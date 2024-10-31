"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии - 31.10.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241031/1058507195.html
"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии
"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии - 31.10.2024 Украина.ру
"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии
31 октября 1870 года правительствами Англии, Франции, Австро-Венгрии и Пруссии был получен циркуляр, подписанный министром иностранных дел России Александром Горчаковым, в котором говорилось, что русский монарх не может в дальнейшем считать себя связанным обязательствами трактата 1856 года, поскольку они ограничивают его права в Чёрном море
2024-10-31T16:00
2024-10-31T16:00
история
история
история новороссии
россия
молдавия
франция
российская империя
xix век
крымская война
румыния
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Тем самым Петербург отказывался соблюдать условия завершившего Крымскую войну Парижского мирного договора в части нейтрализации Чёрного моря, ликвидации военно-морских сил и флотских арсеналов по его берегам.Основной причиной такого шага указывалось отсутствие гарантий безопасности для России. В депеше отмечалось, что объявление Чёрного моря нейтральным в сочетании с формальным запретом на проход иностранных военных кораблей через проливы в мирное время не даёт ничего.Ведь в случае войны сильные средиземноморские эскадры европейских держав без труда возьмут под свой контроль и Черноморье. Опасным для России являлось и сохранение баз турецкого флота в Мраморном море, расположенных в считанных часах перехода через Босфор.Также в циркулярном письме указывалось на невыполнение правительствами – подписантами Парижского договора своих же договорённостей относительно Дунайских княжеств. "Все видели, как Молдавия и Валахия... прошли через целый ряд переворотов, которые, будучи противны духу и букве договоров, привели их сперва к соединению, а потом к призванию иностранного принца. Эти события произошли с ведома Порты и были допущены великими державами, которые, по крайней мере, не сочли нужным заставить уважать свои приговоры" – говорилось в документе.Лукавство последнего упрёка в адрес европейских партнёров заключалось в том, что российская дипломатия в немалой степени способствовала нарушению парижских договорённостей по этим княжествам. Потворствование унионистским (объединительным) устремлениям в Валахии и Молдавии являлось важнейшим элементом действий Горчакова по подрыву системы международных отношений после Крымской войны.Как полагал Горчаков, на почве противоречий европейских правительства в Дунайских княжествах "можно найти средство разорвать остатки союза", направленного против России.Ещё на заседаниях Парижского конгресса в 1856 году выявились две точки зрения на будущее лишённых российского протектората Молдавии и Валахии. Франция выступала за их объединение, в котором видела залог усиления своего влияния на Нижнем Дунае, а также противовес экспансии на Балканах Австро-Венгрии и России. Вена же посредствам сохранения слабых княжеств стремилась к их экономическому поглощению при сохранении формального османского сюзеренитета над ними.В австрийской прессе активно обсуждались проекты монополизации навигации на Нижнем Дунае, освоения природных ресурсов региона, взятия в свои руки почтовых ведомств, телеграфа, путей сообщения княжеств. Кроме того, разделённое существование княжеств было надёжной гарантией от всплеска румынского ирредентизма в австрийской Трансильвании.По ряду обстоятельств в Петербурге сочли предпочтительной для себя позицию Парижа. В связи с этим Россия настояла на немедленном выводе оккупационных австрийских войск (а также османских) из княжеств вскоре после завершения Парижского конгресса.Когда в ответ на махинации османов при избрании по сути учредительных Диванов (советов) княжеств Франция стала склоняться к разрыву дипотношений с Портой, Россия горячо поддержала этот шаг. Более того, русские дипломаты пообещали привлечь к аналогичному шагу и Пруссию.Дипломатический разрыв Парижа и Стамбула произошёл в начале августа 1857 года. Он был полезен для России и сам по себе, а также тем, что осложнил франко-английские отношения. Лондон являлся поборником сохранения территориальной целостности Османской империи и видел для неё угрозу в объединении Молдавии и Валахии.Русский посол во Франции Павел Киселёв (бывший наместник царя в Дунайских княжествах) сигнализировал, что экономически ослабленная Франция не сможет преодолеть противодействие англичан в вопросе румынского объединения.Более того, даже высокопоставленные французские чиновники сомневались в настойчивом продвижении Наполеоном III идеи унии Бухареста и Ясс. Министр иностранных дел Второй империи Эдуар-Антуан Тувнель писал:"Единственно благоразумная форма объединения – это та при которой Порта будет иметь право выбора принца и возможность построить добрую турецкую крепость в Измаиле, не знаю, что мы выиграем, поддерживая иллюзии румын".Предчувствие Киселёва не обмануло. На состоявшихся летом 1857 года переговорах в английском Осборне Наполеон III согласился с необходимостью дальнейшего раздельного существования Молдавии и Валахии. Престиж французской дипломатии был сохранён лишь благодаря договорённости об унификации органов управления в Яссах и Бухаресте.