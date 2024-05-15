Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055064007.html
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом - 15.05.2024 Украина.ру
Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
Нацистская Украина отправила на фронт солдат, которые сейчас "пачками" сдаются в плен военнослужащим России под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2024-05-15T06:00
2024-05-15T06:00
россия
украина
харьков
кирилл буданов
вооруженные силы украины
вс рф
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_d7117e3b05abda7e7ceca72f192e4142.jpg.webp
Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Харьковском направление и освобождать населенные пункты.Он добавил, что Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней продолжают переброску под Харьков резервов с других направлений."Ресурсов в нужном количестве у них нет — чтобы залатать дыры, снимая тактические подразделения с Херсонского и Запорожского направлений", - подытожил полковник.Этот факт также признал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал обстановку на харьковском направлении Буданов*."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян отметил, что главная проблема ВСУ в отсутствии мотивации у солдат. В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.Пока Зеленский продолжает принуждать украинцев идти на фронт, немотивированные солдаты сдаются в плен и оставляют военные позиции, тем самым помогая ВС РФ продвигаться на Харьковском направлении, подытожил эксперт.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240512/1054952969.html
россия
украина
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_035f630dbd4d414d4a25c809ed0a8fbe.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, харьков, кирилл буданов, вооруженные силы украины, вс рф, владимир зеленский
Россия, Украина, Харьков, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Зеленский

Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом

06:00 15.05.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Нацистская Украина отправила на фронт солдат, которые сейчас "пачками" сдаются в плен военнослужащим России под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Харьковском направление и освобождать населенные пункты.

"Враг активно нам противостоит. Напомню, что на этом направлении в основном стоят войска теробороны ВСУ. Это по сути солдаты, которых нацистская Украина силком заставила идти на фронт, которых выловили на улицах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов. - Ред.). На харьковском направлении они "пачками" сдаются в плен военнослужащим России",- пояснил Тимур Сыртланов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней продолжают переброску под Харьков резервов с других направлений.
"Ресурсов в нужном количестве у них нет — чтобы залатать дыры, снимая тактические подразделения с Херсонского и Запорожского направлений", - подытожил полковник.
Этот факт также признал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
"Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал обстановку на харьковском направлении Буданов*.
"Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян отметил, что главная проблема ВСУ в отсутствии мотивации у солдат.
украинские морпехи на учениях - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
12 мая, 06:15
Гаспарян: главная проблема ВСУ в том, что солдат без мотивации - это пустое местоПо идее, ВСУ нужны мотивированные военные, которые пошли бы воевать "по зову сердца", а от тех, кого силой заталкивают на фронт куда-нибудь под Часов Яр, толку никакого
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Тогда все военнообязанные в течение 60 дней должны обновлять свои данные в военкомате.
Пока Зеленский продолжает принуждать украинцев идти на фронт, немотивированные солдаты сдаются в плен и оставляют военные позиции, тем самым помогая ВС РФ продвигаться на Харьковском направлении, подытожил эксперт.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
РоссияУкраинаХарьковКирилл БудановВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
04:10Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
03:45ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
03:30"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
Лента новостейМолния