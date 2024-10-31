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Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО

Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО - 31.10.2024 Украина.ру

Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО

Трудовой кодекс России будет изменён в пользу участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 31 октября заявил глава российского правительства Михаил Мишустин

2024-10-31T16:55

2024-10-31T16:55

2024-10-31T16:55

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Премьер-министр напомнил, что ранее президент Владимир Путин указывал на необходимость обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников специальной военной операции в интересах страны. Причём не только в Вооруженных силах, но и в гражданской жизни.На основе полученного опыта Мишустин предложил правительству России рассмотреть изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать принятые ранее решения. Он также изложил позицию правительства, которая будет представлена парламентариям.Он выразил надежду правительства на принятие парламентом изменений в законодательство без задержек."Ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке", – отметил глава правительства.До этого правительство оказало дополнительную помощь российским регионам. Подробности в публикации Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВОРанее на эту тему: Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО

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новости, россия, михаил мишустин, владимир путин, бюджет, сво, ветераны, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, рынок труда, трудоустройство, поддержка, трудовой кодекс