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Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов

Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов - 31.10.2024 Украина.ру

Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов

Множество украинцев разместили в соцсетях жалобы на пропажу денег со своих счетов в одном из крупнейших банков – "Приватбанке". Об этом пишет издание "Страна.ua"

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

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Средства украинцев исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов. И чаще всего не одним переводом, а пакетом небольших транзакций по 500-600 гривен. В финале исчезают крупные суммы. "Люди в TikTok отмечают, что получателем их денег в банковском отчете указывается некая американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике. Аналогичные жалобы о пропаже денег со счетов люди оставляют на профильных финансовых сайтах", - сказано в публикации."Приватбанк" переводил деньги и на другие счета западных компаний. При этом установленные клиентами лимиты на переводы банком не соблюдались. Банк назвал ситуацию "досадной"."Ситуацию видим. Это негативная кампания против банка. По каждому случаю ведем детальное расследование", — заявил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.Ранее издание информировало о воровстве денег украинцев со счетов банковскими сотрудниками. В частности, сообщалось о воровстве денег со счетов переселенцев в Днепропетровской области.Ранее в новостях: ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского* * Внесён в российский реестр террористов и экстремистов

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новости, игорь коломойский, приватбанк, ups, мошенники, кибербезопасность, киберпреступность, кибербезопасность, банки, финансы, криминал, украина