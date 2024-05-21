https://ukraina.ru/20240521/1055207673.html

Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему

Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему - 21.05.2024 Украина.ру

Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему

Британская газета The Times публично и голословно заявила о том, что российская сторона якобы причастна к покушению на председателя Словакии Роберта Фицо, которое было совершено днем 15 мая в городе Гандлова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью газеты приступом безумия

2024-05-21T23:37

2024-05-21T23:37

2024-05-21T23:38

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Спикер российского ведомства подчеркнула, что после подобных публикаций, в эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно, потому как "рыба сойдёт с ума". Ранее стало известно, кто в действительности может быть связан с беспрецедентным для Словакии событием. Эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо в интервью "Украина. ру".

https://ukraina.ru/20240521/1055187257.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, словакия, роберт фицо, россия, the times, мария захарова, сми, сво, фейк