когда российская разведка вскроет слабости в обороне ВСУ, отметил офицер.
"Мы скрытно создадим группировку, а потом воспользуемся тактикой Брусиловского прорыва 1916 года: одновременное наступление на разных направлениях, чтобы противник не мог вести маневренную оборону", - подчеркнул Насонов.
У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Еще продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
Про майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 06:28
Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО Победа России неизбежна, потому что Киеву всегда будет не хватать снарядов, танков и орудий. А если даже будет хватать, то у него не будет специалистов, которые могли бы эти системы обслуживать
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
04:15Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
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03:45Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"
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