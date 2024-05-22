"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055214457.html
"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США
"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США - 22.05.2024 Украина.ру
"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США
Один из участников церковного раскола на Украине американский сенатор Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о последствиях создания ПЦУ
2024-05-22T12:18
2024-05-22T12:18
новости
украина
сша
москва
петр порошенко
вован и лексус
варфоломей (патриарх варфоломей)
пцу
упц
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102325/71/1023257196_0:126:1201:801_1920x0_80_0_0_ffd25bced5bbca8e73a06f78bffe8a4a.jpg
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко позвонили экс-губернатору Канзаса, сенатору США Сэму Браунбеку. Он является одним из создателей церковного раскола на Украине. В 2018 году его назначили послом США по вопросам международной религиозной свободы.Браунбек помог Порошенко вычленить "правильную" церковь - раскольническую Православную церковь Украины, а также получить томос от Константинопольского патриарха Варфоломея."Я горжусь тем, что мы это сделали", - заявил Браунбек. При этом он рассказал о своих беспокойствах о том, что создание ПЦУ и притеснение верующих УПЦ стали одной из причин начала специальной военной операции. "В откровенном разговоре бывший посол признался, что американская помощь Украине идет так медленно в том числе из-за недовольства ряда республиканцев попытками Зеленского уничтожить каноническую православную церковь", - написали Вован и Лексус. По мнению американского посла, Украине не стоит открыто преследовать верующих, так как это даст Москве "переговорное преимущество". Он полагает, что Россия во время переговоров укажет на притеснение верующих на Украине.Браунбэк также прокомментировал аресты православных священников за связь с Московским Патриархатом. По его мнению, "предателей", конечно, следует арестовать, но не стоит "давать Москве религиозный импульс" продолжать СВО.Сенатор США заявил, что гордится тем, что участвовал в расколе церкви на Украине. Он полагает, что это нужно было сделать еще 500 лет назад, так как "это важно для национального сознания украинцев". Браунбэк убежден, что Украине непременно нужно войти в ЕС и в НАТО. Однако он признал, что в США все сильнее звучат голоса политиков, признающих, что Украине все-таки придется отказаться от территорий с русскоязычным населением. Напоследок сенатор США попросил у "Порошенко" помолиться прямо сейчас за руководство Украины. Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
https://ukraina.ru/20240517/1055137850.html
украина
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102325/71/1023257196_0:0:1069:801_1920x0_80_0_0_7817efd1255ee4a1832c780b6d8adc34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, москва, петр порошенко, вован и лексус, варфоломей (патриарх варфоломей), пцу, упц, церковь, православие
Новости, Украина, США, Москва, Петр Порошенко, Вован и Лексус, Варфоломей (патриарх Варфоломей), ПЦУ, УПЦ, Церковь, Православие

"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США

12:18 22.05.2024
 
© cerkva.info / Перейти в фотобанкЕпифаний пцу украина
Епифаний пцу украина
© cerkva.info
Перейти в фотобанк
Читать в
Один из участников церковного раскола на Украине американский сенатор Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о последствиях создания ПЦУ
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко позвонили экс-губернатору Канзаса, сенатору США Сэму Браунбеку. Он является одним из создателей церковного раскола на Украине. В 2018 году его назначили послом США по вопросам международной религиозной свободы.
Браунбек помог Порошенко вычленить "правильную" церковь - раскольническую Православную церковь Украины, а также получить томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.
"Я горжусь тем, что мы это сделали", - заявил Браунбек.
При этом он рассказал о своих беспокойствах о том, что создание ПЦУ и притеснение верующих УПЦ стали одной из причин начала специальной военной операции.
"В откровенном разговоре бывший посол признался, что американская помощь Украине идет так медленно в том числе из-за недовольства ряда республиканцев попытками Зеленского уничтожить каноническую православную церковь", - написали Вован и Лексус.
По мнению американского посла, Украине не стоит открыто преследовать верующих, так как это даст Москве "переговорное преимущество". Он полагает, что Россия во время переговоров укажет на притеснение верующих на Украине.
Браунбэк также прокомментировал аресты православных священников за связь с Московским Патриархатом. По его мнению, "предателей", конечно, следует арестовать, но не стоит "давать Москве религиозный импульс" продолжать СВО.
Сенатор США заявил, что гордится тем, что участвовал в расколе церкви на Украине. Он полагает, что это нужно было сделать еще 500 лет назад, так как "это важно для национального сознания украинцев".
Браунбэк убежден, что Украине непременно нужно войти в ЕС и в НАТО. Однако он признал, что в США все сильнее звучат голоса политиков, признающих, что Украине все-таки придется отказаться от территорий с русскоязычным населением.
Напоследок сенатор США попросил у "Порошенко" помолиться прямо сейчас за руководство Украины.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.
ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 16:39
Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровеньВ Киеве снесли храм в честь равноапостольных князей Владимира и Ольги Десятинного монастыря, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошедшее сомнительно не только с морально-этической точки зрения, но и с точки зрения закона
 
НовостиУкраинаСШАМоскваПетр ПорошенкоВован и ЛексусВарфоломей (патриарх Варфоломей)ПЦУУПЦЦерковьПравославие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:02На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
13:00Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая
12:55Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе
12:43Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК
12:18"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США
11:29Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
10:50Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
10:35"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину
10:11Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием
09:49Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси
09:00Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая
08:47Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем
08:13Главное за ночь 22 мая
08:00Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой
07:53Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби
07:26Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы
05:56"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
05:33Возвращение в Руину и люди-невидимки. Украинские эксперты о мрачном будущем нации и государства
03:57Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергии
03:35Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома
Лента новостейМолния