https://ukraina.ru/20240514/1055032393.html
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска - 14.05.2024 Украина.ру
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
Российское командование выбрало для мощного удара участок Харьковской области от Липцов до Волчанска, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали Белгород. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T03:30
2024-05-14T03:30
2024-05-14T03:30
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харьковская область
геннадий алехин
всу
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чугуев
наступление
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10 мая группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям. Первое направление - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление удара - от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, рассказал эксперт.Российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Также это связано с логистикой, отметил обозреватель.В ходе огневой подготовки российские войска разбили мост через Северский Донец и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск, подчеркнул он."Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1054990925.html
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новости, белгород, россия, харьковская область, геннадий алехин, всу, вс рф, купянск, чугуев, наступление, северский донец , белгородская область, обстрелы
Новости, Белгород, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Купянск, Чугуев, наступление, Северский Донец , Белгородская область, обстрелы
Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
Российское командование выбрало для мощного удара участок Харьковской области от Липцов до Волчанска, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали Белгород. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин