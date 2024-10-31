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СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа

СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа - 31.10.2024 Украина.ру

СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа

Резонансное уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного контракта Минобороны России расследовано. Об этом сообщает СК РФ

2024-10-31T19:09

2024-10-31T19:09

2024-10-31T19:09

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Военными следственными органами Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны России Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна. Они обвиняются в совершении мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).В следственном ведомстве сообщили также, что после ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут направлены в суд.Ранее на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу До этого СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье" Накануне СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа

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новости, россия, калининградская область, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, оборона, оборонный бюджет, минобороны рф, лес, леса