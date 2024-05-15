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Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ - 15.05.2024 Украина.ру
Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
Армии РФ надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-15T05:10
2024-05-15T05:10
2024-05-15T05:10
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днепр
владимир путин
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Пока неизвестно, как российский Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Возможно, также будут какие-то комплексные операции, рассказал волонтер.Что касается наступательных действий и "стрелочек на карте", то Донбасс одновременно и легче, и сложнее Запорожской области. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в городской застройке, добавил он.Войскам надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть у ВС РФ на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше, указал технолог."Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента [РФ Владимира Путина], что Одесса — старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, одесса, днепр, владимир путин, всу, черноморский флот, флот, дроны, авдеевка, запорожское направление, донбасс, сво
Новости, Россия, Одесса, Днепр, Владимир Путин, ВСУ, Черноморский флот, флот, дроны, Авдеевка, Запорожское направление, Донбасс, СВО
Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
Армии РФ надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Пока неизвестно, как российский Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Возможно, также будут какие-то комплексные операции, рассказал волонтер.
Что касается наступательных действий и "стрелочек на карте", то Донбасс одновременно и легче, и сложнее Запорожской области. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в городской застройке, добавил он.
"Я общался с командирами, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Они говорят, что когда наши войска зашли в сам город, то они просто выдохнули", - подчеркнул Алехин.
Войскам надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть у ВС РФ на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше, указал технолог.
"Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента [РФ Владимира Путина], что Одесса — старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге", - заключил собеседник издания.