Однако это не могло обмануть хорошо осведомлённых дипломатов. "Император Наполеон... совершенно отказался от проекта политического объединения Валахии и Молдавии" – говорилось в австрийской депеше, которая была перехвачена и дешифрована их российскими коллегами.Такое изменение французской позиции проявилось в мае 1858 года на стартовавшем в Париже конгрессе европейских держав. Предложение унии Дунайских княжеств было быстро снято с обсуждения самими же французами. При этом российская делегация "ради популярности России" в Бухаресте и Яссах успела это предложение поддержать.Принятая конгрессом конвенция сохраняла за княжествами свои правительства, законодательные собрания и вооружённые силы. Общими становились лишь кассационный суд и центральная межправительственная комиссия с местопребыванием в Фокшанах.Это явно противоречило набиравшим силу унионистским настроениям в Молдавии и особенно в Валахии. Примечательно, что Париж сам приложил руку к их стимулированию и вот теперь он, по сути, обманывал ожидания энтузиастов румынского объединения.Нарушением духа Парижской конвенции стало избрание господарём Молдавии и Валахии в начале 1859 года полковника Аликсандру Кузы. Австрия и Турция таким ходом событий были возмущены, обсуждалось введение ими в Дунайские княжества своих войск. И не известно, чем бы закончились эти события не начнись весной 1859 года австро-франко-итальянская война. Поражение в ней Австрии само собой сняло вопрос об интервенции.В сентябре 1859 года Порта была вынуждена признать унию Молдавии и Валахии под скипетром Кузы, но лишь на время его пожизненного правления. Тем не менее, получив власть Куза приступил к активной интеграции княжеств. Были созданы единые вооружённые силы, общая денежная система. Без согласия европейских держав существенно расширилось число избирателей на выборах в законодательные собрания. Наконец, в 1861 году Куза поставил вопрос о создании единого парламента, что привело к созданию общерумынского правительства.По мнению доктора исторических наук Владлена Виноградова, благодаря данным событиям на Дунае удалось "пробить брешь" в невыгодном для России Парижском договоре 1856 года. И она значительно усугубилась в 1866 году, когда Куза был смещён и на румынский престол возвели германского принца, коронованного под именем Карла I.Это прямо нарушало международные акты по Дунайским княжествам, установившие, что во главе их могли быть лишь местные уроженцы. Как и в случае с избранием Кузы, Россия прикладывала усилия для удержания Порты от вмешательства в эти "противозаконные" события в Бухаресте и Яссах.Так была разыграна дипломатическая игра, в которой Петербург, способствуя объединению Валахии и Молдавии, расшатывал Парижскую систему международных отношений. Окончательный же удар был по ней нанесён поражением Франции в войне с Пруссией 1870-71 годов. Претендовавший на роль гегемона Европы Наполеон III был в ней повергнут и уже ничего не мешало Александру II отказаться от обременительных условий Парижского мирного договора в части нейтрализации Чёрного моря.При всей результативности данной стратегии существуют вопросы относительно её долгосрочных последствий. Опасения на сей счёт высказывали и современники тех событий. "Объединённые княжества создадут на границе империи государство по образцу Бельгии или Швейцарии, имеющее определённое политическое значение" – указывал Горчакову Киселёв. При этом он полагал, что Румыния вместе с Польшей может стать постоянным очагом тревоги для России.Последующие события вполне подтвердили эти опасения. Кароль I стал проводником германского влияния в Румынии и всеми силами стремился присоединить её к блоку Центральных держав в преддверии Первой мировой войны. В 1918 году Румыния и вовсе пошла на аннексию принадлежавшего России Бессарабского региона, что имеет геополитические последствия и по сей день.
https://ukraina.ru/20240327/1044637627.html
https://ukraina.ru/20230330/1044776550.html
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история, история новороссии, россия, молдавия, франция, российская империя, xix век, крымская война, румыния, внешняя политика, дипломатия
История, История, история Новороссии, Россия, Молдавия, Франция, Российская империя, XIX век, Крымская война, Румыния, внешняя политика, дипломатия

"Доктрина Горчакова": Парижский мир и создание Румынии

16:00 31.10.2024
 
Канцлер Российской империи князь Александр Михайлович Горчаков
Канцлер Российской империи князь Александр Михайлович Горчаков
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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31 октября 1870 года правительствами Англии, Франции, Австро-Венгрии и Пруссии был получен циркуляр, подписанный министром иностранных дел России Александром Горчаковым, в котором говорилось, что русский монарх не может в дальнейшем считать себя связанным обязательствами трактата 1856 года, поскольку они ограничивают его права в Чёрном море
Тем самым Петербург отказывался соблюдать условия завершившего Крымскую войну Парижского мирного договора в части нейтрализации Чёрного моря, ликвидации военно-морских сил и флотских арсеналов по его берегам.
