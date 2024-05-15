https://ukraina.ru/20240515/1055067991.html

Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом

Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру

Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом

Украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-05-15T04:40

2024-05-15T04:40

2024-05-15T04:40

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Вооруженные силы Украины уже перебросили под Харьков резервы с других направлений. Есть информация, что сейчас ВСУ оголяют все самые сложные участки фронта — вторые эшелоны, рассказал офицер.Украинская армия перебрасывает с этих участков силы под Харьков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, добавил он.Например, Сумская область — это российская историческая территория. Туда в любом случае будут заходить ВС РФ по мере созревания ситуации и продвижения российских подразделений, указал генерал-майор.Юг Украины тоже должен быть освобожден и гарантированно зачищен от вражеских сил — чтобы были устранены все угрозы для российских территорий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html

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