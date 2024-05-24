https://ukraina.ru/20240524/1055170269.html

"Убивают танки и те самые Палладины": украинский военный назвал сильные стороны российской десантуры

"Убивают танки и те самые Палладины": украинский военный назвал сильные стороны российской десантуры - 24.05.2024 Украина.ру

"Убивают танки и те самые Палладины": украинский военный назвал сильные стороны российской десантуры

На фоне харьковского наступления ВС РФ в среде украинских военных экспертов наблюдаются крайне тревожные настроения, близкие к паническим, а Офис Зеленского через подручные СМИ пытается купировать эти настроения, отмечает автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич

2024-05-24T05:39

2024-05-24T05:39

2024-05-24T05:39

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мобилизация

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Впрочем этому поспособствовало и недавнее интервью украинского военного с позывным "Ронин", в котором он заявил, что российские военнослужащие растут и активно развивают свою армию, работая над ошибками. Чего "Ронин" не сказал про боевиков ВСУ."С той стороны не идиоты, они учатся. Почему перестали нормально работать "Хаймарсы" и "Эскалибуры"? Потому что они научились сбивать геолокацию. Разработали свои "Ланцеты", которые стоят мизер, а убивают танки и те самые "Палладины", цена которых абсолютно несоизмерима", - говорит украинский военный.По мнению украинского военного, ВС РФ воюют системно и слажено."Их десантура уже поняла, чего делать не надо, они пытаются беречь своих людей. Техника у них следующая: пробуют бить по всему фронту, а когда видят слабое место, начинают бить туда уже всеми силами. Окапываться умеют прекрасно и очень быстро. Как только зацепятся, сразу окапываются. Могут потерять людей, но выкурить их оттуда потом уже очень сложно", - рассказывает "Ронин".Более того, как утверждает автор, ситуацию для ВСУ как критическую описывает и радикальная националистка Оксана Корчинская. Она сетует на, что сегодня в украинской армии “все очень плохо с эвакуацией раненых, чего не было в 2014 году”. По ее словам, в Херсонской области эвакуация может длиться несколько суток, а в Запорожской и Донецкой области многих довозят до медпункта через 17-24 часов, что увеличивает количество смертей от ранений.После эвакуации ликвидированных боевиков, встает острый вопрос об их захоронении. Напомним, что в апреле этого года толпа протестующих киевлян вышла к одному из лесов, где местные власти решили сделать огромное кладбище. К слову, они планируют уничтожить порядка 260 гектаров леса.С кладбищами ситуация на Украине действительно удручающая. По рассказам украинцев в соцсетях, найти свободное место на кладбище сегодня крайне трудно. Так, во Львове местные власти были вынуждены закрыть некоторые кладбище из-за дефицита мест для захоронений. Кроме того, профессия могильщиков в этом городе за последнее время стала одной из самых востребованных.Что не так делают украинские командиры и почему не действуют натовские стандарты в ВСУ, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "С той стороны - не идиоты, они учатся". Что говорили на Украине о российской армии на минувшей неделе”.

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россия, украина, херсонская область, мобилизация, львов, вс рф