https://ukraina.ru/20240524/1055211901.html

До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова

До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова - 24.05.2024 Украина.ру

До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова

Харьков — ключевое политическое звено Украины и если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима, то весь фронт может посыпаться — до самого Киева, считает герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-24T06:00

2024-05-24T06:00

2024-05-24T06:00

россия

харьков

киев

владимир путин

андрей белоусов

офицеры россии

освобождение

ростислав ищенко

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Эксперт объяснил необходимость взятия Харькова российскими силами, тем, что после этого будет создана буферная зона напротив Белгорода, Курска и Брянска, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.Кроме того, Липовой отметил, что сегодня согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч вэсэушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом и киевские воеводы на Банковой хватаются за головы.“Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику”, - полагает Липовой.Впрочем, и запасы у ВСУ под Харьковом не очень большие, подчеркнул эксперт, и ВСУ там должго не продержатся: как было и в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.Обстановка на Харьковском направлении настолько критична, что украинское командование бросает туда неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом ранее сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.Кстати, в связи с этим забил тревогу и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*: он призвал Зеленского обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.Как ранее отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже.* - Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Сможет ли Россия вернуть то, что сдала в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань), вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье.

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россия, харьков, киев, владимир путин, андрей белоусов, офицеры россии, освобождение, ростислав ищенко