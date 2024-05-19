В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада - 19.05.2024 Украина.ру
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В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада
В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада - 19.05.2024 Украина.ру
В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал об исходе специальной военной операции, при котором прямое столкновение России и Запада будет невозможным
2024-05-19T06:21
2024-05-19T06:21
новости
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спецоперация
граница
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По мнению эксперта, чтобы прямая война между Россией и Западом была невозможна, российским войскам необходимо полностью занять Украину. При таких условиях граница России и НАТО будет длиннее. Однако тогда не будет буферной зоны, откуда Запад сможет осуществлять агрессию чужими руками. "А своих людей Запад терять не хочет", - добавил он.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, украина, нато, белоруссия, сво, спецоперация, граница, государственная граница
Новости, Россия, Запад, Украина, НАТО, Белоруссия, СВО, Спецоперация, граница, государственная граница

В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада

06:21 19.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Читать в
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал об исходе специальной военной операции, при котором прямое столкновение России и Запада будет невозможным
По мнению эксперта, чтобы прямая война между Россией и Западом была невозможна, российским войскам необходимо полностью занять Украину.
"Занятие всей территории Украины, когда большая часть ее регионов будет в составе РФ или под ее плотным протекторатом", - заявил Тиханский.
При таких условиях граница России и НАТО будет длиннее. Однако тогда не будет буферной зоны, откуда Запад сможет осуществлять агрессию чужими руками. "А своих людей Запад терять не хочет", - добавил он.
Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
Александр Тиханский интервью
11 мая, 12:58
Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми
 
НовостиРоссияЗападУкраинаНАТОБелоруссияСВОСпецоперацияграницагосударственная граница
 
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