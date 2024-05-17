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"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля
"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля - 17.05.2024 Украина.ру
"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля
У киевского режима нет такого количества людей и техники, чтобы создать хотя бы за год один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T03:10
2024-05-17T03:10
2024-05-17T03:10
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На направлениях главных ударов российских войск не оказалось ни значимых фортификационных сооружений, ни минных полей. Во-первых, украинским властям нужно меньше воровать. Эту линию обороны на севере создают со времен "стены Яценюка", рассказал эксперт.Дело не в просчете украинской разведки, которая не вскрыла подготовку наступления ВС РФ. Они же якобы строили оборону в Харьковской области и выделяли на это деньги, которые исчезли, отметил обозреватель.Стало понятно, что сделать это нереально. Протяженность наших совместных границ больше двух тысяч километров, уточнил Онуфриенко."У киевского режима нет такого количества людей и техники, бетона, арматуры, сварщиков, чтобы создать хотя бы за год один ряд подобных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать, как мы на Запорожском участке фронта, две тысячи километров границы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО перспективах продвижения ВС РФ в Харьковской области можно прочитать в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
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новости, россия, харьковская область, харьков, михаил онуфриенко, вс рф, оборона, мины, минирование, граница, наступление, всу, украина
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, оборона, мины, минирование, граница, наступление, ВСУ, Украина
"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля
У киевского режима нет такого количества людей и техники, чтобы создать хотя бы за год один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На направлениях главных ударов российских войск не оказалось ни значимых фортификационных сооружений, ни минных полей. Во-первых, украинским властям нужно меньше воровать. Эту линию обороны на севере создают со времен "стены Яценюка", рассказал эксперт.
"За 10 лет можно было выкопать все, что угодно. Даже новое Черное море, они же предыдущее вроде бы выкопали", - иронизирует он.
Дело не в просчете украинской разведки, которая не вскрыла подготовку наступления ВС РФ. Они же якобы строили оборону в Харьковской области и выделяли на это деньги, которые исчезли, отметил обозреватель.
Стало понятно, что сделать это нереально. Протяженность наших совместных границ больше двух тысяч километров, уточнил Онуфриенко.
"У киевского режима нет такого количества людей и техники, бетона, арматуры, сварщиков, чтобы создать хотя бы за год один ряд подобных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать, как мы на Запорожском участке фронта, две тысячи километров границы", - резюмировал собеседник издания.