Основной причиной такого шага указывалось отсутствие гарантий безопасности для России. В депеше отмечалось, что объявление Чёрного моря нейтральным в сочетании с формальным запретом на проход иностранных военных кораблей через проливы в мирное время не даёт ничего.
Ведь в случае войны сильные средиземноморские эскадры европейских держав без труда возьмут под свой контроль и Черноморье. Опасным для России являлось и сохранение баз турецкого флота в Мраморном море, расположенных в считанных часах перехода через Босфор.
Также в циркулярном письме указывалось на невыполнение правительствами – подписантами Парижского договора своих же договорённостей относительно Дунайских княжеств. "Все видели, как Молдавия и Валахия... прошли через целый ряд переворотов, которые, будучи противны духу и букве договоров, привели их сперва к соединению, а потом к призванию иностранного принца. Эти события произошли с ведома Порты и были допущены великими державами, которые, по крайней мере, не сочли нужным заставить уважать свои приговоры" – говорилось в документе.
Лукавство последнего упрёка в адрес европейских партнёров заключалось в том, что российская дипломатия в немалой степени способствовала нарушению парижских договорённостей по этим княжествам. Потворствование унионистским (объединительным) устремлениям в Валахии и Молдавии являлось важнейшим элементом действий Горчакова по подрыву системы международных отношений после Крымской войны.
27 марта, 08:08История
Европа против России: просчёт Николая IГлавной особенностью Крымской войны стала почти полная дипломатическая изоляция России в Европе – поддержку (больше на словах) ей оказала только Греция. Вступление же в войну на стороне Турции двух европейских сверхдержав было крайне неприятной неожиданностью. Российская разведка и дипломатия эту возможность пропионерили
Как полагал Горчаков, на почве противоречий европейских правительства в Дунайских княжествах "можно найти средство разорвать остатки союза", направленного против России.
Ещё на заседаниях Парижского конгресса в 1856 году выявились две точки зрения на будущее лишённых российского протектората Молдавии и Валахии. Франция выступала за их объединение, в котором видела залог усиления своего влияния на Нижнем Дунае, а также противовес экспансии на Балканах Австро-Венгрии и России. Вена же посредствам сохранения слабых княжеств стремилась к их экономическому поглощению при сохранении формального османского сюзеренитета над ними.
В австрийской прессе активно обсуждались проекты монополизации навигации на Нижнем Дунае, освоения природных ресурсов региона, взятия в свои руки почтовых ведомств, телеграфа, путей сообщения княжеств. Кроме того, разделённое существование княжеств было надёжной гарантией от всплеска румынского ирредентизма в австрийской Трансильвании.
По ряду обстоятельств в Петербурге сочли предпочтительной для себя позицию Парижа. В связи с этим Россия настояла на немедленном выводе оккупационных австрийских войск (а также османских) из княжеств вскоре после завершения Парижского конгресса.
Когда в ответ на махинации османов при избрании по сути учредительных Диванов (советов) княжеств Франция стала склоняться к разрыву дипотношений с Портой, Россия горячо поддержала этот шаг. Более того, русские дипломаты пообещали привлечь к аналогичному шагу и Пруссию.
Дипломатический разрыв Парижа и Стамбула произошёл в начале августа 1857 года. Он был полезен для России и сам по себе, а также тем, что осложнил франко-английские отношения. Лондон являлся поборником сохранения территориальной целостности Османской империи и видел для неё угрозу в объединении Молдавии и Валахии.
30 марта 2023, 08:02История
Париж-1856: переиграть проигранную войну
Русский посол во Франции Павел Киселёв (бывший наместник царя в Дунайских княжествах) сигнализировал, что экономически ослабленная Франция не сможет преодолеть противодействие англичан в вопросе румынского объединения.
Более того, даже высокопоставленные французские чиновники сомневались в настойчивом продвижении Наполеоном III идеи унии Бухареста и Ясс. Министр иностранных дел Второй империи Эдуар-Антуан Тувнель писал:
"Единственно благоразумная форма объединения – это та при которой Порта будет иметь право выбора принца и возможность построить добрую турецкую крепость в Измаиле, не знаю, что мы выиграем, поддерживая иллюзии румын".
