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"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии
"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии - 31.10.2024 Украина.ру
"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии
Правоприменительная практика на Западе становится всё менее лояльной к украинским преступникам. Об этом 31 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-31T17:05
2024-10-31T17:05
2024-10-31T17:05
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"Швейцария возобновила практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны", - констатировала российский дипломат.По её мнению, очевидно изменение отношения правительств Запада к мигрантам с Украины и швейцарский казус симптоматичен.Ранее об изменении отношения к украинским мигрантам заговорили не только в западноевропейских, но и в восточноевропейских правительствах. В частности правительства Польши и Прибалтики анонсировали помощь официальному Киеву в отправке на родину украинцев призывного возраста.Новости на эту тему: Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел ситуацию в публикации Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи
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новости, украина, россия, запад, мария захарова, мигранты, украинские эмигранты, миграция, военные преступления, преступность, швейцария, ес, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, Мария Захарова, мигранты, украинские эмигранты, миграция, Военные преступления, преступность, Швейцария, ЕС, СВО
"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии
Правоприменительная практика на Западе становится всё менее лояльной к украинским преступникам. Об этом 31 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова