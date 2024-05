https://ukraina.ru/20240514/1055045027.html

Хроника энергетической войны. Газ для Европы из Норвегии, английская нефть в Арктике и Россия

Хроника энергетической войны. Газ для Европы из Норвегии, английская нефть в Арктике и Россия

Россия обнаружила огромные запасы нефти и газа в Антарктике. Большая их часть сосредоточена в районах, на которые претендует Британия, а также её непосредственные конкуренты в регионе – Аргентина и Чили.

Норвежская компания стала главным поставщиком газа в ЕвропуНорвежская нефтегазовая компания Equinor ASA стала главным поставщиком газа в Европу, сообщило 13 мая американское агентство Bloomberg. По данным агентства, такая ситуация вызывает вопросы о том, не подвергают ли европейские лидеры свои страны опасности, слишком сильно полагаясь на одного поставщика.Согласно подсчётам экспертов Bloomberg, Норвегия поставляет 30% всего газа, потребляемого в странах ЕС. В 2023 году страна поставила европейским странам более 109 миллиардов кубометров природного газа, из них примерно две трети было продано компанией Equinor ASA. До февраля 2022 года, напоминает агентство, основным поставщиком газа в Европу было ПАО "Газпром", эта российская компания обеспечивала около 35% потребностей стран ЕС в газе, что считалось крайне опасной зависимостью."До тех пор, пока блок продолжает сильно зависеть от ископаемого топлива, норвежские углеводороды будут играть важную роль в поддержании света в Европе", – пишет издание. Bloomberg отмечает, что такая ситуация вызывает вопросы о том, не подвергают ли европейские лидеры свои страны опасности, слишком сильно полагаясь на одного поставщика.Хотя Норвегия воспринимается как надежный торговый партнер с долгой и последовательной историей поставок энергоносителей в Европу, длительные перебои в работе и решение проблем с техническим обслуживанием, от которых зависят цены на электроэнергию, сказались на всем континенте.Возможно, именно поэтому страны ЕС за четыре месяца текущего года увеличили закупку сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Ямал СПГ". Это следует из данных аналитической компании Kpler, которые 13 марта привело российское издание "Ведомости".Поставки СПГ с проекта "Ямал СПГ" в страны Евросоюза за январь-апрель 2024 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,7 миллиона тонн. Общий объем экспорта газа с "Ямал СПГ" в ЕС составил 80% от всех поставок.Практически весь прирост поставок в ЕС обеспечила Франция, которая нарастила импорт газа с "Ямал СПГ" в 1,9 раза – до 2,2 млн тонн. Очевидно, это связано с тем, что французская компания TotalEnergies является акционером проекта "Ямал СПГ" и имеет долгосрочный контракт на поставку газа с этого СПГ-завода. Прогнозируется, что производительность проекта "Ямал СПГ" превысит его номинальные мощности, что предоставляет потенциал для дальнейшего наращивания объемов выпуска СПГ, отмечено в публикации "Ведомостей".Британия готовится к конфликту с Россией за углеводороды АнтарктикиРоссия обнаружила огромные запасы нефти и газа в Антарктике, большая их часть сосредоточена в районах, на которые претендует Великобритания. Об этом 11 мая сообщило британское издание The Telegraph.Доказательства были переданы Комитету по аудиту окружающей среды (EAC) Палаты общин Великобритании в начале мая 2024 года, а 8 мая деятельность России в Антарктике обсуждалась на заседании этого комитета.По данным издания, комитет рассматривал вопросы, касающиеся исследований нефти и газа на научно-исследовательских судах (НИС) в Антарктике, принадлежащих Росгеологии (Росгео), которая отвечает за поиск запасов полезных ископаемых для коммерческой эксплуатации. В документах, представленных комитету, был указан объем открытий, сделанных российскими геологами.The Telegraph отмечает, что обнаруженные запасы нефти составляют около 511 миллиардов баррелей, что примерно в 10 раз превышает добычу в Северном море за последние 50 лет. Это следует из серии исследований, проведенных НИС "Академик Карпинский", управляемым Росгео. При этом открытые Россией огромные запасы нефти и газа находятся на Британской антарктической территории.Парламентский заместитель госсекретаря по Северной и Южной Америке, Карибскому бассейну и заморским территориям Дэвид Ратли заверил членов парламента, что Россия проводит лишь научные исследования в регионе. Он напомнил, что Россия недавно подтвердила приверженность ключевым элементам договора об Антарктике.Договор об Антарктике от 1959 года запрещает все нефтегазовые проекты в регионе, защищая его. Протокол об охране окружающей среды этого региона, вступивший в силу в 1999 году, накладывает 50-летний мораторий на работы, связанные с поисками, разведкой и добычей полезных ископаемых, однако не запрещает проведения научных геолого-геофизических исследований.По состоянию на начало 2024 года в число участников договора входят 56 государств, 29 из которых являются консультативными сторонами. Территориальные претензии на Антарктиду до подписания договора имели Великобритания, Австралия, Аргентина, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. СССР, наряду с США, ЮАР и Перу, оставили за собой право на выдвижение территориальных претензий, но по факту их не заявили.