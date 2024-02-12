Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем - 12.02.2024 Украина.ру
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Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем - 12.02.2024 Украина.ру
Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:09
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аналитика
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искусственный интеллект
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сво
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00:43 - О трёхсотлетии РАН и торжественном мероприятии в Кремлёвском дворце;01:50 - О применении генеративного искусственного интеллекта взамен модели работы агентов влияния;11:04 - О сложности идентификации при использовании такого метода и этичности проекта;17:50 - На чём основываются прорывы в современной науке?22:17 - Свежие прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики;26:16 - О влиянии на экономику чрезмерного государственного вмешательства.
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видео, аналитика, прогноз, искусственный интеллект, выборы, политика, сша, сво, украина, спецоперация, инфляция, процентная ставка, робот, мвф, рецессия, владимир путин, замороженные активы, активы, валюта, демография, видео
Видео, Аналитика, прогноз, искусственный интеллект, выборы, политика, США, СВО, Украина, Спецоперация, инфляция, процентная ставка, робот, МВФ, рецессия, Владимир Путин, замороженные активы, активы, валюта, демография

Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем

14:09 12.02.2024
 
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Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики
00:43 - О трёхсотлетии РАН и торжественном мероприятии в Кремлёвском дворце;
01:50 - О применении генеративного искусственного интеллекта взамен модели работы агентов влияния;
11:04 - О сложности идентификации при использовании такого метода и этичности проекта;
17:50 - На чём основываются прорывы в современной науке?
22:17 - Свежие прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики;
26:16 - О влиянии на экономику чрезмерного государственного вмешательства.
 
ВидеоАналитикапрогнозискусственный интеллектвыборыполитикаСШАСВОУкраинаСпецоперацияинфляцияпроцентная ставкароботМВФрецессияВладимир Путинзамороженные активыактивывалютадемография
 
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