Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему
23:37 21.05.2024 (обновлено: 23:38 21.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Британская газета The Times публично и голословно заявила о том, что российская сторона якобы причастна к покушению на председателя Словакии Роберта Фицо, которое было совершено днем 15 мая в городе Гандлова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью газеты приступом безумия
"Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на Председателя Правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулировано произнесёт сакраментальное "Russians Did It", – говорится в ее телеграм-канале.
Спикер российского ведомства подчеркнула, что после подобных публикаций, в эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно, потому как "рыба сойдёт с ума".
Ранее стало известно, кто в действительности может быть связан с беспрецедентным для Словакии событием.
Эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо в интервью "Украина. ру".