Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру
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Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру
Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
Украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-05-15T04:40
2024-05-15T04:40
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Вооруженные силы Украины уже перебросили под Харьков резервы с других направлений. Есть информация, что сейчас ВСУ оголяют все самые сложные участки фронта — вторые эшелоны, рассказал офицер.Украинская армия перебрасывает с этих участков силы под Харьков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, добавил он.Например, Сумская область — это российская историческая территория. Туда в любом случае будут заходить ВС РФ по мере созревания ситуации и продвижения российских подразделений, указал генерал-майор.Юг Украины тоже должен быть освобожден и гарантированно зачищен от вражеских сил — чтобы были устранены все угрозы для российских территорий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html
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харьков
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новости, россия, харьков, украина, всу, донецк, луганск, сумская область, харьковская область, резервы, разведка, сво, наступление, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Украина, ВСУ, Донецк, Луганск, Сумская область, Харьковская область, резервы, разведка, СВО, наступление, ВС РФ

Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом

04:40 15.05.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Вооруженные силы Украины уже перебросили под Харьков резервы с других направлений. Есть информация, что сейчас ВСУ оголяют все самые сложные участки фронта — вторые эшелоны, рассказал офицер.
Украинская армия перебрасывает с этих участков силы под Харьков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, добавил он.
"Это серьезно ослабляет противника на других направлениях фронта, в том числе на Донецком и Луганском. Соответственно, играет на руку нашим подразделениям. Наша разведка отслеживает все перемещения украинских сил и средств и докладывает руководству, которое будет принимать решение, где нам нанести очередной удар" - отметил Липовой.
Например, Сумская область — это российская историческая территория. Туда в любом случае будут заходить ВС РФ по мере созревания ситуации и продвижения российских подразделений, указал генерал-майор.
Юг Украины тоже должен быть освобожден и гарантированно зачищен от вражеских сил — чтобы были устранены все угрозы для российских территорий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру
Павел Леонов
13 мая, 18:00
Историк Павел Леонов о том, какую фигуру эпохи холодной войны напомнил сменщик Шойгу во главе Минобороны Нашему противнику на Украине нужен медийный успех и достаточно одной нашей ошибки. В то время как наша армия должна добиваться постоянного успеха.
 
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