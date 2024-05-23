https://ukraina.ru/20240523/1055243738.html

Выше любого правосудия. Почему США ополчились против Международного уголовного суда

Выше любого правосудия. Почему США ополчились против Международного уголовного суда - 23.05.2024 Украина.ру

Выше любого правосудия. Почему США ополчились против Международного уголовного суда

История с Международным уголовным судом, который выписал ордера израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, министру обороны Йоаву Галанту и трем палестинским политикам из ХАМАС, ясно показал всему миру, что такое "порядок, основанный на правилах", о котором по любому поводу вспоминают западные политики

2024-05-23T14:26

2024-05-23T14:26

2024-05-23T14:47

израиль

запад

гаага

биньямин нетаньяху

джо байден

энтони блинкен

международный уголовный суд (мус)

хамас

эксклюзив

bild

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Напомним, что прокуроры МУС ни в коем случае не собирались бунтовать против западного истеблишмента.Наоборот, они хотели изящно подыграть сотрудникам администрации Джо Байдена, которые явно были не против поменять излишне строптивого Нетаньяху на более управляемого премьера – например, Бени Ганца.Ордера из Гааги, казалось бы, могли помочь официальному Вашингтону технично решить эту проблему – создавая видимость того, что американские и европейские власти якобы объективно относятся к кризису в Газе.Однако действия Международного уголовного суда стали для западной элиты совершенно неприемлемыми, о чем сразу же заявили западные политики."Решение уголовного суда в Гааге выписать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне", – написал в своем блоге эксперт-американист Малек Дудаков. И это точная характеристика того, как отреагировали на произошедшее на Капитолийском холме.Критиковать действия судей из МУС начали не только статусные республиканцы, которые традиционно поддерживают Израиль по любому вопросу и которые сразу же пригрозили прокурорам из Гааги введением персональных санкций.Аналогичная реакция последовала и от лидеров демократов.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен немедленно заявил, что решение о выдаче ордера на арест премьера Израиля "абсолютно неправильное". И пообещал, что американское правительство обязательно на это отреагирует – с явным намеком на неприятности для зарвавшихся прокуроров."Позорно сравнивать руководства Израиля и ХАМАС…. Мы продолжим работать с конгрессом, чтобы дать надлежащий ответ (на действия Международного уголовного суда)", – заявил на брифинге Блинкен.Заставили высказаться даже самого Байдена, которого обычно стараются не подпускать к прессе без крайней необходимости."Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор (представитель МУС Карим Хан) между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента – никакого", – заявил Байден. После чего американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты "всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности".А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок просто-напросто отказалась отвечать на вопросы корреспондента Bild, который пытался выяснить, будет ли задержан израильский премьер-министр по ордеру суда в Гааге, если он решит приехать в Германию."Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать свой народ в рамках международного права", – упорно твердила Бербок. Из чего стало ясно, что Нетяньяху в Берлине ничего не угрожает – несмотря на выписанные на него ордера.Прокуроры Международного уголовного суда, которые еще вчера были любимчиками западного истеблишмента, почувствовали, что под ними горит земля.После слов Байдена Карим Хан автоматически превратился в изгоя. Он наверняка понимает, что совершил непростительную оплошность, после которой его сменят на более контролируемого юриста, и решил напоследок изобразить хлопок дверью.Прокурор МУС дал интервью CNN, в котором заявил, что получал угрозы во время проведения своих расследований против ведущих израильских чиновников.Более того, по словам Карим Хана, некий высокопоставленный политик "очень прямолинейно" объяснил ему, что Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина" – но не для Запада и его союзников.В этом циничном расистском высказывании состоит постыдная правда, на которой построен созданный в интересах Запада миропорядок.Известный американист Дмитрий Дробницкий подробно раскрыл данную тему в своем последнем эфире. Он объяснил – американская и европейская элита в принципе считает себя выше любого правосудия. Представители истеблишмента из Вашингтона и Брюсселя уверены, что им позволено делать все, что угодно, и где угодно. Потому что за это все равно никогда ничего не будет.Западные лидеры в принципе не признают никаких судов над собой, – и даже над своими ближайшими союзниками, к которым относится Нетаньяху.Они прекрасно понимают, чем чреваты в будущем подобные прецеденты. В течение последних десятилетий США и Европа разрушили столько стран и совершили столько преступлений, что любые судебные расследования представляют для них настоящий ящик Пандоры, раскрывать который в Белом доме просто боятся.Ведь если наказывать за разрушенную Газу, то нужно привлекать к ответственности тех, кто уничтожал Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Алжир, Ирак, Ливию, Югославию, Афганистан, Сомали, Йемен – и множество других стран, в которых воевал Запад.А британскому подданному Карим Хану придется выписать ордер принцу Гарри, который сам хвастливо рассказывал журналистам, что он убил во время оккупации Афганистана двадцать пять местных жителей."Если они так поступают с Израилем, то мы – следующие. Так что, я надеюсь, произойдет то, что мы введем санкции против МУС за это безобразие, чтобы не только помочь нашим друзьям в Израиле, но и защитить себя в будущем", – очень откровенно сказал об этой ситуации американский сенатор Линдси Грэм.Конечно, Международный уголовный суд поставят на место – после показательной порки, которая происходит прямо сегодня в прессе.Но попытка наказать Нетаньяху еще раз демонстрирует миру, что "порядок, основанный на правилах" основан на двойных стандартах. В конечном счете, он сводится к тому, что западные политики не оперируют понятиями законности и правосудия – вспоминая об этом только ради собственной выгоды.А оскорблённые африканцы, прочитавшие интервью Карим Хана, начнут еще быстрее выбрасывать со своего континента американцев и европейцев, которые пришли к ним только для того, чтобы судить, угнетать и грабить.

https://ukraina.ru/20240521/1055188765.html

https://ukraina.ru/20240520/1055182458.html

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Александр Савко

израиль, запад, гаага, биньямин нетаньяху, джо байден, энтони блинкен, международный уголовный суд (мус), хамас, эксклюзив, bild