Предчувствие Киселёва не обмануло. На состоявшихся летом 1857 года переговорах в английском Осборне Наполеон III согласился с необходимостью дальнейшего раздельного существования Молдавии и Валахии. Престиж французской дипломатии был сохранён лишь благодаря договорённости об унификации органов управления в Яссах и Бухаресте.
Однако это не могло обмануть хорошо осведомлённых дипломатов. "Император Наполеон... совершенно отказался от проекта политического объединения Валахии и Молдавии" – говорилось в австрийской депеше, которая была перехвачена и дешифрована их российскими коллегами.
Такое изменение французской позиции проявилось в мае 1858 года на стартовавшем в Париже конгрессе европейских держав. Предложение унии Дунайских княжеств было быстро снято с обсуждения самими же французами. При этом российская делегация "ради популярности России" в Бухаресте и Яссах успела это предложение поддержать.
29 марта, 08:12История
"Европейский интерес требует наибольшего удаления России от Дуная": последствия Крымской войны30 марта 1856 года был заключён Парижский трактат - один из самых тяжелых международных договоров в русской истории. Он закреплял поражение России в Крымской войне 1853-54 годов. Горький опыт территориальных претензий европейских держав впоследствии выразился в знаменитом высказывании Александра III об истинных союзниках России
Принятая конгрессом конвенция сохраняла за княжествами свои правительства, законодательные собрания и вооружённые силы. Общими становились лишь кассационный суд и центральная межправительственная комиссия с местопребыванием в Фокшанах.
Это явно противоречило набиравшим силу унионистским настроениям в Молдавии и особенно в Валахии. Примечательно, что Париж сам приложил руку к их стимулированию и вот теперь он, по сути, обманывал ожидания энтузиастов румынского объединения.
Нарушением духа Парижской конвенции стало избрание господарём Молдавии и Валахии в начале 1859 года полковника Аликсандру Кузы. Австрия и Турция таким ходом событий были возмущены, обсуждалось введение ими в Дунайские княжества своих войск. И не известно, чем бы закончились эти события не начнись весной 1859 года австро-франко-итальянская война. Поражение в ней Австрии само собой сняло вопрос об интервенции.
В сентябре 1859 года Порта была вынуждена признать унию Молдавии и Валахии под скипетром Кузы, но лишь на время его пожизненного правления. Тем не менее, получив власть Куза приступил к активной интеграции княжеств. Были созданы единые вооружённые силы, общая денежная система. Без согласия европейских держав существенно расширилось число избирателей на выборах в законодательные собрания. Наконец, в 1861 году Куза поставил вопрос о создании единого парламента, что привело к созданию общерумынского правительства.
По мнению доктора исторических наук Владлена Виноградова, благодаря данным событиям на Дунае удалось "пробить брешь" в невыгодном для России Парижском договоре 1856 года. И она значительно усугубилась в 1866 году, когда Куза был смещён и на румынский престол возвели германского принца, коронованного под именем Карла I.
Это прямо нарушало международные акты по Дунайским княжествам, установившие, что во главе их могли быть лишь местные уроженцы. Как и в случае с избранием Кузы, Россия прикладывала усилия для удержания Порты от вмешательства в эти "противозаконные" события в Бухаресте и Яссах.
Король Румынии Кароль I Карл Гогенцоллерн - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
11 марта 2023, 07:55История
Рождение Румынии. Почему Россия утратила влияние на Нижнем Дунае
Так была разыграна дипломатическая игра, в которой Петербург, способствуя объединению Валахии и Молдавии, расшатывал Парижскую систему международных отношений. Окончательный же удар был по ней нанесён поражением Франции в войне с Пруссией 1870-71 годов. Претендовавший на роль гегемона Европы Наполеон III был в ней повергнут и уже ничего не мешало Александру II отказаться от обременительных условий Парижского мирного договора в части нейтрализации Чёрного моря.
При всей результативности данной стратегии существуют вопросы относительно её долгосрочных последствий. Опасения на сей счёт высказывали и современники тех событий. "Объединённые княжества создадут на границе империи государство по образцу Бельгии или Швейцарии, имеющее определённое политическое значение" – указывал Горчакову Киселёв. При этом он полагал, что Румыния вместе с Польшей может стать постоянным очагом тревоги для России.
Последующие события вполне подтвердили эти опасения. Кароль I стал проводником германского влияния в Румынии и всеми силами стремился присоединить её к блоку Центральных держав в преддверии Первой мировой войны. В 1918 году Румыния и вовсе пошла на аннексию принадлежавшего России Бессарабского региона, что имеет геополитические последствия и по сей день.
 
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