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"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского
"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского - 31.10.2024 Украина.ру
"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского
Владимир Зеленский получил от Вашингтона рационально обоснованный отказ на требование передать американские ракеты "Томагавк" для украинской армии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2024-10-31T15:26
2024-10-31T15:26
2024-10-31T15:31
вашингтон
сша
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
new york times
ракеты
план
сво
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По словам Лаврова, отказ Вашингтона удовлетворить требование Киева в поставках американских ракет "Томагавк" имеет очевидное объяснение. Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники американских чиновников сообщила, что среди секретных пунктов презентованного Зеленским в США "плана победы" значится предоставление таких дальнобойных ракет. После этого, 30 октября в общении с западной прессой Зеленский подтвердил достоверность этой инсайдерской информации.В общении с журналистами на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российской дипломатии отметил, что Зеленский периодически демонстрирует неадекватность. Об этом, по словам российского министра, говорят также призывы Зеленского к военно-политическому блоку НАТО.Он отметил, что Зеленский демонстрирует неадекватность не только как политика, но и как человека."Это печально", - констатировал глава российской дипломатии.Тем временем Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы" Также на эту тему: Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" ЗеленскогоНакануне Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
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вашингтон, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, new york times, ракеты, план, сво
Вашингтон, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, New York Times, ракеты, план, СВО
"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского
15:26 31.10.2024 (обновлено: 15:31 31.10.2024)
Владимир Зеленский получил от Вашингтона рационально обоснованный отказ на требование передать американские ракеты "Томагавк" для украинской армии. Об этом 31 октября в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
По словам Лаврова, отказ Вашингтона удовлетворить требование Киева в поставках американских ракет "Томагавк" имеет очевидное объяснение.
Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники американских чиновников сообщила, что среди секретных пунктов презентованного Зеленским в США "плана победы" значится предоставление таких дальнобойных ракет. После этого, 30 октября в общении с западной прессой Зеленский подтвердил достоверность этой инсайдерской информации.
"То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне - это нам известно. Поэтому я думаю, что они прекрасно понимают, с кем имеют дело и уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть Соединённые Штаты в войну против России", - сказал Лавров.
В общении с журналистами на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российской дипломатии отметил, что Зеленский периодически демонстрирует неадекватность. Об этом, по словам российского министра, говорят также призывы Зеленского к военно-политическому блоку НАТО
.
"Зеленский - то, что он говорит - подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", - констатировал Лавров.
Он отметил, что Зеленский демонстрирует неадекватность не только как политика, но и как человека.
"Это печально", - констатировал глава российской дипломатии.