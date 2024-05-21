https://ukraina.ru/20240521/1055189281.html

Хроника энергетической войны: смерть президента, болезнь короля и налоги лейбористов

Хроника энергетической войны: смерть президента, болезнь короля и налоги лейбористов - 21.05.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: смерть президента, болезнь короля и налоги лейбористов

Западные аналитики расходятся в оценках влияния на рынок нефти геополитических событий вроде смерти президента Ирана или болезни короля Саудовской Аравии. Однако пока нефть дорожает.

2024-05-21T07:35

2024-05-21T07:35

2024-05-21T07:35

китай

северное море

великобритания

эбрахим (ибрахим) раиси

опек

reuters

brent

эксклюзив

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Нефть дорожает после сообщений о гибели президента Ирана и болезни короля Саудовской АравииЦены на нефть растут на фоне политической неопределенности в основных странах-производителях после того, как президент Ирана погиб в результате крушения вертолета, а наследный принц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию, сославшись на проблемы со здоровьем короля.Так, 20 мая стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19%, до 84,14 долларов за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 79,66 долларов за баррель. В тот же день котировки природного газа в США увеличились на 0,65% и составили 2,643 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ, тысяча кубометров природного газа содержит 35,8 млн БТЕ).Газовые котировки в Европе поднялись выше 360 долларов за 1000 кубометров. Июньские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures 20 мая торговались на уровне 31,69 евро/МВтч (361,727 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 2,99%.Аналитики отмечают, что тренд на подорожание нефти начался ещё на предыдущей неделе. В частности, Brent продемонстрировала первый недельный рост за 3 недели, поскольку экономические показатели крупных потребителей, Китая и США, укрепили надежды на более высокий спрос. 17 мая стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 83,55 доллара за баррель.Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси вечером в воскресенье погиб в крушении вертолета в горной местности недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили 20 мая официальные лица и государственные СМИ. А наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отложил свой визит в Японию, начало которого было запланировано на 20 мая, из-за проблем со здоровьем у его отца, короля Салмана, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. Государственное информационное агентство Саудовской Аравии 19 мая сообщило, что 88-летний король Салман пройдет курс лечения от воспаления легких.По словам аналитика компании IG Markets Тони Сикамора, если здоровье короля Саудовской Аравии ухудшится, это усилит неопределенность, которая уже царит на энергетических рынках после новостей о гибели иранского президента, и цены на WTI могут продолжить рост до 83,50 долларов за баррель. "Я действительно думаю, что существует достаточно причин для того, чтобы это произошло. Особенно если учесть меры в отношении недвижимости в Китае, объявленные на прошлой неделе, включая смягчение правил ипотеки, снижение депозитов и покупку непроданных домов", – заявил он.С другой стороны, по мнению главы отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррена Паттерсона, рынок нефти остается в значительной степени спокойным. "Без какого-либо нового катализатора нам, вероятно, придется дождаться ясности в отношении политики ОПЕК+ по добыче, чтобы выйти из этого диапазона. Рынок также кажется все более равнодушным к событиям на геополитическом фронте, вероятно, из-за большого количества резервных мощностей, которыми располагает ОПЕК", – считает аналитик.Нефтегазовые компании уходят из британского сектора Северного моряЕщё одним фактором, способствующим подорожанию нефти, может стать сокращение её добычи в Северном море. Как сообщило 20 мая агентство Reuters, нефтегазовые компании, работающие в британском секторе шельфа Северного моря, объединяются и уходят за рубеж. Причина – новый британский налог на непредвиденные доходы сокращает прибыль, а оппозиционная Лейбористская партия угрожает ещё больше увеличить налоги в случае своей победы на следующих всеобщих выборах.Это может ускорить спад внутреннего производства нефти в Великобритании, рискуя усилить зависимость от импорта, а также повысить уязвимость к росту потребительских цен и увеличить потерю рабочих мест, отмечает агентство.Крупнейшие нефтяные компании, такие как Shell, Chevron и ExxonMobil, уже давно отказались от стареющего бассейна в поисках более прибыльных нефтяных месторождений, передав активы более мелким производителям, таким как Harbour Energy, Ithaca Energy и Serica Energy. Эти независимые компании в настоящее время ищут новые рынки сбыта и объединяются, чтобы сократить расходы и увеличить доходы. В апреле 2024 года исполнительный председатель Ithaca Energy Гилад Майерсон отмечал, что правительство Великобритании превратило Северное море в "очень суровую деловую среду".