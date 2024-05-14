Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков - 14.05.2024 Украина.ру
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Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков
Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков - 14.05.2024 Украина.ру
Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков
Жильцы обрушенного после атаки ВСУ дома получат выплаты уже на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-05-14T14:09
2024-05-14T14:09
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс
выплаты
социальные выплаты
россия
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Глава региона отметил, что будет наблюдать на ситуацией. Если доход не позволит восстановить имущество, а после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, то администрация примет решение о предоставлении помощи, исходя из доходов каждого собственника. Гладков отметил, что при необходимости будет оказывать оказывать индивидуальную помощь.В воскресенье, 12 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. В жилой дом на улице Щорса, по предварительной информации, попал снаряд РСЗО "Ольха" Подъезд дома обрушился. Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.Глава региона сообщил, что при обрушении подъезда дома погибли 16 человек. Ещё три человека погибли при вечернем обстреле города.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс, выплаты, социальные выплаты, россия
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС, выплаты, социальные выплаты, Россия

Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков

14:09 14.05.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород, обрушение дома в результате удара ВСУ
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Жильцы обрушенного после атаки ВСУ дома получат выплаты уже на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Выплаты на этой неделе планируем произвести. Всему дому – по 10 тысяч (рублей), и тем, кто потерял полностью имущество, будем составлять акты: 100 тысяч на человека, 50 тысяч за частичную потерю имущества", - рассказал Гладков.
Глава региона отметил, что будет наблюдать на ситуацией. Если доход не позволит восстановить имущество, а после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, то администрация примет решение о предоставлении помощи, исходя из доходов каждого собственника.
Гладков отметил, что при необходимости будет оказывать оказывать индивидуальную помощь.
В воскресенье, 12 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. В жилой дом на улице Щорса, по предварительной информации, попал снаряд РСЗО "Ольха" Подъезд дома обрушился. Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.
Глава региона сообщил, что при обрушении подъезда дома погибли 16 человек. Ещё три человека погибли при вечернем обстреле города.
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