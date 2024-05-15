https://ukraina.ru/20240515/1055073762.html

США пугают европейцев Россией и Китаем: у них есть спутники, ОПК и кибервойска

США пугают европейцев Россией и Китаем: у них есть спутники, ОПК и кибервойска - 15.05.2024 Украина.ру

США пугают европейцев Россией и Китаем: у них есть спутники, ОПК и кибервойска

Китай и Россия сотрудничают и обмениваются информацией, Соединённым Штатам это не нравится. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки

2024-05-15T12:26

2024-05-15T12:26

2024-05-15T12:26

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Представитель американской разведки рассказал о сотрудничестве Китая и России. По его словам, Китай оказывает поддержку российской военной промышленности. США расценивают это как "значительную угрозу европейской безопасности".Он рассказал, что американцы в последнее время анализировали имеющуюся информацию, чтобы понять, как России удалось восстановить оборонную промышленность за 18 месяцев.США негодуют по поводу информации, которой могут обмениться Россия и Китай. По словам представителя американской разведки, Китай может предоставлять России фотографии со спутника, которые способствуют проведению военных операций на Украине.Он также запугал тем, что Россия якобы угрожает всей Европе. "Мы наблюдаем, как Россия начинает свою кибердеятельность не только против Украины, но также против Германии и других стран Европы", добавил он.

https://ukraina.ru/20240515/1055072531.html

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китай

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