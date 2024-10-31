Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой
Украинские политики и военные терпят поражения, не имея эффективных запасных планов. Об этом 31 октября в ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя
Он отметил большие потери вооружённых формирований Украины, оккупировавших часть российской Курской области. По словам Небензи, украинская армия в курской авантюре израсходовала свои лучшие резервы.
"Никаких эффективных планов "В", "С" и так далее, которые могли бы изменить катастрофическую для ВСУ ситуацию, ни в Киеве, ни в Вашингтоне с Лондоном и Брюсселем, придумать не могут. Очевидно, что без прямого вступления Запада в войну с ядерной державой, чего так страстно хочет просроченный украинский президент, украинские войска будут и дальше отступать, нести катастрофические потери", - констатировал российский дипломат.
Он также отметил, что на такое положение дел недвусмысленно указывает ситуация из зоны боевых действий. Армия России успешно и планомерно ведёт наступательную кампанию по ключевым направлениям, сообщил Небензя в ходе своего выступления в ООН.
Российский дипломат подчеркнул: факты из зоны СВО трудно отрицать даже врагам России. По мнению Небензи, этим и объясняется нервозность Владимира Зеленского.
"Главарь киевской хунты всё откровеннее нервничает, боясь, что его и его окружение в этих условиях попросту, как говорится, "сольют". И даже уже начинает шантажировать мир обретением Украиной ядерного оружия", - отметил постпред России при ООН.
Он также рассказал, как в нынешних условиях западные деятели обогащаются на Украине, а также о проблемах насильственной мобилизации защитников режима Зеленского на подконтрольной Киеву территории.
Небензя указал на массовое дезертирство из ВСУ и попытки Киева компенсировать проблемы армии привлечением наёмников. По информации российского дипломата, Киев привлёк 15 000 наёмников из более чем 100 стран.
Москва сделала вывод из обманной истории с "Минскими соглашениями", констатировал российский дипломат. Он призвал Запад признать провал попытки войны с Россией руками украинцев.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
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