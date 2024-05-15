Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Но возможности логистики в плане автомобильных и железных дорог позволяют перебросить войска очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать, потому что там леса и болота. Зато весь участок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления, рассказал волонтер.
Из-за местности украинские военные не пытались атаковать Курскую область. Здесь невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то придется идти напролом, отметил он.
"Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Это ерунда. С сегодняшними возможностями логистики в плане автомобильных и железных дорог это можно сделать быстро", - подчеркнул Алехин.
Например, техника с личным составом могут находиться в Тульской и Орловской области, а потом их за ночь доставят в Курскую область. Противник может попытаться отследить передвижение со спутников. Но российские военные умеют хорошо маскироваться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
13 мая, 19:10Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаСумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой