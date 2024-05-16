Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ - 16.05.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ
Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ - 16.05.2024 Украина.ру
Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ
В Красногоровке ВС РФ уже заняли огнеупорный завод и зачищают остатки ВСУ. Продолжаются бои за Георгиевку и за Нетайлово, скоро ВС РФ могут выйти к Карловке. Задача максимум – выйти к трассе Красноармейск-Константиновка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
2024-05-16T04:10
2024-05-16T04:10
новости
россия
очеретино
донбасс
донецкое направление
трасса
часов яр
дороги
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На Донецком направлении российским подразделениям потребовалась некая пауза для перегруппировки. Но там сейчас продолжаются бои. ВС РФ почти взяли Уманское, идут довольно успешные бои за Красногоровку, рассказал эксперт.В Красногоровке войска уже заняли огнеупорный завод и зачищают остатки ВСУ. Думаю, скоро появятся видео о том, как бойцы поднимают флаги на здании местной администрации, которое расположено вплотную к предприятию, добавил он.Севернее Очеретино расположено важное село Воздвиженка. Если его займут ВС РФ, то получится взять под огневой контроль и трассу, которая является одной из ключевых дорог для снабжения всей Донбасской группировки ВСУ, сообщил обозреватель.Если учесть продвижение ВС РФ к Часов Яру, значит в этом случае можно думать об окружении Константиновки. Кроме того, появится возможность окружить Дзержинск (Торецк), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом
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россия
очеретино
донбасс
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новости, россия, очеретино, донбасс, донецкое направление, трасса, часов яр, дороги, вс рф, сво, наступление, бои, всу
Новости, Россия, Очеретино, Донбасс, Донецкое направление, трасса, Часов Яр, дороги, ВС РФ, СВО, наступление, бои, ВСУ

Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ

04:10 16.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Красногоровке ВС РФ уже заняли огнеупорный завод и зачищают остатки ВСУ. Продолжаются бои за Георгиевку и за Нетайлово, скоро ВС РФ могут выйти к Карловке. Задача максимум – выйти к трассе Красноармейск-Константиновка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
На Донецком направлении российским подразделениям потребовалась некая пауза для перегруппировки. Но там сейчас продолжаются бои. ВС РФ почти взяли Уманское, идут довольно успешные бои за Красногоровку, рассказал эксперт.
В Красногоровке войска уже заняли огнеупорный завод и зачищают остатки ВСУ. Думаю, скоро появятся видео о том, как бойцы поднимают флаги на здании местной администрации, которое расположено вплотную к предприятию, добавил он.
"Продолжаются бои за Георгиевку и за Нетайлово. Надеюсь, скоро мы выйдем к Карловке. Наша задача максимум – выйти к трассе Красноармейск-Константиновка", - подчеркнул Угольный.
Севернее Очеретино расположено важное село Воздвиженка. Если его займут ВС РФ, то получится взять под огневой контроль и трассу, которая является одной из ключевых дорог для снабжения всей Донбасской группировки ВСУ, сообщил обозреватель.
Если учесть продвижение ВС РФ к Часов Яру, значит в этом случае можно думать об окружении Константиновки. Кроме того, появится возможность окружить Дзержинск (Торецк), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру
* Признан в РФ террористом и экстремистом
Агай
Вчера, 07:19
Дагестанский доброволец Агай: Здесь у нас появилось выражение "слушать воздух"О мусульманах в казачьей бригаде, дагестанских добровольцах, новом формате войны, импортном оружии, взаимопомощи на фронте и многом другом в интервью изданию Украина.ру рассказал доброволец с позывным "Агай" из дагестанского батальона "Каспий" в составе казачьей бригады "Терек"
 
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