https://ukraina.ru/20240524/1055244150.html

Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"

Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв" - 24.05.2024 Украина.ру

Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"

У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-24T03:45

2024-05-24T03:45

2024-05-24T03:45

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Трудно определить, по каким причинам киевское командование должным образом не укрепило предполье в Харьковской области. Но бетонной обороны, "зубов дракона" и комбинированных минных полей в этом предполье не было, рассказал эксперт.Поэтому у Вооруженных сил России продолжатся успехи. Военные будут продвигаться на любых направлениях, когда российская разведка вскроет слабости в обороне ВСУ, отметил офицер.У Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад. Еще продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху

https://ukraina.ru/20240523/1055232247.html

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новости, россия, украина, киев, всу, оборона, вс рф, волчанск, харьковская область, наступление