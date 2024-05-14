Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине - 14.05.2024 Украина.ру
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Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине - 14.05.2024 Украина.ру
Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, они уже дают показания, сообщил 14 мая глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала
2024-05-14T13:32
2024-05-14T13:34
новости
харьковская область
россия
харьков
олег синегубов
кракен
вооруженные силы украины
наступление
вс рф
сво
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По словам Ганчева, западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются подразделениями российской армии. Помимо этого, группировка войск "Север" в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области.Как сообщали западные журналисты, ВС России нацелены взять под контроль Липцы для того, чтобы иметь возможность накрывать огнем из ствольной артиллерии позиции украинских солдат в Харькове.По данным назначенного Киевом главы Харьковской областной военной администрации, Олега Синегубова, по состоянию на день, 14 мая, на северных окраинах Волчанска идут активные стрелковые бои, подтверждается продвижение на Липецком направлении, но успех ВС РФ "достаточно условный".Согласно сводке Минобороны РФ, только за сутки ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей на Харьковском направлении.
https://ukraina.ru/20240514/1055051370.html
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новости, харьковская область, россия, харьков, олег синегубов, кракен, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Харьковская область, Россия, Харьков, Олег Синегубов, Кракен, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ

Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине

13:32 14.05.2024 (обновлено: 13:34 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, они уже дают показания, сообщил 14 мая глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала
"У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сказал он.
По словам Ганчева, западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются подразделениями российской армии. Помимо этого, группировка войск "Север" в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области.
Как сообщали западные журналисты, ВС России нацелены взять под контроль Липцы для того, чтобы иметь возможность накрывать огнем из ствольной артиллерии позиции украинских солдат в Харькове.
По данным назначенного Киевом главы Харьковской областной военной администрации, Олега Синегубова, по состоянию на день, 14 мая, на северных окраинах Волчанска идут активные стрелковые бои, подтверждается продвижение на Липецком направлении, но успех ВС РФ "достаточно условный".
"Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают и пытаются зачистить в том числе и сам город Волчанск", - цитирует Синегубова телеграм-канал "Униан".
Согласно сводке Минобороны РФ, только за сутки ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей на Харьковском направлении.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
10:59
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую областьНаходясь в бункере в Харьковской области, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил журналистам газеты The New York Times о критической ситуации в Харьковской области, сложившейся в результате успешного российского наступления
 
НовостиХарьковская областьРоссияХарьковОлег СинегубовКракенВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВОСпецоперацияВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
13:32Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
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