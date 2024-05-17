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Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского"

Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского" - 17.05.2024 Украина.ру

Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского"

И вот опять! Невозможно в это поверить, но очередной беспечный релокант стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

2024-05-17T03:10

2024-05-17T03:10

2024-05-17T03:10

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россия

палестина

макаревич

владимир зеленский

эксклюзив

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Хочется сказать: да сколько можно?! Будет ли хоть один иноагент настолько прозорлив, что наконец поймёт: президенту пусть даже Украины незачем звонить какому-то незадачливому эмигранту.Но нет, не нашлось ни одного. На всех магически подействовали слова: вам звонит президент...Все кроме нас - либо животные, либо пятилетние детиНа этот раз жертвой розыгрыша стал иноагент Андрей Макаревич. Наиболее знаменит он тем, что просит своих слушателей "не прогибаться под изменчивый мир".Но как раз в этом разговоре иноагент продемонстрировал чудеса гибкости и поразительное умение ловко объяснять любые свои поступки и слова.До Макаревича это умение отлично показали иноагенты Акунин (Чхартишвили), Быков, Веллер, Улицкая, Козырев. Все они тоже в своё время пали жертвами хитрых "Зеленского" и "Ермака" - пранкеров Вована и Лексуса.Макаревич наговорил много.Радостно улыбался при словах "Зеленского" о том, что палестинцы - "животные". Он охотно кивал, подтвердил слова о животных.Высказался о том, что люди в других странах, которые выходят на пропалестинские демонстрации, они тоже недалеко ушли по уровню развития от жителей Палестины.Заявил с пренебрежением: большинство людей на Земле находятся на уровне развития пятилетних детей.То ли дело Макаревич и его собеседник "Зеленский". "Богоизбранные"."Думающих людей в России, к сожалению, осталось мало", - говорит "президент".Макаревич кивает: да, да, конечно. Не общаюсь там ни с кем, в этой России, говорит, уже два года. И не имею желания!Интересный момент. Псевдо Зеленский специально употребляет обсценную лексику. Это не мат, но выражение грубоватое, про тех артистов и народ в России, кто не поддерживает Зеленского: "они обос.. ались". Макаревич кивает, радуется, улыбается.Ему не приходит в голову, что ни один президент не будет так говорить с каким-то эмигрантом? Пускай это даже Зеленский. Или этот всё-таки может?Макаревич готов, кажется, подтвердить вообще всё, что говорит президент: и про Бандеру как героя Украины, и про то, что его соотечественники (а Макаревич остаётся гражданином России) "обос .. ались".Это основная тема первой части беседы: мы с вами, Андрей Вадимович, не такие, как все.Да, Владимир Александрович, большинство вокруг нас с вами - как дети, а некоторые - как животные, подтверждает Вадимович.Давайте их всех убьём!Нет, этих слов не прозвучало. Всё-таки вслух такого говорить нельзя. Но делать можно.Иноагент Макаревич полностью поддерживает бомбардировки Палестины, где убито уже 35.000 человек мирного населения. Ни за что. Только за то, что им не повезло родиться в секторе Газа.Оправдания не нужны, считает иноагент. Ведь там "животные". Честно говоря, просто отвратительно всё это слушать. С улыбочкой рассуждает Макаревич о том, кому можно жить, а кому нет.Переходим ко второй основной теме. Лизание руки, ноги и всех частей президента, так можно это назвать.За вашу победуЭто вторая основная тема. Победа Украины и опять богоизбранные Макаревич с Зеленским, которые уже не знают, как польстить друг другу.Но если с одной стороны пранкер, то с другой то - реальный иноагент Макар.Слушая все его подобострастные речи, хочется сказать: да уж, Андрей Вадимович, умеете вы лизнуть руку вышестоящему."Считаю дни до вашей победы". "В первый же день победы вашей буду выступать в Киеве", "устроим бешеный концерт" - рассыпается Макаревич."Не представляю, как вы несёте такую тяжёлую ношу", - продолжает упражняться в подобострастии к клоуну-президенту иноагент.Какую ношу? Записывать видео "украинцы, мы пэрэможэмо" и встречать зарубежные делегации?Ни для кого не секрет, что Зеленский - что-то вроде нанятого актёра. Управление Украиной осуществляют совсем другие люди.Но сеанс взаимного восхваления продолжается."Ваши святые произведения(??) Вы подарили своё творчество не только стране, но и миру, и даже цивилизации(?)", - говорит в свою очередь "Зеленский".Макаревич не возражает. Хотя мог бы, например, из вежливости смутиться.Ну, в самом деле, какой у Макаревича вклад в цивилизацию?Но иноагент охотно кивает: да, да, мои святые произведения, да, мой вклад в цивилизацию.Что же имеется в виду?"Не стоит прогибаться"?"Новый поворот, что он нам несёт?"Или "мы пьем до дна за тех, кто в море"?Сюжеты, конечно, не избитые. Вклад в цивилизацию - ого-го!"Меня заставили сидеть рядом с Путиным!"- А как же вы могли сидеть рядом с Путиным и Маккартни, когда был концерт на Красной площади? - вдруг резко меняет тему и строго спрашивает "Зеленский".- А меня насильно посадили. Практически заставили, - юлит Макаревич, - я вообще не понял, что происходит. Прошёл в первый ряд, сел, меня пригласили какие-то люди. И только потом я понял, с кем буду сидеть рядом.