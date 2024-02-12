https://ukraina.ru/20240212/1053248378.html

Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем

Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем - 12.02.2024 Украина.ру

Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем

Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики

2024-02-12T14:09

2024-02-12T14:09

2024-02-12T14:09

видео

аналитика

прогноз

искусственный интеллект

выборы

политика

сша

сво

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053248159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1cb37ff98a1b71aa96722101a04fa59.jpg

00:43 - О трёхсотлетии РАН и торжественном мероприятии в Кремлёвском дворце;01:50 - О применении генеративного искусственного интеллекта взамен модели работы агентов влияния;11:04 - О сложности идентификации при использовании такого метода и этичности проекта;17:50 - На чём основываются прорывы в современной науке?22:17 - Свежие прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики;26:16 - О влиянии на экономику чрезмерного государственного вмешательства.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, аналитика, прогноз, искусственный интеллект, выборы, политика, сша, сво, украина, спецоперация, инфляция, процентная ставка, робот, мвф, рецессия, владимир путин, замороженные активы, активы, валюта, демография, видео