https://ukraina.ru/20241031/1058512922.html

Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски

Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски - 31.10.2024 Украина.ру

Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски

На фоне слухов о том, что эшелоны северокорейских солдат, переодетых в российскую форму, якобы движутся к украинским границам, Корейская Народно-Демократическая Республика ответила в своем духе – запустила еще более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставлять боеголовки непосредственно на территорию США.

2024-10-31T15:21

2024-10-31T15:21

2024-10-31T15:21

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Высота ее полета в апогее составила 7000 км, что можно считать новым рекордом, хотя в японском кабмине оценивают её ещё выше, до 15 тысяч километров. Время полета боеголовки оценивается в 86 минут, дальность стрельбы составила около 1000 км. А головная часть ракеты упала к западу от острова Окусири, в Японском море – то есть, между южной частью Корейского полуострова и северной частью Японии.Одним словом, речь однозначно идет об очень серьезном и мощном оружии с большим потенциалом."Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету впервые почти за год в ходе испытания того, что может быть новым, более маневренным оружием, нацеленным на материковую часть США, сообщили в Южной Корее", – утверждает Associated Press.Причем, нужно отметить, что Пхеньян действует в это ситуации совершенно открыто демонстративно, в рамках своих суверенных прав, и совсем не собирается от кого-то скрывать ракетные пуски."Испытания ракеты прошли в рамках укрепления стратегических наступательных сил. Этот пуск – справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе. Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил", – специально заявил по поводу пуска Ким Чен Ын.Более того, согласно сообщениям южнокорейской прессы, которой, конечно, особо верить нельзя – потому что южнокорейцы любят писать ахинею про расстрелянных северокорейских балерин – на полигоне Пхунгэри на крайнем северо-востоке КНДР "практически завершена, как представляется, подготовка к проведению ядерного испытания". Причем авторы этих сообщений ссылаются на свежие доклады местных разведчиков.Стоит отметить, представитель южнокорейской разведки считает, что ядерный взрыв может быть осуществлен примерно в районе даты выборов президента США 5 ноября – то ли в качестве политического троллинга, то ли в качестве предостережения американцам, чтобы они не решились атаковать северокорейские войска, где бы последние ни находились.На слушаниях в южнокорейском парламенте представитель военной разведки также заявил, что, помимо ядерного испытания, Пхеньян может в ближайшее время запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету – как говорится, чтобы мало не показалось. Потому что ее мобильная пусковая установка уже замечена в потенциальном районе пуска из космоса.Запад, безусловно, рассматривает эти ракетные старты в контексте слухов об отправке северокорейских военных на Донбасс. А представители КНДР подчеркивают, что они и здесь действуют в своем праве, не обращая внимание на реакцию Запада."Если Северная Корея решила бы отправить свои войска в Россию, то ее действия соответствовали бы международному праву", – очень четко заявил по этому поводу замесститель министра МИД Северной Кореи Ким Чон Гю.На самом Западе уже уверили себя в северокорейском военном присутствии в зоне военных действий."Национальная разведывательная служба заявила, что подтверждает информацию о том, что группа военных из КНДР движется на линию фронта. Совет по национальным делам проанализировал, что "могут быть аспекты, которые свидетельствуют, что движение северокорейских войск в западной России к Курской области неизбежно" – констатирует один из парламентских отчетов, которые сливает в южнокорейскую прессу местная оппозиция.При этом стоит отметить, что ни одного снимка северокорейского солдата в России – даже сделанного с очень дальнобойного спутника – никакие западные информаторы почему-то их в прессу так и не дали.Президент США Джо Байден, которой отметился в последние дни всяческими чудачествами, просто не смог внятно прокомментировать то, что военные КНДР якобы находятся в западных областях Российской Федерации. "Это очень опасно. Очень опасно", – сказал он журналисту.В этом случае Байден прав – перспектива столкновения с северокорейскими войсками является для американцев очень опасной. Ведь это может закончится ответной атакой со стороны Пхеньяна, и там как раз на это и намекнули, запустив способную долететь до Аляски ракету.Однако не менее важно то, что стратегии для военной борьбы против Северной Кореи у США, видимо, нет.Не будет большим преувеличением сказать, что в натовских штабах царит что-то вроде паники. "Союзники Украины сталкиваются с ограниченными возможностями в связи с прибытием войск из Северной Кореи", – признает издание Bloomberg.Закрыть дыры украинцами точно не получится, а попытки вступить в прямую войну с КНДР чреваты для НАТО самыми непредсказуемыми сценариями в разных частях мира, что уже вызывает беспокойство в государствах Тихоокеанского региона.Ну а моральные обличения союза Москвы и Пхеньяна выдают двойную логику западных стратегов, о которой сказал с трибуны ООН Василий Небензя. Ведь сам Запад никогда и ни в чем не ограничивал себя, когда речь шла о военной поддержке Киева:Ещё на эту тему - в статье Евгении Кондаковой 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи

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эксклюзив, украина, сша, кндр, россия, джо байден, ким чен ын, bloomberg, василий небензя