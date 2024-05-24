До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова - 24.05.2024 Украина.ру
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До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова - 24.05.2024 Украина.ру
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
Харьков — ключевое политическое звено Украины и если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима, то весь фронт может посыпаться — до самого Киева, считает герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-05-24T06:00
2024-05-24T06:00
россия
харьков
киев
владимир путин
андрей белоусов
офицеры россии
освобождение
ростислав ищенко
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Эксперт объяснил необходимость взятия Харькова российскими силами, тем, что после этого будет создана буферная зона напротив Белгорода, Курска и Брянска, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.Кроме того, Липовой отметил, что сегодня согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч вэсэушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом и киевские воеводы на Банковой хватаются за головы.“Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику”, - полагает Липовой.Впрочем, и запасы у ВСУ под Харьковом не очень большие, подчеркнул эксперт, и ВСУ там должго не продержатся: как было и в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.Обстановка на Харьковском направлении настолько критична, что украинское командование бросает туда неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом ранее сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.Кстати, в связи с этим забил тревогу и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*: он призвал Зеленского обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.Как ранее отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже.* - Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Сможет ли Россия вернуть то, что сдала в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань), вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьков, киев, владимир путин, андрей белоусов, офицеры россии, освобождение, ростислав ищенко
Россия, Харьков, Киев, Владимир Путин, Андрей Белоусов, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, освобождение, Ростислав Ищенко

До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова

06:00 24.05.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Харьков — ключевое политическое звено Украины и если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима, то весь фронт может посыпаться — до самого Киева, считает герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт объяснил необходимость взятия Харькова российскими силами, тем, что после этого будет создана буферная зона напротив Белгорода, Курска и Брянска, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.
Кроме того, Липовой отметил, что сегодня согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч вэсэушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом и киевские воеводы на Банковой хватаются за головы.
Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику”, - полагает Липовой.
Впрочем, и запасы у ВСУ под Харьковом не очень большие, подчеркнул эксперт, и ВСУ там должго не продержатся: как было и в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.
Обстановка на Харьковском направлении настолько критична, что украинское командование бросает туда неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом ранее сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Кстати, в связи с этим забил тревогу и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*: он призвал Зеленского обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.
Как ранее отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже.
* - Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Сможет ли Россия вернуть то, что сдала в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань), вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье.
 
РоссияХарьковКиевВладимир ПутинАндрей БелоусовОФИЦЕРЫ РОССИИосвобождениеРостислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
06:00До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
05:50ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"
05:50"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков
05:45Евгений Линин: Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
05:43Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе
05:40Это проблема украинцев: Калинчук объяснил, что для Киева значит "просроченный" президент
05:39"Убивают танки и те самые Палладины": украинский военный назвал сильные стороны российской десантуры
05:30Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек
05:15Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта
05:00Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана
05:00"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры
04:50"Херсон мы выносим за скобки": эксперт объяснил, почему для прорыва к Днепру нужна новая мобилизация
04:40Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику
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