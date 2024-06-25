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Опубликовано видео момента удара по пляжу в Севастополе

Опубликовано видео момента удара по пляжу в Севастополе - 25.06.2024 Украина.ру

Опубликовано видео момента удара по пляжу в Севастополе

Момент удара кассетной ракетой по пляжу в Учкуевке на северной стороне Севастополя записала камера видеонаблюдения. Видеозапись опубликовали 25 июня авторы телеграм-канала "КП Севастополь"

2024-06-25T16:32

2024-06-25T16:32

2024-06-25T16:36

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23 июня на пляже в Учкуевке было многолюдно. Спасатели вывесили желтый флаг на вышке: купаться можно, но осторожно - на море волны. Кто-то прятался в тени от солнца, кто-то лежал под зонтиком, кто-то заказывал еду и напитки в кафе. В воде было человек пять.За одну секунду спокойствие было нарушено громким хлопком, затем еще и еще. Первые осколки упали в море, выталкивая воду в воздух столбами. Первые отдыхающие, кто увидел смертельную опасность, побежали в сторону кафе. Мужчина с ребенком выскочили из воды, схватили на лету обувь у своего "лежака", побежали дальше.В этот момент в кафе все шло своим чередом. Молодой человек - официант - нес заказ на подносе на веранду. Первые два хлопка его не возмутили, удивился только мужчина в тельняшке - он привстал, чтобы рассмотреть, что происходит в небе. Через две секунды мама взяла ребенка за руку и резко потащила от берега, они споткнулись и упали в песок. Следом за ней - женщина с надувным кругом. На другой стороне пляжа мужчина бросил на песок ребенка и накрыл собой.Один суббоеприпас разорвался у лестницы поста спасателей. В этот момент с вешки спускался один мужчина, другой пробегал мимо.Вся площадь прибрежной акватории к этому моменту уже была в водяных столбах - более 30 штук. И более тридцати единомоментных разрывов записала на звук камера, установленная в кафе.Официант пулей залетел с веранды прямо под стол, любопытный мужчина отбежал и лег на пол. "Ложись! Все ложись!", кричал кто-то. Мужчина с женщиной спрятались за диваном. К официанту под стол нырнул еще человек, другой забился в угол. Дамы в купальниках, внешне сохраняя спокойствие, вышли на улицу. Продолжала играть музыка. Между моментом удара и падением мужчины в тельняшке прошли всего 13 секунд. Что произошло за это мгновение? 23 июня около 12:15 ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты сбили, одна отклонилась от траектории полета, в воздухе взорвалась боевая часть. Пляж и акваторию накрыли осколки суббоеприпасов. Подробнее - в материале Павла Котова Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США.Более 150 человек пострадали, погибли четыре человека (в том числе двое детей). В московские клиники транспортировали 22 пациентов (12 детей). По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, девять пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, два ребенка - в крайне тяжелом. 24 июня в Севастополе объявили траур. "К оказанию медицинской помощи в московских клиниках привлечены мультидицисциплинарные бригады, в составе которых врачи анестезиологи-реаниматологи, нейро- и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. Пациентам, которым требуется срочная хирургическая помощь, в ближайшее время будут выполнены оперативные вмешательства", - сообщил Развожаев.Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт", сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

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новости, севастополь, россия, всу, атака, пляжи