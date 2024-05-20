Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье - 20.05.2024 Украина.ру
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Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье - 20.05.2024 Украина.ру
Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T05:00
2024-05-20T05:00
новости
россия
харьковская область
сергей полетаев
оборона
всу
наступление
вс рф
сво
запорожье
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Боевые действия на севере Харьковской области начались 11 мая. За такой короткий период ВС РФ продвинулись по двум ограниченным участкам: Липцы и Волчанск. Пока это только предполье (полосе обеспечения) линии обороны ВСУ. рассказал эксперт.Что такое предполье все хорошо изучили летом 2023 года относительно "линии Суровикина". Там у российская оборона была построена в три эшелона. Полоса обеспечения там на отдельных участках достигала 20 километров, добавил он.Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским, указал специалист.А поскольку у Украины строительные ресурсы хилые, она была вынуждена "размазывать" их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений украинское командование не проводило, отметил он.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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новости, россия, харьковская область, сергей полетаев , оборона, всу, наступление, вс рф, сво, запорожье
Новости, Россия, Харьковская область, Сергей Полетаев , оборона, ВСУ, наступление, ВС РФ, СВО, Запорожье

Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье

05:00 20.05.2024
 
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Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Боевые действия на севере Харьковской области начались 11 мая. За такой короткий период ВС РФ продвинулись по двум ограниченным участкам: Липцы и Волчанск. Пока это только предполье (полосе обеспечения) линии обороны ВСУ. рассказал эксперт.
Что такое предполье все хорошо изучили летом 2023 года относительно "линии Суровикина". Там у российская оборона была построена в три эшелона. Полоса обеспечения там на отдельных участках достигала 20 километров, добавил он.
"Затем шла первая линия обороны (до нее ВСУ за полгода дошли только в одном месте). За ней шла вторая линия обороны (более слабая), а также очаговые опорные пункты. Плюс, опорные пункты были в самой полосе обеспечения", - отметил Полетаев.
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским, указал специалист.
А поскольку у Украины строительные ресурсы хилые, она была вынуждена "размазывать" их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений украинское командование не проводило, отметил он.
"В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
Ростислав Ищенко интервью
17 мая, 06:05
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыУже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. До сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы
 
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