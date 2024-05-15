https://ukraina.ru/20240515/1055067812.html

Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ

Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ - 15.05.2024 Украина.ру

Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ

Армии РФ надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-15T05:10

2024-05-15T05:10

2024-05-15T05:10

новости

россия

одесса

днепр

владимир путин

всу

черноморский флот

флот

дроны

авдеевка

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Пока неизвестно, как российский Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Возможно, также будут какие-то комплексные операции, рассказал волонтер.Что касается наступательных действий и "стрелочек на карте", то Донбасс одновременно и легче, и сложнее Запорожской области. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в городской застройке, добавил он.Войскам надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он есть у ВС РФ на Авдеевском направлении. Российские войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше, указал технолог."Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента [РФ Владимира Путина], что Одесса — старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, одесса, днепр, владимир путин, всу, черноморский флот, флот, дроны, авдеевка, запорожское направление, донбасс, сво