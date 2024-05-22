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"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США

"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США - 22.05.2024 Украина.ру

"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США

Один из участников церковного раскола на Украине американский сенатор Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о последствиях создания ПЦУ

2024-05-22T12:18

2024-05-22T12:18

2024-05-22T12:18

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко позвонили экс-губернатору Канзаса, сенатору США Сэму Браунбеку. Он является одним из создателей церковного раскола на Украине. В 2018 году его назначили послом США по вопросам международной религиозной свободы.Браунбек помог Порошенко вычленить "правильную" церковь - раскольническую Православную церковь Украины, а также получить томос от Константинопольского патриарха Варфоломея."Я горжусь тем, что мы это сделали", - заявил Браунбек. При этом он рассказал о своих беспокойствах о том, что создание ПЦУ и притеснение верующих УПЦ стали одной из причин начала специальной военной операции. "В откровенном разговоре бывший посол признался, что американская помощь Украине идет так медленно в том числе из-за недовольства ряда республиканцев попытками Зеленского уничтожить каноническую православную церковь", - написали Вован и Лексус. По мнению американского посла, Украине не стоит открыто преследовать верующих, так как это даст Москве "переговорное преимущество". Он полагает, что Россия во время переговоров укажет на притеснение верующих на Украине.Браунбэк также прокомментировал аресты православных священников за связь с Московским Патриархатом. По его мнению, "предателей", конечно, следует арестовать, но не стоит "давать Москве религиозный импульс" продолжать СВО.Сенатор США заявил, что гордится тем, что участвовал в расколе церкви на Украине. Он полагает, что это нужно было сделать еще 500 лет назад, так как "это важно для национального сознания украинцев". Браунбэк убежден, что Украине непременно нужно войти в ЕС и в НАТО. Однако он признал, что в США все сильнее звучат голоса политиков, признающих, что Украине все-таки придется отказаться от территорий с русскоязычным населением. Напоследок сенатор США попросил у "Порошенко" помолиться прямо сейчас за руководство Украины. Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.

https://ukraina.ru/20240517/1055137850.html

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новости, украина, сша, москва, петр порошенко, вован и лексус, варфоломей (патриарх варфоломей), пцу, упц, церковь, православие