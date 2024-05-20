https://ukraina.ru/20240520/1055125282.html

Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье

Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье - 20.05.2024 Украина.ру

Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье

Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T05:00

2024-05-20T05:00

2024-05-20T05:00

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харьковская область

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оборона

всу

наступление

вс рф

сво

запорожье

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Боевые действия на севере Харьковской области начались 11 мая. За такой короткий период ВС РФ продвинулись по двум ограниченным участкам: Липцы и Волчанск. Пока это только предполье (полосе обеспечения) линии обороны ВСУ. рассказал эксперт.Что такое предполье все хорошо изучили летом 2023 года относительно "линии Суровикина". Там у российская оборона была построена в три эшелона. Полоса обеспечения там на отдельных участках достигала 20 километров, добавил он.Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским, указал специалист.А поскольку у Украины строительные ресурсы хилые, она была вынуждена "размазывать" их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений украинское командование не проводило, отметил он.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как сейчас Россия расправляется с фашизмом на Украине читайте в интервью Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм

https://ukraina.ru/20240517/1055114414.html

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новости, россия, харьковская область, сергей полетаев , оборона, всу, наступление, вс рф, сво, запорожье