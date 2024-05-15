Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области - 15.05.2024 Украина.ру
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Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области - 15.05.2024 Украина.ру
Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Но возможности логистики в плане автомобильных и железных дорог позволяют перебросить войска очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-15T05:50
2024-05-15T05:50
новости
россия
украина
сумская область
курская область
граница
логистика
дороги
вс рф
леса
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Участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать, потому что там леса и болота. Зато весь участок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления, рассказал волонтер.Из-за местности украинские военные не пытались атаковать Курскую область. Здесь невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то придется идти напролом, отметил он.Например, техника с личным составом могут находиться в Тульской и Орловской области, а потом их за ночь доставят в Курскую область. Противник может попытаться отследить передвижение со спутников. Но российские военные умеют хорошо маскироваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html
россия
украина
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курская область
брянская область
черниговская область
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новости, россия, украина, сумская область, курская область, граница, логистика, дороги, вс рф, леса, наступление, всу, брянская область, черниговская область
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Курская область, граница, логистика, дороги, ВС РФ, леса, наступление, ВСУ, Брянская область, Черниговская область

Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области

05:50 15.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Но возможности логистики в плане автомобильных и железных дорог позволяют перебросить войска очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать, потому что там леса и болота. Зато весь участок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления, рассказал волонтер.
Из-за местности украинские военные не пытались атаковать Курскую область. Здесь невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то придется идти напролом, отметил он.
"Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Это ерунда. С сегодняшними возможностями логистики в плане автомобильных и железных дорог это можно сделать быстро", - подчеркнул Алехин.
Например, техника с личным составом могут находиться в Тульской и Орловской области, а потом их за ночь доставят в Курскую область. Противник может попытаться отследить передвижение со спутников. Но российские военные умеют хорошо маскироваться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 19:10
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаСумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
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05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
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