При этом Великобритания имеет самые серьезные территориальные претензии на сектор Антарктиды и прилегающий шельф. Королевство претендует на район, называемый Британской антарктической территорией (ВАТ), и позиционируемый как одна из четырнадцати Британских заморских территорий.BAT оказался самым большим по площади из секторов, "нарезанных" себе странами, имеющими территориальные претензии на Антарктиду до подписания Договора об Антарктике. Территория BAT включает Антарктический полуостров, три региона, которые до 1962 года находились под управлением Великобритании как отдельные владения Фолклендских островов (Земля Грэма, Южные Оркнейские острова и Южные Шетландские острова), ряд других прибрежных островов, шельфовый ледник Ронне, море Уэдделла, части суши Коутс.Но из 50 лет моратория на добычу полезных ископаемых почти половина уже прошла, и активность исследований увеличивается. Обнаруженные огромные запасы потенциально могут привести к бурению в этом нетронутом регионе, нарушив его хрупкий экологический баланс, утверждают отдельные британские эксперты.В частности, профессор геополитики Королевского колледжа Холлоуэй Клаус Доддс заявил в комментарии The Telegraph, что политическая ситуация в Антарктике, возможно, самая сложная с конца 1980х – начала 1990х годов."Договор об Антарктике сталкивается с новыми вызовами, не в последнюю очередь со стороны недобросовестного действующей России и все более напористого Китая. Деятельность России в регионе приравнивается к охоте за нефтью и газом, а не к научным исследованиям, Росгеология занимается сейсморазведкой и другими связанными с ней геодезическими работами", – сказал он.По мнению эксперта, действия России следует понимать как решение подорвать нормы, связанные с сейсморазведочными исследованиями, и, в конечном счете, как предвестник предстоящей добычи ресурсов.В свою очередь, профессор Алан Хеммингс, руководитель Британской антарктической исследовательской станции во время Фолклендской войны, а ныне научный сотрудник Кентерберийского университета в Новой Зеландии, отметил, что растущая напряженность может разрушить договор, который защищал континент от освоения."Разумное время для добычи углеводородов в Антарктике никогда не наступит.Нас всех погубит любая попытка реализовать углеводороды Антарктиды,а это как раз находится в центре внимания российской деятельности прямо сейчас.Мы находимся в эпицентре очень серьезной напряженности между западными государствами и Россией из-за Украины, а также между США и Китаем в связи с глобальной гегемонией", – заявил он.Однако Альберт Бонаба, исполнительный секретарь Секретариата Договора об Антарктике, базирующегося в Буэнос-Айрес, заявил, что подобные вопросы будут обсуждаться на ежегодной конференции организации, и не стал комментировать напряженность вокруг деятельности России в регионе.Издание отмечает, что для Великобритании важно присутствие в Антарктиде, поскольку большая часть BAT является объектом конкурирующих претензий со стороны Аргентины и Чили, которые неизбежно усилятся, если данные российских сейсмических исследований будут подтверждены последующим бурением. При этом особое беспокойство британских парламентариев вызвал тот факт, что судно "Академик Карпинский" часто видели в порту Кейптаун. Как известно, ЮАР и РФ тесно сотрудничают в рамках блока БРИКС.Стоит отметить, что препятствовать исследовательской деятельности России в Антарктике пытается не только Великобритания. США 23 февраля 2024 года ввели санкции против Росгеологии и её структур, в том числе Полярной Морской Геологоразведочной Экспедиции (ПМГРЭ), и ряда судов, в частности против НИС "Академик Карпинский" и его сестринского судна "Профессор Логачёв".Банки вложили 7 триллионов долларов в добычу ископаемого топлива после Парижского соглашения по климатуВедущие мировые банки выделили почти 7 триллионов долларов на развитие предприятий, занимающихся добычей ископаемого топлива с момента заключения в 2015 году Парижского соглашения по климату, главной целью которого является отказ от такого топлива (угля, нефти и природного газа).Об этом свидетельствует исследование Banking on Climate Chaos некоммерческой организации Rainforest Action Network. Организация проанализировала вложения 60 крупнейших банков мира и более чем 4,2 тысячи компаний.Из 6,9 трлн долларов, вложенных с 2016 года в нефтяную, угольную и газовую отрасли, половина средств пошла на увеличение добычи ископаемого топлива. Американские банковские структуры стали главными инвесторами в этот сегмент в 2023 году, предоставив 30% от общей суммы в 705 млрд долларов на наращивание добывающих мощностей.В Евросоюзе лидерами стали: британский Barclays (24,2 млрд долларов), испанский Santander (14,5 млрд долларов) и немецкий Deutsche Bank (13,4 млрд долларов).Rainforest Action Network подчеркивает, что многие крупные банки обещали способствовать снижению выбросов углекислого газа в рамках альянса Net Zero. Но справедливости ради стоит отметить, что подобные проекты всё же реализуются.Так, компания Climeworks завершила первый этап строительства мощностей на проекте Mamooth в Исландии, который предполагает прямое улавливание 36 тысяч тонн углекислого газа в год из атмосферного воздуха. Первые 12 коллекторов были введены в эксплуатацию в мае 2024 года.После ввода в строй всех 72-х коллекторов проект Mamooth станет крупнейшей в мире площадкой по прямому улавливанию СO2 из воздуха. Ранее такой являлся проект Orca, который был также реализован усилиями Climeworks, однако его мощность в 10 раз уступает мощности Mamooth.

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

