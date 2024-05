Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему

"Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на Председателя Правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулировано произнесёт сакраментальное "Russians Did It", – говорится в ее телеграм-канале.