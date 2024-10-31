ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин - 31.10.2024 Украина.ру
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ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин
ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин - 31.10.2024 Украина.ру
ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о провокациях вокруг участия сил КНДР в Украина.ру, 31.10.2024
2024-10-31T15:13
2024-10-31T15:13
видео
украина
кндр
россия
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
сво
минобороны рф
сша
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о провокациях вокруг участия сил КНДР в СВО и о целях этих провокаций, о техническом прогрессе в современной войне, а также о западной поддержке Украины и об условиях её прекращения. ❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – О продвижении ВС РФ; 04:14 – О медийном эффекте от "курской аферы" 05:58 – О военных из КНДР на СВО; 12:24 – О техническом прогрессе в ходе спецоперации; 16:23 – О коммерческой технике на фронте; 21:01 – О западной помощи Украине и выборах президента в США. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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россия
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видео, украина, кндр, россия, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, минобороны рф, сша, президент сша, президентские выборы, северная корея, первая мировая война, вторая мировая война, курская область, кто, белгородская область, белгород, аэс, брянск, видео
Видео, Украина, КНДР, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, СВО, Минобороны РФ, США, президент США, президентские выборы, Северная Корея, Первая мировая война, Вторая мировая война, Курская область, КТО, Белгородская область, Белгород, АЭС, Брянск

ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин

15:13 31.10.2024
 
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о провокациях вокруг участия сил КНДР в СВО и о целях этих провокаций, о техническом прогрессе в современной войне, а также о западной поддержке Украины и об условиях её прекращения.
❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:42 – О продвижении ВС РФ;
04:14 – О медийном эффекте от "курской аферы"
05:58 – О военных из КНДР на СВО;
12:24 – О техническом прогрессе в ходе спецоперации;
16:23 – О коммерческой технике на фронте;
21:01 – О западной помощи Украине и выборах президента в США.
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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