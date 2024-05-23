Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион" - 23.05.2024 Украина.ру
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Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион"
Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион" - 23.05.2024 Украина.ру
Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион"
По данным, полученным из Франции, 710 человек из "Иностранного легиона", которые являются этническими украинцами, после начала СВО уже уехали воевать на Украину, не увольняясь из подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-23T04:10
2024-05-23T04:10
новости
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эммануэль макрон
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войска
сво
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Когда Запад выступает с агрессивными заявлениями о готовности послать войска на Украину, то эти заявления делаются не для Москвы и не для Киева. Они рассчитаны преимущественно на внутреннего пользователя, рассказал офицер."Иностранный легион" напрямую подчиняется Эммануэлю Макрону. По данным, полученным из Франции, 710 человек из этого подразделения, которые являются этническими украинцами, после начала СВО уже уехали воевать на Украину, не увольняясь из "Иностранного легиона", отметил Кутырь."Так они уже там. "Иностранный легион" на 70% состоит из граждан бывшего "Варшавского блока", которые владеют русским языком, советским оружием и знают нашу тактику. В основном это специалисты, которые обслуживают технику", - подчеркнул эксперт.Если это военнослужащие не уволились, они продолжают получать зарплату. А если они погибают, их семьям положена компенсация. На "неудачное катание в Альпах" много потерь не спишешь, их надо как-то оправдывать. Все эти заявления об интервенции рассчитаны на внутреннюю западную аудиторию, чтобы объяснить, почему она живет плохо, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, как ответит Россия на вторжение в Приднестровье, можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, иностранный легион, войска, сво, нато, военная техника
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, иностранный легион, войска, СВО, НАТО, военная техника

Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион"

04:10 23.05.2024
 
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По данным, полученным из Франции, 710 человек из "Иностранного легиона", которые являются этническими украинцами, после начала СВО уже уехали воевать на Украину, не увольняясь из подразделения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Когда Запад выступает с агрессивными заявлениями о готовности послать войска на Украину, то эти заявления делаются не для Москвы и не для Киева. Они рассчитаны преимущественно на внутреннего пользователя, рассказал офицер.
"Я имею в виду слова [президента Франции Эммануэля] Макрона о готовности направить на Украину несколько тысяч военнослужащих из "Иностранного легиона". На самом деле ларчик открывается просто", - добавил он.
"Иностранный легион" напрямую подчиняется Эммануэлю Макрону. По данным, полученным из Франции, 710 человек из этого подразделения, которые являются этническими украинцами, после начала СВО уже уехали воевать на Украину, не увольняясь из "Иностранного легиона", отметил Кутырь.
"Так они уже там. "Иностранный легион" на 70% состоит из граждан бывшего "Варшавского блока", которые владеют русским языком, советским оружием и знают нашу тактику. В основном это специалисты, которые обслуживают технику", - подчеркнул эксперт.
Если это военнослужащие не уволились, они продолжают получать зарплату. А если они погибают, их семьям положена компенсация. На "неудачное катание в Альпах" много потерь не спишешь, их надо как-то оправдывать. Все эти заявления об интервенции рассчитаны на внутреннюю западную аудиторию, чтобы объяснить, почему она живет плохо, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
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