В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал об исходе специальной военной операции, при котором прямое столкновение России и Запада будет невозможным
По мнению эксперта, чтобы прямая война между Россией и Западом была невозможна, российским войскам необходимо полностью занять Украину.
"Занятие всей территории Украины, когда большая часть ее регионов будет в составе РФ или под ее плотным протекторатом", - заявил Тиханский.
При таких условиях граница России и НАТО будет длиннее. Однако тогда не будет буферной зоны, откуда Запад сможет осуществлять агрессию чужими руками. "А своих людей Запад терять не хочет", - добавил он.
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11 мая, 12:58Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми