Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ - 15.05.2024 Украина.ру
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Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ - 15.05.2024 Украина.ру
Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
Армии РФ надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-15T05:10
2024-05-15T05:10
новости
россия
одесса
днепр
владимир путин
всу
черноморский флот
флот
дроны
авдеевка
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Пока неизвестно, как российский Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Возможно, также будут какие-то комплексные операции, рассказал волонтер.Что касается наступательных действий и "стрелочек на карте", то Донбасс одновременно и легче, и сложнее Запорожской области. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в городской застройке, добавил он.Войскам надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть у ВС РФ на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше, указал технолог."Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента [РФ Владимира Путина], что Одесса — старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055046741.html
россия
одесса
днепр
авдеевка
запорожское направление
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новости, россия, одесса, днепр, владимир путин, всу, черноморский флот, флот, дроны, авдеевка, запорожское направление, донбасс, сво
Новости, Россия, Одесса, Днепр, Владимир Путин, ВСУ, Черноморский флот, флот, дроны, Авдеевка, Запорожское направление, Донбасс, СВО

Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ

05:10 15.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические учения "Кавказ-2020"
Стратегические учения Кавказ-2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Армии РФ надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Пока неизвестно, как российский Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Возможно, также будут какие-то комплексные операции, рассказал волонтер.
Что касается наступательных действий и "стрелочек на карте", то Донбасс одновременно и легче, и сложнее Запорожской области. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в городской застройке, добавил он.
"Я общался с командирами, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Они говорят, что когда наши войска зашли в сам город, то они просто выдохнули", - подчеркнул Алехин.
Войскам надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть у ВС РФ на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше, указал технолог.
"Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента [РФ Владимира Путина], что Одесса — старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
Алехин
Вчера, 08:03
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – АлёхинСоциальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта
 
НовостиРоссияОдессаДнепрВладимир ПутинВСУЧерноморский флотфлотдроныАвдеевкаЗапорожское направлениеДонбассСВО
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
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04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
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