То есть, кто-то может предположить, что Макаревич бы отказался от такого предложения?Это тот самый Макаревич, который отлично жил при любой власти. Собирал правительственные награды, как какой-нибудь выдающийся военачальник, вёл много лет телешоу.А на то, насколько сложно просто попасть на наше ТВ, жаловалась даже Ксения Собчак.Это очень непростая тема. Как и другие непростые и очень, очень денежные "темы" процветавшего в России Макаревича: рекламные контракты, лучшие музыкальные площадки, личные концерты в прекрасных залах, участие в тех же телеконцертах и конкурсах.Технология пранкаПерепуганный Макаревич тут же после публикации пранка побежал давать интервью:"У меня не было ни малейшего сомнения, что это фейк"."Они не получили того, что хотели"."Сомневаюсь, что в суде кто-то примет это во внимание", - поспешно комментирует свои слова Макаревич.И опять юлит "непрогибаемый": его ответы, дескать, были подклеены к другим вопросам. И вообще, это всё "дурацкая фальшивка" и монтаж. А сам разговор с "Зеленским" вообще состоялся полгода тому назад.В таком случае, немного странно, почему Макаревич не сообщил об этом тогда же? Почему сразу не разоблачил фальшивку?Кстати, пранкер Вован (Владимир Кузнецов) немного раскрыл технологию - как же целая пачка иноагентов попалась на удочку?Пранкеры не используют супер технологии, супер интеллект или еще какие-то хитрые "штучки", как в этом уверяют окружающих те, кто уверенно разговаривал с "Зеленским".Нет, технологии даже можно сказать, примитивные. Например, с Акуниным разговаривал обычный пародист, просто другой актёр, который имитировал Зеленского.Но один хитрый ход был. Правда, тоже без всякого ИИ.В случае с иноагентами успешно использовали "сарафанное радио". Один иноагент хвастался перед другим, передавал "приглашение" поговорить якобы с президентом Украины.Макаревичу приглашение передал иноагент Михаил Козырев. Потом ему звонили якобы из администрации президента Украины, предупреждали о звонке. Потом звонил "помощник президента Украины", проверял готовность иноагента.Всё было обставлено технически достоверно и психологически точно."Макаревич был предупреждён, ждал звонка", - объяснил Кузнецов.Самое интересное и сенсационное: некоторые иноагенты уже знали, что их разыграли. И тем не менее, передавали приглашения другим, по цепочке (хихикая в кулачок, наверное). Цепочка не прервалась.Причина: увы, но они хотели, чтобы их товарищи тоже в это всё вляпались.Поразительное чувство солидарности, конечно."Идиотизм и инфантильность"Но основные причины, почему иноагенты так доверчивы, конечно же, другие."Если человек выходит на видеосвязь, то потом всё в порядке", - говорит Владимир Кузнецов.Ни один из разыгранных во время разговора не раскусил, что перед ним - пародист или пранкер.Почему?Конечно, дело в огромном, невероятном, запредельном ЧСВ испытуемых - чувстве собственной важности."Элитарии" даже не допускают мысли о том, что с ними может говорить не президент. И о том, что зачем бы с ними вообще, в принципе, говорить президенту любой страны?Вот как объясняет феномен нашей новой эмиграции политолог, геостратег Андрей Школьников.Беглецов последней волны он называет просто "похабная компашка иноагентов".Как же они стали такими? Они такими и были:"Ранее не афишируемые мысли стали достоянием масс, а эмоциональный запал и стресс убрали остатки логики и благоразумия, открывая взору идиотизм, инфантильность, паралогику и русофобию", - пишет Школьников.Здесь можно было бы поспорить. Паралогика - это неумышленная ошибка или просто отсутствие логики. Но иноагенты не заблуждаются и не ошибаются, они сознательно занимаются обманом и самообманом.Причина: ни в коем случае нельзя им признать, что они совершили глупейший поступок в своей жизни.Иначе как же это? Это что, они сами, по своей воле остались у разбитого корыта, да еще и в эмиграции?Да нет, не может быть.И продолжает иноагент Макаревич прогибаться и изгибаться, стараясь опять зацепиться за власть и предоставляемые ей возможности. Пусть теперь украинские. Но это уже просто пустая затея. Ничего нет, никакого нет "президента Зеленского".Есть только толпа мечущихся по миру иноагентов, которые уже не знают, как и перед кем прогнуться. И как заодно успешнее подставить своего же брата иноагента.И при этом все же обидно. Мы верили и не только Макаревичу, десятки лет убеждавшему нас, что "нельзя прогибаться под изменчивый мир". Слушали песни, стояли ночами за заветным билетиком на концерты кумиров. А теперь, оглядываясь на общее с ними прошлое, понимаем - они обманывали нас, они нас использовали, всегда прогибаясь. Но суть их нам открывается только сейчас, когда страна очистилась от этой накипи, когда они сами уже, слава богу, не с нами. Хотя, возможно, и сейчас готовясь к "победному концерту", все эти макаревичи, вечно прислуживающие власти, любой - коммунистической, демократической, а теперь и украинской, обманывают их?Ведь правда, хорошо, что теперь они не с нами!О том, что происходит с бывшей резиденцией Пугачевой и Галкина, читайте в статье Теперь экономкласс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь

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украина, россия, палестина, макаревич, владимир зеленский, эксклюзив