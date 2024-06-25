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На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ - 25.06.2024 Украина.ру
На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
Кабмин Украины постановил отчислять студентов, не желающих проходить общевоенную подготовку. Об этом 25 июня сообщили журналисты Интерфакс-Украина
2024-06-25T14:54
2024-06-25T14:54
2024-06-25T14:54
новости
украина
владимир зеленский
кабмин
мобилизация
вуз
студенты
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Правительство Украины 21 июня издало указ о том, что базовую общевойсковую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Также постановление распространяется на курсантов высших военных учебных заведений.В то же время от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые: признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе; до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах; проходили военную службу; имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.В Кабмине подчеркнули, что базовая подготовка проводится с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых "для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины".После прохождения подготовки студентов ждет итоговый контроль, по результатам которого определяется готовность соискателя образования к прохождению военной службы по военно-учетной специальности.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, кабмин, мобилизация, вуз, студенты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Кабмин, мобилизация, вуз, студенты
На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
Кабмин Украины постановил отчислять студентов, не желающих проходить общевоенную подготовку. Об этом 25 июня сообщили журналисты Интерфакс-Украина
"Отказ студентов мужского пола от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием отчисления из вуза“, - приводит издание постановление Кабмина.
Правительство Украины 21 июня издало указ о том, что базовую общевойсковую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Также постановление распространяется на курсантов высших военных учебных заведений.
В то же время от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые: признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе; до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах; проходили военную службу; имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.
В Кабмине подчеркнули, что базовая подготовка проводится с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых "для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины".
После прохождения подготовки студентов ждет итоговый контроль, по результатам которого определяется готовность соискателя образования к прохождению военной службы по военно-учетной специальности.
Ранее Владимир Зеленский
подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.