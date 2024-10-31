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"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии

"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии - 31.10.2024 Украина.ру

"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии

Правоприменительная практика на Западе становится всё менее лояльной к украинским преступникам. Об этом 31 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-31T17:05

2024-10-31T17:05

2024-10-31T17:05

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"Швейцария возобновила практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны", - констатировала российский дипломат.По её мнению, очевидно изменение отношения правительств Запада к мигрантам с Украины и швейцарский казус симптоматичен.Ранее об изменении отношения к украинским мигрантам заговорили не только в западноевропейских, но и в восточноевропейских правительствах. В частности правительства Польши и Прибалтики анонсировали помощь официальному Киеву в отправке на родину украинцев призывного возраста.Новости на эту тему: Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел ситуацию в публикации Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи

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