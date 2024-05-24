https://ukraina.ru/20240524/1055211901.html
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова - 24.05.2024 Украина.ру
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
Харьков — ключевое политическое звено Украины и если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима, то весь фронт может посыпаться — до самого Киева, считает герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-05-24T06:00
2024-05-24T06:00
2024-05-24T06:00
россия
харьков
киев
владимир путин
андрей белоусов
офицеры россии
освобождение
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717556_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_ab57afe357ac69c4b86b29f87a64ec48.jpg.webp
Эксперт объяснил необходимость взятия Харькова российскими силами, тем, что после этого будет создана буферная зона напротив Белгорода, Курска и Брянска, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.Кроме того, Липовой отметил, что сегодня согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч вэсэушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом и киевские воеводы на Банковой хватаются за головы.“Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику”, - полагает Липовой.Впрочем, и запасы у ВСУ под Харьковом не очень большие, подчеркнул эксперт, и ВСУ там должго не продержатся: как было и в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.Обстановка на Харьковском направлении настолько критична, что украинское командование бросает туда неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом ранее сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.Кстати, в связи с этим забил тревогу и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*: он призвал Зеленского обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.Как ранее отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже.* - Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Сможет ли Россия вернуть то, что сдала в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань), вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье.
россия
харьков
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717556_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_edad0ddc2e91fbf442ed9bb70157e894.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, харьков, киев, владимир путин, андрей белоусов, офицеры россии, освобождение, ростислав ищенко
До самого Киева: генерал-майор назвал город, который ВС РФ освободят сразу после Харькова
Харьков — ключевое политическое звено Украины и если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима, то весь фронт может посыпаться — до самого Киева, считает герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт объяснил необходимость взятия Харькова российскими силами, тем, что после этого будет создана буферная зона напротив Белгорода, Курска и Брянска, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.
Кроме того, Липовой отметил, что сегодня согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч вэсэушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом и киевские воеводы на Банковой хватаются за головы.
“Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику”, - полагает Липовой.
Впрочем, и запасы у ВСУ под Харьковом не очень большие, подчеркнул эксперт, и ВСУ там должго не продержатся: как было и в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.
Обстановка на Харьковском направлении настолько критична, что украинское командование бросает туда неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом ранее сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Кстати, в связи с этим забил тревогу и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*: он призвал Зеленского обратиться к странам-партнерам с просьбой ввести войска на Украину.
Как ранее отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру, здесь сталкиваются интересы Соединенных Штатов, которые хотели бы, чтобы эта война началась уже позавчера. И интересы более-менее адекватных представителей местных элит, которые понимают, что дальше у них будет как у Зеленского, или даже хуже.
* - Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Сможет ли Россия вернуть то, что сдала в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань), вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Липового: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье
.