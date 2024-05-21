https://ukraina.ru/20240521/1055195220.html

"Вырастили безбашенную морскую свинку и списали". Небензя рассказал, как Запад поступил с Украиной

"Вырастили безбашенную морскую свинку и списали". Небензя рассказал, как Запад поступил с Украиной - 21.05.2024 Украина.ру

"Вырастили безбашенную морскую свинку и списали". Небензя рассказал, как Запад поступил с Украиной

Запад использовал Украину в своих интересах для ослабления России, однако достичь этой цели не удалось. Киев свою миссию выполнил, больше он сделать ничего не может

2024-05-21T14:44

2024-05-21T14:44

2024-05-21T14:44

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На прошедшем 20 мая заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений Украине, созванном по инициативе российской стороны, постоянный представитель РФ Василий Небензя обратил внимание на то, что на Западе царит радость в связи с выделением Соединёнными Штатами военной помощи Киеву. Но в реальности ему достанется лишь малая доля от этой суммы.Основная часть средств уйдёт предприятиям американского ВПК и на создание рабочих мест в США. К тому же небывалыми темпами с начала СВО растёт капитализация западных корпораций ─ например, немецкой Rheinmetall, контролирующейся американской инвесткомпанией BlackRock (на 547%).Супероружия, которое могло бы переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя, у Запада для Украины нет, а продолжая вооружать её, страны НАТО систематически нарушают свои обязательства по международно-правовым договорам. Например, о запрете передавать оружие при наличии достоверных сведений о намерении получателя использовать его для нападений на гражданские объекты.А ведь именно это и делает Киев. Западная общественность таким раскладом недовольна, но США, Великобритания и ЕС пытаются списать всё на "пагубное влияние России", отметил Небензя.Почувствовав вседозволенность и безнаказанность, украинские чиновники лишили представителей национальных меньшинств права общаться и обучаться на родных языках. Под запретом оказался русский, на котором общалось больше половины населения страны, повсеместно насаждается националистическая идеология, переписывается история."Но, как бы ни старались западные кукловоды, другого более мощного животного из подопытной свинки вырастить нельзя. И как только они почувствовали, что этот подопытный кролик сделал всё что мог, они его попросту списали. И сейчас их задача заработать на подопытном побольше денег, утилизировать как можно больше старых вооружений и испытать как можно больше новых. Вот горькая правда того, что сейчас происходит с Украиной", - продолжил Небензя.Российский дипломат подчеркнул, что подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путём по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, подвергшись денацификации и демилитаризации, а права русскоязычных граждан и национальных меньшинств были обеспечены в полной мере. Иными словами, требуется устранить первопричины, спровоцировавшие начало СВО.Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд не сказал ничего содержательного, лишь повторив в очередной раз обвинения в адрес России. Также он заявил, что её партнёры поставляют ей оружие, и заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину.Гораздо более интересным было выступления другой гражданки США – исполнительного редактора Black Agenda Report, писательницы Маргарет Кимберли, приглашённой для участия в заседании Совета Безопасности ООН.Американка раскритиковала позицию коллективного Запада и конкретно своей страны по украинскому вопросу, напомнив, что возможность установить мир была упущена, когда США и их союзники сорвали переговоры делегаций РФ и Украины весной 2022 года в Турции, пообещав правительству Украины бесконечные поставки оружия для достижения военной победы. Но эта победа оказалась недостижимой.Женщина также напомнила, что украинский конфликт начался не в феврале 2022-го, а несколькими годами ранее, когда США планировали присоединение Украины к НАТО. И американские власти прекрасно осознавали последствия такого шага: директор ЦРУ Уильям Бёрнс в 2008 году, будучи послом США в РФ, сообщил в посольской телеграмме (как стало известно благодаря основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу), что это станет пересечением российской "красной линии" и в потенциале приведёт к "крупному расколу, включающему насилие или в худшем случае – гражданскую войну".А сейчас, как признался глава Пентагона Ллойд Остин, США хотят видеть Россию ослабленной, однако это очень опасно, предупреждает Кимберли. Президент США Джо Байден говорил, что введённые санкции превратят рубль в щепки, но ничего подобного не произошло. Зато западные страны пострадали от ограничений на импорт дешёвых российских энергоресурсов.Кимберли посетовала на то, что власти США продолжают выделять средства Украине за счёт лишения миллионов собственных граждан доступа к программам медицинской помощи и не оказывают помощи бездомным."Как гражданка Соединённых Штатов, я шокирована тем, как далеко готова зайти эта страна, чтобы реализовать опасный план, который обречён на провал", - заявила женщина.Такая правда явно колола глаза постоянному представителю Украины при ООН Сергею Кислице. В самом начале своей речи он сказал: "Нет ничего выдающегося в участии госпожи Кимберли в этом заседании, кроме как одного из прекрасных цветов флага Украины её платья".Американская активистка была одета в ярко-жёлтое платье."Это издевательство, когда страна-агрессор жалуется на то, что жертва агрессии всё ещё имеет оружие для защиты, после открытия нового фронта. Тем самым расширяется район людских страданий и разрушений. Север Харьковской области, в частности, город Волчанск, повторяет судьбу других горячих точек войны России против моей страны", - сказал украинский дипломат.Российские военные активизировались на харьковском направлении после того, как ВСУ стали регулярно обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, в том числе, в Белгородской области. Поэтому, как объяснил несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин, ВС РФ вынуждены создать санитарную зону, а планов брать Харьков у российского командования сейчас нет."Для оправдания своей агрессии Россия продолжает повторять свою пластинку о нелегитимности, как заезженную пластинку, на этот раз с помощью неверного толкования или полного игнорирования положения Конституции или законов Украины относительно срока полномочий президента Украины", - сказал Кислица.По его словам, полномочия президента Украины в случае введения военного положения продлеваются до вступления в должность следующего президента, который избирается после отмены военного положения.В ответном слове первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил:Каков статус Владимира Зеленского после 20 мая, читайте в материале Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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