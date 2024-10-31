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"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского

"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского - 31.10.2024 Украина.ру

"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского

Владимир Зеленский получил от Вашингтона рационально обоснованный отказ на требование передать американские ракеты "Томагавк" для украинской армии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2024-10-31T15:26

2024-10-31T15:26

2024-10-31T15:31

вашингтон

сша

россия

владимир зеленский

сергей лавров

нато

new york times

ракеты

план

сво

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По словам Лаврова, отказ Вашингтона удовлетворить требование Киева в поставках американских ракет "Томагавк" имеет очевидное объяснение. Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники американских чиновников сообщила, что среди секретных пунктов презентованного Зеленским в США "плана победы" значится предоставление таких дальнобойных ракет. После этого, 30 октября в общении с западной прессой Зеленский подтвердил достоверность этой инсайдерской информации.В общении с журналистами на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российской дипломатии отметил, что Зеленский периодически демонстрирует неадекватность. Об этом, по словам российского министра, говорят также призывы Зеленского к военно-политическому блоку НАТО.Он отметил, что Зеленский демонстрирует неадекватность не только как политика, но и как человека."Это печально", - констатировал глава российской дипломатии.Тем временем Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы" Также на эту тему: Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" ЗеленскогоНакануне Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России

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вашингтон, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, new york times, ракеты, план, сво