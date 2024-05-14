https://ukraina.ru/20240514/1055057136.html

Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине

Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине - 14.05.2024 Украина.ру

Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине

Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, они уже дают показания, сообщил 14 мая глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала

2024-05-14T13:32

2024-05-14T13:32

2024-05-14T13:34

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По словам Ганчева, западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются подразделениями российской армии. Помимо этого, группировка войск "Север" в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области.Как сообщали западные журналисты, ВС России нацелены взять под контроль Липцы для того, чтобы иметь возможность накрывать огнем из ствольной артиллерии позиции украинских солдат в Харькове.По данным назначенного Киевом главы Харьковской областной военной администрации, Олега Синегубова, по состоянию на день, 14 мая, на северных окраинах Волчанска идут активные стрелковые бои, подтверждается продвижение на Липецком направлении, но успех ВС РФ "достаточно условный".Согласно сводке Минобороны РФ, только за сутки ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей на Харьковском направлении.

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