Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад - 16.05.2024 Украина.ру
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Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад
Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад - 16.05.2024 Украина.ру
Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад
Ядерные учения России приведут в чувство не только Киев, но и западных "экспертов". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2024-05-16T05:00
2024-05-16T05:00
белоруссия
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
запад
ядерное оружие
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Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой подчеркнул, что учения имеют несколько задач.По словам Липового, есть необходимость проверки уровня боеготовности подразделений, которые обладают нестратегическим (тактическим) ядерным оружием. Есть и другие причины"Такие учения покажут НАТО, что наши подразделения и части союзных вооруженных сил Белоруссии гипотетически готовы к применению ТЯО (Тактическое ядерное оружие - Ред.). Если возникнет такая необходимость ─ например, в случае появления реальной угрозы целостности российской территории или угрозы нападения на союзную Белоруссию", - заявил Сергей Липовой.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаПохожее мнение выразил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук. Он обозначил, что Запад надеялся омрачить инаугурацию Путина или празднование 9 мая в России."Вот и решили немного припугнуть. Помимо этого, в начале СВО наш президент предупредил: если какое-либо иностранное государство влезет в украинский конфликт, помните, что у России есть ядерное оружие", - подытожил Ющук.Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросовВ начале мая Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Чуть позже стало известно, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений.Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявленные ракетные учения также связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Британии и США о намерении отправить военных на Украину.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
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белоруссия, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, запад, ядерное оружие
Белоруссия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Запад, Ядерное оружие

Полковник ответил, как Россия и Белоруссия собираются отрезвить Украину и Запад

05:00 16.05.2024
 
© topwar.ru
© topwar.ru
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Ядерные учения России приведут в чувство не только Киев, но и западных "экспертов". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Сам факт организации таких маневров совместно с союзной Белоруссией отрезвит Запад и Киев — с учетом громогласных заявлений представителей западной коалиции, которые они делают последнее время. Россия показывает им, что может не только говорить, но и предпринимать определенные действия, чтобы заткнуть Запад", - объяснил Тимур Сыртланов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой подчеркнул, что учения имеют несколько задач.
По словам Липового, есть необходимость проверки уровня боеготовности подразделений, которые обладают нестратегическим (тактическим) ядерным оружием. Есть и другие причины
"Такие учения покажут НАТО, что наши подразделения и части союзных вооруженных сил Белоруссии гипотетически готовы к применению ТЯО (Тактическое ядерное оружие - Ред.). Если возникнет такая необходимость например, в случае появления реальной угрозы целостности российской территории или угрозы нападения на союзную Белоруссию", - заявил Сергей Липовой.
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
Похожее мнение выразил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук. Он обозначил, что Запад надеялся омрачить инаугурацию Путина или празднование 9 мая в России.
"Вот и решили немного припугнуть. Помимо этого, в начале СВО наш президент предупредил: если какое-либо иностранное государство влезет в украинский конфликт, помните, что у России есть ядерное оружие", - подытожил Ющук.
Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросов
В начале мая Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Чуть позже стало известно, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений.
Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.
Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявленные ракетные учения также связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Британии и США о намерении отправить военных на Украину.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
БелоруссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЗападЯдерное оружие
 
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