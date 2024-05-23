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Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
Прорыв ВС РФ к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T07:00
2024-05-23T07:00
2024-05-23T07:00
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Ранее я неоднократно говорит о том, что сломав фронт и обескровив части ВСУ в Марьинке и Авдеевке, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, сообщил эксперт.Такой прорыв делает бессмысленным украинскую оборону линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке (Новгородском) и Торецке (Дзержинске), идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу и до границе РФ, прикрывая Харьков с Востока, подчеркнул Ищенко.При этом оборона всей южной линии от Угледара до Запорожья, также обернется опасной ситуацией для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску (Красноармейску) группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая логистику и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ, указал политолог.В итоге, прорыв российских сил к Покровску (Красноармейску) делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html
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новости, россия, запад, марьинка, ростислав ищенко, вс рф, всу, угледар, запорожье, славянск, краматорск, наступление, прорыв, харьков
Новости, Россия, Запад, Марьинка, Ростислав Ищенко, ВС РФ, ВСУ, Угледар, Запорожье, Славянск, Краматорск, наступление, прорыв, Харьков
Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
Прорыв ВС РФ к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Ранее я неоднократно говорит о том, что сломав фронт и обескровив части ВСУ в Марьинке и Авдеевке, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, сообщил эксперт.
"Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок", - отметил автор.
Такой прорыв делает бессмысленным украинскую оборону линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке (Новгородском) и Торецке (Дзержинске), идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу и до границе РФ, прикрывая Харьков с Востока, подчеркнул Ищенко.
При этом оборона всей южной линии от Угледара до Запорожья, также обернется опасной ситуацией для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску (Красноармейску) группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая логистику и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ, указал политолог.
В итоге, прорыв российских сил к Покровску (Красноармейску) делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана