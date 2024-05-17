https://ukraina.ru/20240517/1055110552.html

"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля

"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля - 17.05.2024 Украина.ру

"Надо меньше воровать": эксперт о том, почему ВСУ за 10 лет не вырыли "новое Черное море" и минные поля

У киевского режима нет такого количества людей и техники, чтобы создать хотя бы за год один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T03:10

2024-05-17T03:10

2024-05-17T03:10

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оборона

мины

минирование

граница

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На направлениях главных ударов российских войск не оказалось ни значимых фортификационных сооружений, ни минных полей. Во-первых, украинским властям нужно меньше воровать. Эту линию обороны на севере создают со времен "стены Яценюка", рассказал эксперт.Дело не в просчете украинской разведки, которая не вскрыла подготовку наступления ВС РФ. Они же якобы строили оборону в Харьковской области и выделяли на это деньги, которые исчезли, отметил обозреватель.Стало понятно, что сделать это нереально. Протяженность наших совместных границ больше двух тысяч километров, уточнил Онуфриенко."У киевского режима нет такого количества людей и техники, бетона, арматуры, сварщиков, чтобы создать хотя бы за год один ряд подобных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать, как мы на Запорожском участке фронта, две тысячи километров границы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО перспективах продвижения ВС РФ в Харьковской области можно прочитать в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска

https://ukraina.ru/20240515/1055086629.html

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новости, россия, харьковская область, харьков, михаил онуфриенко, вс рф, оборона, мины, минирование, граница, наступление, всу, украина