https://ukraina.ru/20240515/1055078666.html

Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ

Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ - 15.05.2024 Украина.ру

Украинская блогер пропагандировала русско-китайскую дружбу – троллинг ИИ

Китайские соцсети заполонили видеоролики на которых 20-летняя украинская студентка, YouTube-блогер Ольга Лоек рекламирует российские товары и продвигает дружественные отношения между КНР и РФ. Все они сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ), пишет BBC

2024-05-15T13:49

2024-05-15T13:49

2024-05-15T13:50

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В публикации не уточняется, кто является создателем таких видео, однако судя по тому, что девушка свободно говорит по-китайски, можно предположить, что их сделал житель КНР, обладающий хорошим чувством юмора.Сама Лойек заявляет, что никогда не говорила по-китайски и не поддерживает российскую спецоперацию, однако это не мешает использовать ее лицо в качестве привлечения внимания.Как уточняется, к созданию таких видеороликов причастна компания HeyGen. По данным СМИ, именно там был разработан инструмент для создания двойников с искусственным интеллектом. Компания уже заблокировала использование украинки, однако, очевидно удалить уже существующие видео невозможно.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", когда и в чём нас сможет заменить искусственный интеллект.

https://ukraina.ru/20240515/1055073762.html

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