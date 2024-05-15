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Украинский бизнес будут штрафовать за неявку сотрудников в военкомат

Украинский бизнес будут штрафовать за неявку сотрудников в военкомат - 15.05.2024 Украина.ру

Украинский бизнес будут штрафовать за неявку сотрудников в военкомат

Украинские предприятия обязали вручать военнообязанным повести и обеспечивать их явку в военкомат. Об этом сообщили журналисты украинской "Судебно-юридической газеты"

2024-05-15T11:40

2024-05-15T11:40

2024-05-15T11:40

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Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие "оповещения", которое будет включать в себя не только вызов граждан в военкомат, но и вручение повесток. Закон вступит в силу 18 мая.Предприятия, организации, учреждения будут обязаны не только вести воинский учет военнообязанных, но и вручать сотрудникам повестки.По требованию военкоматов, предприятия должны будут оповестить сотрудников о вызове и обеспечить их своевременное прибытие.Помимо этого, они обязаны ежегодно подавать в военкоматы списки военнообязанных сотрудников. А при увольнении или принятии таковых на работу – известить военкомат в течение недели.За нарушение будут штрафовать до 59,5 тысяч гривен (до 137 тысяч рублей).Ранее издание писало о случае, когда военкомат оштрафовал сотрудницу отдела кадров Госстата на 5100 (11,7 тысяч рублей) за то, что она не обеспечила явку работника.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, призыв, мобилизация, военкомат, военком