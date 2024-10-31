https://ukraina.ru/20241031/1058516682.html

ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин

ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин - 31.10.2024 Украина.ру

ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о провокациях вокруг участия сил КНДР в Украина.ру, 31.10.2024

2024-10-31T15:13

2024-10-31T15:13

2024-10-31T15:13

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украина

кндр

россия

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военная помощь

сво

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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о провокациях вокруг участия сил КНДР в СВО и о целях этих провокаций, о техническом прогрессе в современной войне, а также о западной поддержке Украины и об условиях её прекращения. ❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – О продвижении ВС РФ; 04:14 – О медийном эффекте от "курской аферы" 05:58 – О военных из КНДР на СВО; 12:24 – О техническом прогрессе в ходе спецоперации; 16:23 – О коммерческой технике на фронте; 21:01 – О западной помощи Украине и выборах президента в США. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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