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Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой

Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой - 31.10.2024 Украина.ру

Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой

Украинские политики и военные терпят поражения, не имея эффективных запасных планов. Об этом 31 октября в ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя

2024-10-31T18:45

2024-10-31T18:45

2024-10-31T18:45

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Он отметил большие потери вооружённых формирований Украины, оккупировавших часть российской Курской области. По словам Небензи, украинская армия в курской авантюре израсходовала свои лучшие резервы.Он также отметил, что на такое положение дел недвусмысленно указывает ситуация из зоны боевых действий. Армия России успешно и планомерно ведёт наступательную кампанию по ключевым направлениям, сообщил Небензя в ходе своего выступления в ООН.Российский дипломат подчеркнул: факты из зоны СВО трудно отрицать даже врагам России. По мнению Небензи, этим и объясняется нервозность Владимира Зеленского.Он также рассказал, как в нынешних условиях западные деятели обогащаются на Украине, а также о проблемах насильственной мобилизации защитников режима Зеленского на подконтрольной Киеву территории.Небензя указал на массовое дезертирство из ВСУ и попытки Киева компенсировать проблемы армии привлечением наёмников. По информации российского дипломата, Киев привлёк 15 000 наёмников из более чем 100 стран.Москва сделала вывод из обманной истории с "Минскими соглашениями", констатировал российский дипломат. Он призвал Запад признать провал попытки войны с Россией руками украинцев.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Больше новостей в обзоре Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине

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