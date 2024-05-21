Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему - 21.05.2024 Украина.ру
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Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему
Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему - 21.05.2024 Украина.ру
Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему
Британская газета The Times публично и голословно заявила о том, что российская сторона якобы причастна к покушению на председателя Словакии Роберта Фицо, которое было совершено днем 15 мая в городе Гандлова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью газеты приступом безумия
2024-05-21T23:37
2024-05-21T23:38
новости
словакия
роберт фицо
россия
the times
мария захарова
сми
сво
фейк
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Спикер российского ведомства подчеркнула, что после подобных публикаций, в эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно, потому как "рыба сойдёт с ума". Ранее стало известно, кто в действительности может быть связан с беспрецедентным для Словакии событием. Эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо в интервью "Украина. ру".
https://ukraina.ru/20240521/1055187257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, словакия, роберт фицо, россия, the times, мария захарова, сми, сво, фейк
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Россия, The Times, Мария Захарова, СМИ, СВО, фейк

Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему

23:37 21.05.2024 (обновлено: 23:38 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Британская газета The Times публично и голословно заявила о том, что российская сторона якобы причастна к покушению на председателя Словакии Роберта Фицо, которое было совершено днем 15 мая в городе Гандлова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью газеты приступом безумия
"Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на Председателя Правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулировано произнесёт сакраментальное "Russians Did It", – говорится в ее телеграм-канале.
Спикер российского ведомства подчеркнула, что после подобных публикаций, в эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно, потому как "рыба сойдёт с ума".
Ранее стало известно, кто в действительности может быть связан с беспрецедентным для Словакии событием.
Эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо в интервью "Украина. ру".
Руслан Калинчук интервью
06:45
Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше Россия в начале спецоперации обещала не бить по Зеленскому как по легитимному президенту Украины. Будут ли актуальны эти гарантии после 20 мая — вопрос открытый
 
НовостиСловакияРоберт ФицоРоссияThe TimesМария ЗахароваСМИСВОфейк
 
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23:37Газета The Times бесполезна даже в качестве обертки для рыбы, считает Захарова и объяснила почему
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