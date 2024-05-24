Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"
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У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Трудно определить, по каким причинам киевское командование должным образом не укрепило предполье в Харьковской области. Но бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было, рассказал эксперт.
Поэтому у Вооруженных сил России продолжатся успехи. Военные будут продвигаться на любых направлениях, когда российская разведка вскроет слабости в обороне ВСУ, отметил офицер.
"Мы скрытно создадим группировку, а потом воспользуемся тактикой Брусиловского прорыва 1916 года: одновременное наступление на разных направлениях, чтобы противник не мог вести маневренную оборону", - подчеркнул Насонов.
У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Еще продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, подытожил собеседник издания.
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