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Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем - 12.02.2024 Украина.ру
Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:09
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00:43 - О трёхсотлетии РАН и торжественном мероприятии в Кремлёвском дворце;01:50 - О применении генеративного искусственного интеллекта взамен модели работы агентов влияния;11:04 - О сложности идентификации при использовании такого метода и этичности проекта;17:50 - На чём основываются прорывы в современной науке?22:17 - Свежие прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики;26:16 - О влиянии на экономику чрезмерного государственного вмешательства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции систем
Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики
00:43
- О трёхсотлетии РАН и торжественном мероприятии в Кремлёвском дворце;01:50
- О применении генеративного искусственного интеллекта взамен модели работы агентов влияния;11:04
- О сложности идентификации при использовании такого метода и этичности проекта;17:50
- На чём основываются прорывы в современной науке?22:17
- Свежие прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики;26:16
- О влиянии на экономику чрезмерного государственного вмешательства.