Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска - 14.05.2024 Украина.ру
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Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска - 14.05.2024 Украина.ру
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
Российское командование выбрало для мощного удара участок Харьковской области от Липцов до Волчанска, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали Белгород. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T03:30
2024-05-14T03:30
новости
белгород
россия
харьковская область
геннадий алехин
всу
вс рф
купянск
чугуев
наступление
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10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям. Первое направление - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление удара - от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, рассказал эксперт.Российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Также это связано с логистикой, отметил обозреватель.В ходе огневой подготовки российские войска разбили мост через Северский Донец и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск, подчеркнул он."Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1054990925.html
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россия
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купянск
чугуев
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новости, белгород, россия, харьковская область, геннадий алехин, всу, вс рф, купянск, чугуев, наступление, северский донец , белгородская область, обстрелы
Новости, Белгород, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Купянск, Чугуев, наступление, Северский Донец , Белгородская область, обстрелы

Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска

03:30 14.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Российское командование выбрало для мощного удара участок Харьковской области от Липцов до Волчанска, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали Белгород. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям. Первое направление - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление удара - от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, рассказал эксперт.
Российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Также это связано с логистикой, отметил обозреватель.
"[Населенные пункты в Харьковской области] Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе. Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению", - указал Алехин.
В ходе огневой подготовки российские войска разбили мост через Северский Донец и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск, подчеркнул он.
"Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 03:53
Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССРСоветский Союз объявил своей идеологией борьбу за мир. При всей правильности идеи все-таки она нанесла существенный ущерб нашему пониманию Запада и его потенциала
 
НовостиБелгородРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинВСУВС РФКупянскЧугуевнаступлениеСеверский ДонецБелгородская областьобстрелы
 
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05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
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03:40Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом
03:30Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
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