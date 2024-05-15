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Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области

Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области - 15.05.2024 Украина.ру

Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области

Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Но возможности логистики в плане автомобильных и железных дорог позволяют перебросить войска очень быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-15T05:50

2024-05-15T05:50

2024-05-15T05:50

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Участок на границе Брянской и Черниговской областей сложно задействовать, потому что там леса и болота. Зато весь участок границы Курской и Сумской областей подходит для российского наступления, рассказал волонтер.Из-за местности украинские военные не пытались атаковать Курскую область. Здесь невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. Если ВС РФ начнут там движение, то придется идти напролом, отметил он.Например, техника с личным составом могут находиться в Тульской и Орловской области, а потом их за ночь доставят в Курскую область. Противник может попытаться отследить передвижение со спутников. Но российские военные умеют хорошо маскироваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, сумская область, курская область, граница, логистика, дороги, вс рф, леса, наступление, всу, брянская область, черниговская область