Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО - 31.10.2024 Украина.ру
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Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО
Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО - 31.10.2024 Украина.ру
Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО
Трудовой кодекс России будет изменён в пользу участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 31 октября заявил глава российского правительства Михаил Мишустин
2024-10-31T16:55
2024-10-31T16:55
новости
россия
михаил мишустин
владимир путин
бюджет
сво
ветераны
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
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Премьер-министр напомнил, что ранее президент Владимир Путин указывал на необходимость обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников специальной военной операции в интересах страны. Причём не только в Вооруженных силах, но и в гражданской жизни.На основе полученного опыта Мишустин предложил правительству России рассмотреть изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать принятые ранее решения. Он также изложил позицию правительства, которая будет представлена парламентариям.Он выразил надежду правительства на принятие парламентом изменений в законодательство без задержек."Ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке", – отметил глава правительства.До этого правительство оказало дополнительную помощь российским регионам. Подробности в публикации Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВОРанее на эту тему: Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
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новости, россия, михаил мишустин, владимир путин, бюджет, сво, ветераны, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, рынок труда, трудоустройство, поддержка, трудовой кодекс
Новости, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, бюджет, СВО, ветераны, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, рынок труда, трудоустройство, поддержка, трудовой кодекс

Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО

16:55 31.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Трудовой кодекс России будет изменён в пользу участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 31 октября заявил глава российского правительства Михаил Мишустин
Премьер-министр напомнил, что ранее президент Владимир Путин указывал на необходимость обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников специальной военной операции в интересах страны. Причём не только в Вооруженных силах, но и в гражданской жизни.
На основе полученного опыта Мишустин предложил правительству России рассмотреть изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать принятые ранее решения. Он также изложил позицию правительства, которая будет представлена парламентариям.
"За каждым участником СВО в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам", - сказал Мишустин.
Он выразил надежду правительства на принятие парламентом изменений в законодательство без задержек.
"Ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке", – отметил глава правительства.
До этого правительство оказало дополнительную помощь российским регионам. Подробности в публикации Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей
Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО
Ранее на эту тему: Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
 
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