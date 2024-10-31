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СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа - 31.10.2024 Украина.ру
СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
Резонансное уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного контракта Минобороны России расследовано. Об этом сообщает СК РФ
2024-10-31T19:09
2024-10-31T19:09
2024-10-31T19:09
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Военными следственными органами Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны России Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна. Они обвиняются в совершении мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).В следственном ведомстве сообщили также, что после ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут направлены в суд.Ранее на эту тему: Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу До этого СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье" Накануне СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа
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новости, россия, калининградская область, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, оборона, оборонный бюджет, минобороны рф, лес, леса
Новости, Россия, Калининградская область, СК РФ, Следственный комитет, уголовное дело, оборона, оборонный бюджет, Минобороны РФ, Лес, леса
СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
Резонансное уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного контракта Минобороны России расследовано. Об этом сообщает СК РФ
Военными следственными органами Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны России Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна. Они обвиняются в совершении мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Следствием установлено, что в 2022 году Случак, фактически осуществляя руководство деятельностью ООО "Транслесстрой", и его знакомый Авдалян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений на землях Минобороны России в Калининградской области
, занизили стоимость подлежащего вырубке и реализации леса, похитив не менее 15 миллионов рублей. Похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой", - сказано в официальном сообщении.
В следственном ведомстве сообщили также, что после ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут направлены в суд.