В 2022 году правительство Великобритании ввело налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в размере 25% на фоне энергетического кризиса в стране.Тогда скачок цен на энергоносители в результате начала СВО РФ на Украине привел к увеличению прибыли, поскольку потребители столкнулись с более высокими ценами, после принятия аналогичных мер в других европейских странах.Министр финансов Джереми Хант впоследствии продлил сбор до 2029 г. и повысил его до 35%, в результате чего общая налоговая нагрузка достигла 75%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Правда, этот сбор освобождает от налога большую часть прибыли, которая реинвестируется в добычу нефти и газа, в рамках так называемой инвестиционной надбавки.В 2023 году упомянутый налог лишил производителей большей части прибыли, и многие из них, в том числе Harbour Energy, снизили инвестиции и сократили сотни рабочих мест. Неудивительно, что Harbour Energy в декабре 2023-го согласилась приобрести нефтегазовые активы у Wintershall Dea за 11,2 млрд долларов, что резко сократит её зависимость от Великобритании.В свою очередь, Serica Energy приобрела более мелкого конкурента Tailwind Energy и присматривается к соседним странам Северного моря. Как отметил председатель Serica Energy Дэвид Латин, рассказывая о возможностях в Норвегии, сейчас компания больше заинтересована в том, чтобы сделать что-то, что диверсифицирует ее деятельность за пределами Великобритании, потому что это, вероятно, самый большой риск.Ithaca Energy, владеющая долями участия в двух крупнейших оставшихся неосвоенными нефтяных месторождениях в Северном море, согласилась объединить свою деятельность с британскими активами итальянской Eni. При этом компания планирует расширить свою деятельность за рубежом, в Норвегии, Дании и других странах.Кроме этого, 16 мая 2024 года стало известно, что американская Chevron Corp. продаст оставшиеся нефтегазовые активы в британской части Северного моря, где она работала более 55 лет.В преддверии парламентских выборов в Великобритании в этом году оппозиционная Лейбористская партия, которая лидирует в опросах, пообещала увеличить налог на непредвиденные доходы на 3%, чтобы помочь финансировать свою стратегию энергетического перехода.По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, лейбористы также стремятся устранить лазейки, относящиеся к инвестиционным льготам. В свою очередь, климатические активисты призвали Великобританию прекратить все инвестиции в новую добычу нефти и газа, чтобы достичь своей цели по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 г.Добыча нефти в Северном море за последние годы уже сократилась примерно до 1,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки – с пика в более чем 4,5 млн бнэ в сутки в 1999 году.Аналитики брокерской компании Stifel подсчитали, что в течение оставшегося срока эксплуатации бассейна Северного моря более высокая налоговая ставка и отмена инвестиционной надбавки снизят инвестиции на 30 млрд фунтов стерлингов больше, чем текущие оценки, что приведет к более быстрому снижению производства. Согласно этому сценарию, Stifel прогнозирует, что к 2030 году добыча нефти и газа в Великобритании сократится в 2 раза, и ей придется платить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год за импорт 80% потребляемого газа.Китай увеличил закупки российской нефти на четверть в денежном измеренииКитай нарастил закупки российской нефти в январе – апреле на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 37,785 млн тонн. Стоимость нефти, приобретенной за 4 месяца 2024-го, составила 22,16 млрд долларов, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных 20 мая Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая.В денежном эквиваленте на нефть приходится 50% всего объема российского экспорта в Китай. РФ остается ведущим экспортером этого энергоносителя в КНР. На втором месте Саудовская Аравия, её экспорт составил 26,1 млн т за 16,16 млрд долларов, на третьем – Ирак, объем составил 21,1 млн т, стоимость – 12,4 млрд долларов. В 2023 году Россия экспортировала в Китай 107 млн т нефти, что на 24% больше, чем в 2022-м, и 8 млн т сжиженного природного газа (СПГ), рост на 23%.Ранее ГТУ Китая опубликовало статистические данные по нефтегазовой отрасли страны за 4 месяца 2024 года. Импорт нефти составил 182 млн т (рост на 2%), в денежном исчислении закупки выросли на 4%, до 109 млрд долларов. Импорт СПГ – 43 млн т (рост на 20,7%), в стоимостном выражении – 21,38 млрд долларов (снижение на 0,9%).Информации об импорте трубопроводного газа из России в первые четыре месяца 2024 года пока не обнародована, при этом в 2023 года поставки газа трубопроводу "Сила Сибири – 1" в Китай выросли на 47,4% и составили 22,7 млрд кубометров при плане 22 млрд кубометров. План на 2024 год – 31 млрд кубометров газа, но этот показатель вновь может быть превышен. А к 2025 году газопровод "Сила Сибири – 1" должен выйти на проектную мощность в 38 млрд кубометров газа в год.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

китай

северное море

великобритания

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Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

китай, северное море, великобритания, эбрахим (ибрахим) раиси, опек, reuters, brent, эксклюзив