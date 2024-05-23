Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
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Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
Прорыв ВС РФ к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T07:00
2024-05-23T07:00
новости
россия
запад
марьинка
ростислав ищенко
вс рф
всу
угледар
запорожье
славянск
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Ранее я неоднократно говорит о том, что сломав фронт и обескровив части ВСУ в Марьинке и Авдеевке, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, сообщил эксперт.Такой прорыв делает бессмысленным украинскую оборону линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке (Новгородском) и Торецке (Дзержинске), идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу и до границе РФ, прикрывая Харьков с Востока, подчеркнул Ищенко.При этом оборона всей южной линии от Угледара до Запорожья, также обернется опасной ситуацией для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску (Красноармейску) группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая логистику и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ, указал политолог.В итоге, прорыв российских сил к Покровску (Красноармейску) делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html
россия
запад
марьинка
угледар
запорожье
славянск
краматорск
харьков
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новости, россия, запад, марьинка, ростислав ищенко, вс рф, всу, угледар, запорожье, славянск, краматорск, наступление, прорыв, харьков
Новости, Россия, Запад, Марьинка, Ростислав Ищенко, ВС РФ, ВСУ, Угледар, Запорожье, Славянск, Краматорск, наступление, прорыв, Харьков

Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ

07:00 23.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Прорыв ВС РФ к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Ранее я неоднократно говорит о том, что сломав фронт и обескровив части ВСУ в Марьинке и Авдеевке, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск, сообщил эксперт.
"Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок", - отметил автор.
Такой прорыв делает бессмысленным украинскую оборону линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке (Новгородском) и Торецке (Дзержинске), идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу и до границе РФ, прикрывая Харьков с Востока, подчеркнул Ищенко.
При этом оборона всей южной линии от Угледара до Запорожья, также обернется опасной ситуацией для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску (Красноармейску) группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая логистику и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ, указал политолог.
В итоге, прорыв российских сил к Покровску (Красноармейску) делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие украинские войска понесут большие потери в личном составе, артиллерии и бронетехнике, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
О том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 18:10
Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзеРоссия и Китай взяли на себя роль поддержания мира на планете. Создания архитектуры управления, которая бы исключала гегемонизм, диктат, разжигание войны, использование марионеточных режимов
 
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Заголовок открываемого материала
07:10"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране
07:00Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
06:58Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
06:50Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
06:40Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км
06:28Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО
06:20Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
06:10Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
06:02Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
06:00"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
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05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
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