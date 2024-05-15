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Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
Нацистская Украина отправила на фронт солдат, которые сейчас "пачками" сдаются в плен военнослужащим России под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2024-05-15T06:00
2024-05-15T06:00
2024-05-15T06:00
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харьков
кирилл буданов
вооруженные силы украины
вс рф
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Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Харьковском направление и освобождать населенные пункты.Он добавил, что Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней продолжают переброску под Харьков резервов с других направлений."Ресурсов в нужном количестве у них нет — чтобы залатать дыры, снимая тактические подразделения с Херсонского и Запорожского направлений", - подытожил полковник.Этот факт также признал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал обстановку на харьковском направлении Буданов*."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян отметил, что главная проблема ВСУ в отсутствии мотивации у солдат. В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.Пока Зеленский продолжает принуждать украинцев идти на фронт, немотивированные солдаты сдаются в плен и оставляют военные позиции, тем самым помогая ВС РФ продвигаться на Харьковском направлении, подытожил эксперт.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240512/1054952969.html
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россия, украина, харьков, кирилл буданов, вооруженные силы украины, вс рф, владимир зеленский
Россия, Украина, Харьков, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Зеленский
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
Нацистская Украина отправила на фронт солдат, которые сейчас "пачками" сдаются в плен военнослужащим России под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Харьковском направление и освобождать населенные пункты.
"Враг активно нам противостоит. Напомню, что на этом направлении в основном стоят войска теробороны ВСУ. Это по сути солдаты, которых нацистская Украина силком заставила идти на фронт, которых выловили на улицах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов. - Ред.). На харьковском направлении они "пачками" сдаются в плен военнослужащим России",- пояснил Тимур Сыртланов.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней продолжают переброску под Харьков резервов с других направлений.
"Ресурсов в нужном количестве у них нет — чтобы залатать дыры, снимая тактические подразделения с Херсонского и Запорожского направлений", - подытожил полковник.
Этот факт также признал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
"Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал обстановку на харьковском направлении Буданов*.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян отметил, что главная проблема ВСУ в отсутствии мотивации у солдат.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.
Пока Зеленский продолжает принуждать украинцев идти на фронт, немотивированные солдаты сдаются в плен и оставляют военные позиции, тем самым помогая ВС РФ продвигаться на Харьковском направлении, подытожил эксперт.
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.