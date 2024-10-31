Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски - 31.10.2024 Украина.ру
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Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски
Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски - 31.10.2024 Украина.ру
Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски
На фоне слухов о том, что эшелоны северокорейских солдат, переодетых в российскую форму, якобы движутся к украинским границам, Корейская Народно-Демократическая Республика ответила в своем духе – запустила еще более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставлять боеголовки непосредственно на территорию США.
2024-10-31T15:21
2024-10-31T15:21
эксклюзив
украина
сша
кндр
россия
джо байден
ким чен ын
bloomberg
василий небензя
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Высота ее полета в апогее составила 7000 км, что можно считать новым рекордом, хотя в японском кабмине оценивают её ещё выше, до 15 тысяч километров. Время полета боеголовки оценивается в 86 минут, дальность стрельбы составила около 1000 км. А головная часть ракеты упала к западу от острова Окусири, в Японском море – то есть, между южной частью Корейского полуострова и северной частью Японии.Одним словом, речь однозначно идет об очень серьезном и мощном оружии с большим потенциалом."Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету впервые почти за год в ходе испытания того, что может быть новым, более маневренным оружием, нацеленным на материковую часть США, сообщили в Южной Корее", – утверждает Associated Press.Причем, нужно отметить, что Пхеньян действует в это ситуации совершенно открыто демонстративно, в рамках своих суверенных прав, и совсем не собирается от кого-то скрывать ракетные пуски."Испытания ракеты прошли в рамках укрепления стратегических наступательных сил. Этот пуск – справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе. Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил", – специально заявил по поводу пуска Ким Чен Ын.Более того, согласно сообщениям южнокорейской прессы, которой, конечно, особо верить нельзя – потому что южнокорейцы любят писать ахинею про расстрелянных северокорейских балерин – на полигоне Пхунгэри на крайнем северо-востоке КНДР "практически завершена, как представляется, подготовка к проведению ядерного испытания". Причем авторы этих сообщений ссылаются на свежие доклады местных разведчиков.Стоит отметить, представитель южнокорейской разведки считает, что ядерный взрыв может быть осуществлен примерно в районе даты выборов президента США 5 ноября – то ли в качестве политического троллинга, то ли в качестве предостережения американцам, чтобы они не решились атаковать северокорейские войска, где бы последние ни находились.На слушаниях в южнокорейском парламенте представитель военной разведки также заявил, что, помимо ядерного испытания, Пхеньян может в ближайшее время запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету – как говорится, чтобы мало не показалось. Потому что ее мобильная пусковая установка уже замечена в потенциальном районе пуска из космоса.Запад, безусловно, рассматривает эти ракетные старты в контексте слухов об отправке северокорейских военных на Донбасс. А представители КНДР подчеркивают, что они и здесь действуют в своем праве, не обращая внимание на реакцию Запада."Если Северная Корея решила бы отправить свои войска в Россию, то ее действия соответствовали бы международному праву", – очень четко заявил по этому поводу замесститель министра МИД Северной Кореи Ким Чон Гю.На самом Западе уже уверили себя в северокорейском военном присутствии в зоне военных действий."Национальная разведывательная служба заявила, что подтверждает информацию о том, что группа военных из КНДР движется на линию фронта. Совет по национальным делам проанализировал, что "могут быть аспекты, которые свидетельствуют, что движение северокорейских войск в западной России к Курской области неизбежно" – констатирует один из парламентских отчетов, которые сливает в южнокорейскую прессу местная оппозиция.При этом стоит отметить, что ни одного снимка северокорейского солдата в России – даже сделанного с очень дальнобойного спутника – никакие западные информаторы почему-то их в прессу так и не дали.Президент США Джо Байден, которой отметился в последние дни всяческими чудачествами, просто не смог внятно прокомментировать то, что военные КНДР якобы находятся в западных областях Российской Федерации. "Это очень опасно. Очень опасно", – сказал он журналисту.В этом случае Байден прав – перспектива столкновения с северокорейскими войсками является для американцев очень опасной. Ведь это может закончится ответной атакой со стороны Пхеньяна, и там как раз на это и намекнули, запустив способную долететь до Аляски ракету.Однако не менее важно то, что стратегии для военной борьбы против Северной Кореи у США, видимо, нет.Не будет большим преувеличением сказать, что в натовских штабах царит что-то вроде паники. "Союзники Украины сталкиваются с ограниченными возможностями в связи с прибытием войск из Северной Кореи", – признает издание Bloomberg.Закрыть дыры украинцами точно не получится, а попытки вступить в прямую войну с КНДР чреваты для НАТО самыми непредсказуемыми сценариями в разных частях мира, что уже вызывает беспокойство в государствах Тихоокеанского региона.Ну а моральные обличения союза Москвы и Пхеньяна выдают двойную логику западных стратегов, о которой сказал с трибуны ООН Василий Небензя. Ведь сам Запад никогда и ни в чем не ограничивал себя, когда речь шла о военной поддержке Киева:Ещё на эту тему - в статье Евгении Кондаковой 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи
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Александр Сокуренко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, сша, кндр, россия, джо байден, ким чен ын, bloomberg, василий небензя
Эксклюзив, Украина, США, КНДР, Россия, Джо Байден, Ким Чен Ын, bloomberg, Василий Небензя

Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски

15:21 31.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Ким че Ын, ракета, США
Коллаж: Ким че Ын, ракета, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Украина.ру
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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На фоне слухов о том, что эшелоны северокорейских солдат, переодетых в российскую форму, якобы движутся к украинским границам, Корейская Народно-Демократическая Республика ответила в своем духе – запустила еще более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставлять боеголовки непосредственно на территорию США.
Высота ее полета в апогее составила 7000 км, что можно считать новым рекордом, хотя в японском кабмине оценивают её ещё выше, до 15 тысяч километров. Время полета боеголовки оценивается в 86 минут, дальность стрельбы составила около 1000 км. А головная часть ракеты упала к западу от острова Окусири, в Японском море – то есть, между южной частью Корейского полуострова и северной частью Японии.
Одним словом, речь однозначно идет об очень серьезном и мощном оружии с большим потенциалом.
"Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету впервые почти за год в ходе испытания того, что может быть новым, более маневренным оружием, нацеленным на материковую часть США, сообщили в Южной Корее", – утверждает Associated Press.
Причем, нужно отметить, что Пхеньян действует в это ситуации совершенно открыто демонстративно, в рамках своих суверенных прав, и совсем не собирается от кого-то скрывать ракетные пуски.
"Испытания ракеты прошли в рамках укрепления стратегических наступательных сил. Этот пуск – справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе. Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил", – специально заявил по поводу пуска Ким Чен Ын.
Более того, согласно сообщениям южнокорейской прессы, которой, конечно, особо верить нельзя – потому что южнокорейцы любят писать ахинею про расстрелянных северокорейских балерин – на полигоне Пхунгэри на крайнем северо-востоке КНДР "практически завершена, как представляется, подготовка к проведению ядерного испытания". Причем авторы этих сообщений ссылаются на свежие доклады местных разведчиков.
Стоит отметить, представитель южнокорейской разведки считает, что ядерный взрыв может быть осуществлен примерно в районе даты выборов президента США 5 ноября – то ли в качестве политического троллинга, то ли в качестве предостережения американцам, чтобы они не решились атаковать северокорейские войска, где бы последние ни находились.
На слушаниях в южнокорейском парламенте представитель военной разведки также заявил, что, помимо ядерного испытания, Пхеньян может в ближайшее время запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету – как говорится, чтобы мало не показалось. Потому что ее мобильная пусковая установка уже замечена в потенциальном районе пуска из космоса.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
13:16
Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВОМосква и Пхеньян развивают двустороннее сотрудничество на принципах международного права. Об этом 30 октября в Совбезе ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Запад, безусловно, рассматривает эти ракетные старты в контексте слухов об отправке северокорейских военных на Донбасс. А представители КНДР подчеркивают, что они и здесь действуют в своем праве, не обращая внимание на реакцию Запада.
"Если Северная Корея решила бы отправить свои войска в Россию, то ее действия соответствовали бы международному праву", – очень четко заявил по этому поводу замесститель министра МИД Северной Кореи Ким Чон Гю.
На самом Западе уже уверили себя в северокорейском военном присутствии в зоне военных действий.
"Национальная разведывательная служба заявила, что подтверждает информацию о том, что группа военных из КНДР движется на линию фронта. Совет по национальным делам проанализировал, что "могут быть аспекты, которые свидетельствуют, что движение северокорейских войск в западной России к Курской области неизбежно" – констатирует один из парламентских отчетов, которые сливает в южнокорейскую прессу местная оппозиция.
При этом стоит отметить, что ни одного снимка северокорейского солдата в России – даже сделанного с очень дальнобойного спутника – никакие западные информаторы почему-то их в прессу так и не дали.
Президент США Джо Байден, которой отметился в последние дни всяческими чудачествами, просто не смог внятно прокомментировать то, что военные КНДР якобы находятся в западных областях Российской Федерации. "Это очень опасно. Очень опасно", – сказал он журналисту.
В этом случае Байден прав – перспектива столкновения с северокорейскими войсками является для американцев очень опасной. Ведь это может закончится ответной атакой со стороны Пхеньяна, и там как раз на это и намекнули, запустив способную долететь до Аляски ракету.
Однако не менее важно то, что стратегии для военной борьбы против Северной Кореи у США, видимо, нет.
Не будет большим преувеличением сказать, что в натовских штабах царит что-то вроде паники. "Союзники Украины сталкиваются с ограниченными возможностями в связи с прибытием войск из Северной Кореи", – признает издание Bloomberg.
Закрыть дыры украинцами точно не получится, а попытки вступить в прямую войну с КНДР чреваты для НАТО самыми непредсказуемыми сценариями в разных частях мира, что уже вызывает беспокойство в государствах Тихоокеанского региона.
Ну а моральные обличения союза Москвы и Пхеньяна выдают двойную логику западных стратегов, о которой сказал с трибуны ООН Василий Небензя. Ведь сам Запад никогда и ни в чем не ограничивал себя, когда речь шла о военной поддержке Киева:
"Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?"
Ещё на эту тему - в статье Евгении Кондаковой 38-я параллель сместилась к Украине: Небензя рассказал, как Запад втягивает в конфликт обе Кореи
 
ЭксклюзивУкраинаСШАКНДРРоссияДжо БайденКим Чен ЫнbloombergВасилий Небензя
 
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