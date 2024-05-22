"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую" - 22.05.2024 Украина.ру
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"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"
"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую" - 22.05.2024 Украина.ру
"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"
Российское командование не действует по плану "пятилетку за три дня", а наоборот, бережет своих солдат. Поэтому продвижение ВС РФ не будет резким и нужно приготовиться к тому, что война может растянуться
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:24
новости
украина.ру
всу
война
александр чаленко
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Такое мнение выказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот". Что еще он сказал, можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом."В отличие от предыдущих войн, у российского командования нет четкого плана наступления, в том числе и в Харьковской области, – оно наступает там, где это возможно и с меньшими потерями. Мы можем констатировать, что того, что называется "лобовыми ударами" и "мясными штурмами", уже больше никогда не будет. Это война в долгую, поэтому бойцов будут беречь. Пирровых побед России не нужно. Украинская армия - это хорошо оснащенная и хорошо обученная натовскими инструкторами современная военная машина. Так что это война надолго. И, прежде всего, это война на истощение, в которой у России больше шансов победить", - сказал "Оцелот".Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.С другого направления: ВСУ перебрасывают свои силы под ХарьковМногие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелПо последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
https://ukraina.ru/20240522/1055226771.html
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новости, украина.ру, всу, война, александр чаленко
Новости, Украина.ру, ВСУ, война, Александр Чаленко

"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"

18:24 22.05.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российское командование не действует по плану "пятилетку за три дня", а наоборот, бережет своих солдат. Поэтому продвижение ВС РФ не будет резким и нужно приготовиться к тому, что война может растянуться
Такое мнение выказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот". Что еще он сказал, можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом.
"В отличие от предыдущих войн, у российского командования нет четкого плана наступления, в том числе и в Харьковской области, – оно наступает там, где это возможно и с меньшими потерями. Мы можем констатировать, что того, что называется "лобовыми ударами" и "мясными штурмами", уже больше никогда не будет. Это война в долгую, поэтому бойцов будут беречь. Пирровых побед России не нужно. Украинская армия - это хорошо оснащенная и хорошо обученная натовскими инструкторами современная военная машина. Так что это война надолго. И, прежде всего, это война на истощение, в которой у России больше шансов победить", - сказал "Оцелот".
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17:19
Донецкий "Оцелот": наступление ВС РФ под Харьковом замедлилось. И вот почемуВ экспертном сообществе есть несколько версий, в чем именно заключаются цели харьковского наступления ВС РФ. Один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот" считает, что российские силы ударили ВСУ в самое слабое место - район Волчанска и Липцев
Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
С другого направления: ВСУ перебрасывают свои силы под Харьков
Многие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.
В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 05:30
Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
 
НовостиУкраина.руВСУвойнаАлександр Чаленко
 
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