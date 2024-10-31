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Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов - 31.10.2024 Украина.ру
Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
Множество украинцев разместили в соцсетях жалобы на пропажу денег со своих счетов в одном из крупнейших банков – "Приватбанке". Об этом пишет издание "Страна.ua"
2024-10-31T17:37
2024-10-31T17:37
2024-10-31T17:37
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Средства украинцев исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов. И чаще всего не одним переводом, а пакетом небольших транзакций по 500-600 гривен. В финале исчезают крупные суммы. "Люди в TikTok отмечают, что получателем их денег в банковском отчете указывается некая американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике. Аналогичные жалобы о пропаже денег со счетов люди оставляют на профильных финансовых сайтах", - сказано в публикации."Приватбанк" переводил деньги и на другие счета западных компаний. При этом установленные клиентами лимиты на переводы банком не соблюдались. Банк назвал ситуацию "досадной"."Ситуацию видим. Это негативная кампания против банка. По каждому случаю ведем детальное расследование", — заявил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.Ранее издание информировало о воровстве денег украинцев со счетов банковскими сотрудниками. В частности, сообщалось о воровстве денег со счетов переселенцев в Днепропетровской области.Ранее в новостях: ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского* * Внесён в российский реестр террористов и экстремистов
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь коломойский, приватбанк, ups, мошенники, кибербезопасность, киберпреступность, кибербезопасность, банки, финансы, криминал, украина
Новости, Игорь Коломойский, Приватбанк, UPS, мошенники, кибербезопасность, киберпреступность, кибербезопасность, банки, финансы, криминал, Украина
Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
Множество украинцев разместили в соцсетях жалобы на пропажу денег со своих счетов в одном из крупнейших банков – "Приватбанке". Об этом пишет издание "Страна.ua"
Средства украинцев исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов. И чаще всего не одним переводом, а пакетом небольших транзакций по 500-600 гривен. В финале исчезают крупные суммы.
"Люди в TikTok отмечают, что получателем их денег в банковском отчете указывается некая американская компания UPS
, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике. Аналогичные жалобы о пропаже денег со счетов люди оставляют на профильных финансовых сайтах", - сказано в публикации.
"Приватбанк" переводил деньги и на другие счета западных компаний. При этом установленные клиентами лимиты на переводы банком не соблюдались. Банк назвал ситуацию "досадной".
"Ситуацию видим. Это негативная кампания против банка. По каждому случаю ведем детальное расследование", — заявил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.
Ранее издание информировало о воровстве денег украинцев со счетов банковскими сотрудниками. В частности, сообщалось о воровстве денег со счетов переселенцев в Днепропетровской области
.
* Внесён в российский реестр террористов и экстремистов