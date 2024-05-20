Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
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Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Боевые действия на севере Харьковской области начались 11 мая. За такой короткий период ВС РФ продвинулись по двум ограниченным участкам: Липцы и Волчанск. Пока это только предполье (полосе обеспечения) линии обороны ВСУ. рассказал эксперт.
Что такое предполье все хорошо изучили летом 2023 года относительно "линии Суровикина". Там у российская оборона была построена в три эшелона. Полоса обеспечения там на отдельных участках достигала 20 километров, добавил он.
"Затем шла первая линия обороны (до нее ВСУ за полгода дошли только в одном месте). За ней шла вторая линия обороны (более слабая), а также очаговые опорные пункты. Плюс, опорные пункты были в самой полосе обеспечения", - отметил Полетаев.
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским, указал специалист.
А поскольку у Украины строительные ресурсы хилые, она была вынуждена "размазывать" их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений украинское командование не проводило, отметил он.
"В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
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