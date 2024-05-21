"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо - 21.05.2024 Украина.ру
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"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо
"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо - 21.05.2024 Украина.ру
"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
2024-05-21T04:45
2024-05-21T04:45
новости
сербия
словакия
европа
трухачев
роберт фицо
александр вучич
зарубежье
венгрия
покушение
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Политолог пояснил, что покушение на словацкого лидера совсем нехарактерно для современной Европы. Трухачев напомнил, что событие такого рода было в 2003 году, когда в Сербии был убит премьер-министр Зоран Джинджич. При этом эксперт назвал его "куда более прозападным, чем [нынешний президент Сербии] Вучич".В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.Политолог добавил, что подобные угрозы поступали и Александру Вучичу. "Про бандеровскую традицию политических убийств не мне вам рассказывать. Что касается самих европейцев, то, думаю, выводы сделают и охрану соответствующим деятелям усилят", - пояснил он. Трухачев примел пример, что глава национал-либеральной партии "Партия свобода" в Нидерландах Герт Вилдерс уже давно ходит с охраной. При этом он отметил, что нельзя исключать вариант, что какой-нибудь "псих, у которого на политической почве съедет крыша, пойдет сводить счеты. По мнению эксперта, венгерский лидер Орбан усилил свою охрану, у Вучича охрана давно хорошая.На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. Врачи провели две операции и стабилизировали состояние словацкого лидера. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Полный текст интервью Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы" читайте на нашем сайте.
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новости, сербия, словакия, европа, трухачев, роберт фицо, александр вучич, зарубежье, венгрия, покушение
Новости, Сербия, Словакия, Европа, Трухачев, Роберт Фицо, Александр Вучич, Зарубежье, Венгрия, покушение

"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо

04:45 21.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
Политолог пояснил, что покушение на словацкого лидера совсем нехарактерно для современной Европы. Трухачев напомнил, что событие такого рода было в 2003 году, когда в Сербии был убит премьер-министр Зоран Джинджич. При этом эксперт назвал его "куда более прозападным, чем [нынешний президент Сербии] Вучич".
"Это колорит, привнесенный как раз Украиной ─ даже, судя по всему, косвенно. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза"", - заявил Трухачев.
В украинских СМИ радовалось новости о ранении Фицо. Также некоторые украинцы желали смерти премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Политолог добавил, что подобные угрозы поступали и Александру Вучичу. "Про бандеровскую традицию политических убийств не мне вам рассказывать. Что касается самих европейцев, то, думаю, выводы сделают и охрану соответствующим деятелям усилят", - пояснил он.
Трухачев примел пример, что глава национал-либеральной партии "Партия свобода" в Нидерландах Герт Вилдерс уже давно ходит с охраной. При этом он отметил, что нельзя исключать вариант, что какой-нибудь "псих, у которого на политической почве съедет крыша, пойдет сводить счеты.
По мнению эксперта, венгерский лидер Орбан усилил свою охрану, у Вучича охрана давно хорошая.
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. Врачи провели две операции и стабилизировали состояние словацкого лидера. Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Полный текст интервью Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы" читайте на нашем сайте.
Вадим Трухачев интервью
16 мая, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо — это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза"
 
НовостиСербияСловакияЕвропаТрухачевРоберт ФицоАлександр ВучичЗарубежьеВенгрияпокушение
 
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