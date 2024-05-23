https://ukraina.ru/20240523/1055226606.html

Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ

Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру

Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ

Прорыв ВС РФ к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T07:00

2024-05-23T07:00

2024-05-23T07:00

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Ранее я неоднократно говорит о том, что сломав фронт и обескровив части ВСУ в Марьинке и Авдеевке, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, сообщил эксперт.Такой прорыв делает бессмысленным украинскую оборону линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке (Новгородском) и Торецке (Дзержинске), идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу и до границе РФ, прикрывая Харьков с Востока, подчеркнул Ищенко.При этом оборона всей южной линии от Угледара до Запорожья, также обернется опасной ситуацией для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску (Красноармейску) группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая логистику и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ, указал политолог.В итоге, прорыв российских сил к Покровску (Красноармейску) делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана

https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html

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