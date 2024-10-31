Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой - 31.10.2024 Украина.ру
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Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой
Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой - 31.10.2024 Украина.ру
Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой
Украинские политики и военные терпят поражения, не имея эффективных запасных планов. Об этом 31 октября в ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя
2024-10-31T18:45
2024-10-31T18:45
новости
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василий небензя
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оон
сво
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Он отметил большие потери вооружённых формирований Украины, оккупировавших часть российской Курской области. По словам Небензи, украинская армия в курской авантюре израсходовала свои лучшие резервы.Он также отметил, что на такое положение дел недвусмысленно указывает ситуация из зоны боевых действий. Армия России успешно и планомерно ведёт наступательную кампанию по ключевым направлениям, сообщил Небензя в ходе своего выступления в ООН.Российский дипломат подчеркнул: факты из зоны СВО трудно отрицать даже врагам России. По мнению Небензи, этим и объясняется нервозность Владимира Зеленского.Он также рассказал, как в нынешних условиях западные деятели обогащаются на Украине, а также о проблемах насильственной мобилизации защитников режима Зеленского на подконтрольной Киеву территории.Небензя указал на массовое дезертирство из ВСУ и попытки Киева компенсировать проблемы армии привлечением наёмников. По информации российского дипломата, Киев привлёк 15 000 наёмников из более чем 100 стран.Москва сделала вывод из обманной истории с "Минскими соглашениями", констатировал российский дипломат. Он призвал Запад признать провал попытки войны с Россией руками украинцев.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Больше новостей в обзоре Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
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новости, киев, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, сво, курская область, кто, мобилизация, запад, мид рф, внешняя политика, международные отношения, дипломатия, всу
Новости, Киев, Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, СВО, Курская область, КТО, мобилизация, Запад, МИД РФ, внешняя политика, международные отношения, дипломатия, ВСУ

Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой

18:45 31.10.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Украинские политики и военные терпят поражения, не имея эффективных запасных планов. Об этом 31 октября в ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя
Он отметил большие потери вооружённых формирований Украины, оккупировавших часть российской Курской области. По словам Небензи, украинская армия в курской авантюре израсходовала свои лучшие резервы.
"Никаких эффективных планов "В", "С" и так далее, которые могли бы изменить катастрофическую для ВСУ ситуацию, ни в Киеве, ни в Вашингтоне с Лондоном и Брюсселем, придумать не могут. Очевидно, что без прямого вступления Запада в войну с ядерной державой, чего так страстно хочет просроченный украинский президент, украинские войска будут и дальше отступать, нести катастрофические потери", - констатировал российский дипломат.
Он также отметил, что на такое положение дел недвусмысленно указывает ситуация из зоны боевых действий. Армия России успешно и планомерно ведёт наступательную кампанию по ключевым направлениям, сообщил Небензя в ходе своего выступления в ООН.
Российский дипломат подчеркнул: факты из зоны СВО трудно отрицать даже врагам России. По мнению Небензи, этим и объясняется нервозность Владимира Зеленского.
"Главарь киевской хунты всё откровеннее нервничает, боясь, что его и его окружение в этих условиях попросту, как говорится, "сольют". И даже уже начинает шантажировать мир обретением Украиной ядерного оружия", - отметил постпред России при ООН.
Он также рассказал, как в нынешних условиях западные деятели обогащаются на Украине, а также о проблемах насильственной мобилизации защитников режима Зеленского на подконтрольной Киеву территории.
Небензя указал на массовое дезертирство из ВСУ и попытки Киева компенсировать проблемы армии привлечением наёмников. По информации российского дипломата, Киев привлёк 15 000 наёмников из более чем 100 стран.
Москва сделала вывод из обманной истории с "Минскими соглашениями", констатировал российский дипломат. Он призвал Запад признать провал попытки войны с Россией руками украинцев.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Больше новостей в обзоре Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
 
НовостиКиевУкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныООНСВОКурская областьКТОмобилизацияЗападМИД РФвнешняя политикамеждународные отношениядипломатияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
19:09СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
18:45Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой
18:00Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
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