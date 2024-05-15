Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ
13:49 15.05.2024 (обновлено: 13:50 15.05.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Китайские соцсети заполонили видеоролики на которых 20-летняя украинская студентка, YouTube-блогер Ольга Лоек рекламирует российские товары и продвигает дружественные отношения между КНР и РФ. Все они сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ), пишет BBC
В публикации не уточняется, кто является создателем таких видео, однако судя по тому, что девушка свободно говорит по-китайски, можно предположить, что их сделал житель КНР, обладающий хорошим чувством юмора.
Сама Лойек заявляет, что никогда не говорила по-китайски и не поддерживает российскую спецоперацию, однако это не мешает использовать ее лицо в качестве привлечения внимания.
"Видео с фальшивым аватаром Лойека появились в китайских социальных сетях Douyin и Bilibili. Женщина нашла около 35 аккаунтов, в которых используется ее лицо. У некоторых из них были десятки тысяч пользователей", - говорится в публикации.
Как уточняется, к созданию таких видеороликов причастна компания HeyGen. По данным СМИ, именно там был разработан инструмент для создания двойников с искусственным интеллектом. Компания уже заблокировала использование украинки, однако, очевидно удалить уже существующие видео невозможно.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", когда и в чём нас сможет заменить искусственный интеллект.
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