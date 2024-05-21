Абсолютное лицемерие: Бабич заявил, что президента Ирана убили западные санкции
Крушение вертолета иранского президента Эбрахима Раиси могло стать следствием западных санкций в области гражданской авиации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-международник Дмитрий Бабич
"Авиапарк Исламской Республики старый. Им приходится поддерживать его своими силами. А как вы, например, можете сами изготовить запчасти для другого производителя? Поэтому случаются катастрофы. Форма борьбы с неугодными режимами, когда им запрещают получать гражданскую авиацию и необходимые для нее компоненты – это ужасно. Я не понимаю, как гражданский самолет может быть использован в военных целях", - отметил Бабич.
Он добавил, что лучше всего о произошедшем с Раиси высказался экс-глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, заявивший, что "какие бы не были причины трагедии, факт остается фактом: с 1979 года Запад запрещает отправлять в Иран современные самолеты и запчасти к ним".
"Сейчас Ирану выражают соболезнования те же самые люди, которые эти ограничительные меры поддерживают. Это же абсолютное лицемерие. Тем более, что вместе с Раиси погибли много обычных людей. С санкциями в области гражданской авиации надо кончать. Это абсолютно бесчеловечная практика", - резюмировал Бабич.
Между тем, отметил он, гражданская авиация жизненно необходима как Ирану, так и России, так как в большой стране до отдельных регионов можно добраться только по воздуху, иначе население не получит продовольствие и медикаменты.
Вчера, 14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.
Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
Вчера, 14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность.
"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.