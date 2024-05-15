Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Вооруженные силы Украины уже перебросили под Харьков резервы с других направлений. Есть информация, что сейчас ВСУ оголяют все самые сложные участки фронта — вторые эшелоны, рассказал офицер.
Украинская армия перебрасывает с этих участков силы под Харьков, чтобы как-то заткнуть огромную брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, добавил он.
"Это серьезно ослабляет противника на других направлениях фронта, в том числе на Донецком и Луганском. Соответственно, играет на руку нашим подразделениям. Наша разведка отслеживает все перемещения украинских сил и средств и докладывает руководству, которое будет принимать решение, где нам нанести очередной удар" - отметил Липовой.
Например, Сумская область — это российская историческая территория. Туда в любом случае будут заходить ВС РФ по мере созревания ситуации и продвижения российских подразделений, указал генерал-майор.
Юг Украины тоже должен быть освобожден и гарантированно зачищен от вражеских сил — чтобы были устранены все угрозы для российских территорий, заключил собеседник издания.
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