Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ - 15.05.2024 Украина.ру
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Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ
Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ - 15.05.2024 Украина.ру
Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ
Китайские соцсети заполонили видеоролики на которых 20-летняя украинская студентка, YouTube-блогер Ольга Лоек рекламирует российские товары и продвигает дружественные отношения между КНР и РФ. Все они сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ), пишет BBC
2024-05-15T13:49
2024-05-15T13:50
новости
китай
россия
сво
искусственный интеллект
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В публикации не уточняется, кто является создателем таких видео, однако судя по тому, что девушка свободно говорит по-китайски, можно предположить, что их сделал житель КНР, обладающий хорошим чувством юмора.Сама Лойек заявляет, что никогда не говорила по-китайски и не поддерживает российскую спецоперацию, однако это не мешает использовать ее лицо в качестве привлечения внимания.Как уточняется, к созданию таких видеороликов причастна компания HeyGen. По данным СМИ, именно там был разработан инструмент для создания двойников с искусственным интеллектом. Компания уже заблокировала использование украинки, однако, очевидно удалить уже существующие видео невозможно.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", когда и в чём нас сможет заменить искусственный интеллект.
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новости, китай, россия, сво, искусственный интеллект
Новости, Китай, Россия, СВО, искусственный интеллект

Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ

13:49 15.05.2024 (обновлено: 13:50 15.05.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Китайские соцсети заполонили видеоролики на которых 20-летняя украинская студентка, YouTube-блогер Ольга Лоек рекламирует российские товары и продвигает дружественные отношения между КНР и РФ. Все они сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ), пишет BBC
В публикации не уточняется, кто является создателем таких видео, однако судя по тому, что девушка свободно говорит по-китайски, можно предположить, что их сделал житель КНР, обладающий хорошим чувством юмора.
Сама Лойек заявляет, что никогда не говорила по-китайски и не поддерживает российскую спецоперацию, однако это не мешает использовать ее лицо в качестве привлечения внимания.
"Видео с фальшивым аватаром Лойека появились в китайских социальных сетях Douyin и Bilibili. Женщина нашла около 35 аккаунтов, в которых используется ее лицо. У некоторых из них были десятки тысяч пользователей", - говорится в публикации.
Как уточняется, к созданию таких видеороликов причастна компания HeyGen. По данным СМИ, именно там был разработан инструмент для создания двойников с искусственным интеллектом. Компания уже заблокировала использование украинки, однако, очевидно удалить уже существующие видео невозможно.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", когда и в чём нас сможет заменить искусственный интеллект.
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