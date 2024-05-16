"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев - 16.05.2024 Украина.ру
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"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев
"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев - 16.05.2024 Украина.ру
"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев
Аналитики сходятся во мнении, что текущее продвижение ВС РФ в Харьковской области оттянет резервы ВСУ с Донбасса, чтобы прорвать фронт в районе Часова Яра или Авдеевки. Но есть и другие варианты, а замыслы должны оставаться в секрете
2024-05-16T04:00
2024-05-16T04:00
новости
вс рф
киев
харьковская область
донбасс
сумская область
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный."Пока замыслы нашего командования неизвестны. Помимо Харьковского у нас есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил [глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл] Буданов* и украинские аналитики. А так мы действительно пытаемся сковать силы противника и вынудить его перебрасывать резервы из Донбасса на север", - заявил Угольный.ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ УГОЛЬНЫЙ: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУВо вторник, 14 мая, Буданов пожаловался журналистам американской газеты The New York Times, что для украинской армии ситуация в Харьковской области "каждый час приближается к критической".Параллельно глава ГУР отметил, что ожидает от России нового наступления в Сумской области."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииРанее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин также отметил, что "до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина".Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направленииТакже Алехин заметил, что участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать для атаки, потому что там леса и болота. Зато отрезок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления ввиду особенностей местности."Там невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то им придется идти напролом", - заявил Алехин.Придется идти напролом: Роман Алехин объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской областиПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
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новости, вс рф, киев, харьковская область, донбасс, сумская область, украина.ру
Новости, ВС РФ, Киев, Харьковская область, Донбасс, Сумская область, Украина.ру

"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев

04:00 16.05.2024
 
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Аналитики сходятся во мнении, что текущее продвижение ВС РФ в Харьковской области оттянет резервы ВСУ с Донбасса, чтобы прорвать фронт в районе Часова Яра или Авдеевки. Но есть и другие варианты, а замыслы должны оставаться в секрете
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный.
"Пока замыслы нашего командования неизвестны. Помимо Харьковского у нас есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил [глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл] Буданов* и украинские аналитики. А так мы действительно пытаемся сковать силы противника и вынудить его перебрасывать резервы из Донбасса на север", - заявил Угольный.
ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ УГОЛЬНЫЙ: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
Во вторник, 14 мая, Буданов пожаловался журналистам американской газеты The New York Times, что для украинской армии ситуация в Харьковской области "каждый час приближается к критической".
Параллельно глава ГУР отметил, что ожидает от России нового наступления в Сумской области.
"Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении
Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин также отметил, что "до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина".
Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
Также Алехин заметил, что участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать для атаки, потому что там леса и болота. Зато отрезок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления ввиду особенностей местности.
"Там невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то им придется идти напролом", - заявил Алехин.
Придется идти напролом: Роман Алехин объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 13:33
Российские военные освободили Работино - Минобороны РФГруппировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
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