https://ukraina.ru/20240519/1055086209.html

В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада

В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада - 19.05.2024 Украина.ру

В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада

Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал об исходе специальной военной операции, при котором прямое столкновение России и Запада будет невозможным

2024-05-19T06:21

2024-05-19T06:21

2024-05-19T06:21

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По мнению эксперта, чтобы прямая война между Россией и Западом была невозможна, российским войскам необходимо полностью занять Украину. При таких условиях граница России и НАТО будет длиннее. Однако тогда не будет буферной зоны, откуда Запад сможет осуществлять агрессию чужими руками. "А своих людей Запад терять не хочет", - добавил он.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, запад, украина, нато, белоруссия, сво, спецоперация, граница, государственная граница