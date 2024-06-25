На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ - 25.06.2024 Украина.ру
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На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ - 25.06.2024 Украина.ру
На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
Кабмин Украины постановил отчислять студентов, не желающих проходить общевоенную подготовку. Об этом 25 июня сообщили журналисты Интерфакс-Украина
2024-06-25T14:54
2024-06-25T14:54
новости
украина
владимир зеленский
кабмин
мобилизация
вуз
студенты
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Правительство Украины 21 июня издало указ о том, что базовую общевойсковую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Также постановление распространяется на курсантов высших военных учебных заведений.В то же время от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые: признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе; до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах; проходили военную службу; имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.В Кабмине подчеркнули, что базовая подготовка проводится с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых "для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины".После прохождения подготовки студентов ждет итоговый контроль, по результатам которого определяется готовность соискателя образования к прохождению военной службы по военно-учетной специальности.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.
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новости, украина, владимир зеленский, кабмин, мобилизация, вуз, студенты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Кабмин, мобилизация, вуз, студенты

На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ

14:54 25.06.2024
 
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Репетиция парада ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кабмин Украины постановил отчислять студентов, не желающих проходить общевоенную подготовку. Об этом 25 июня сообщили журналисты Интерфакс-Украина
"Отказ студентов мужского пола от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием отчисления из вуза“, - приводит издание постановление Кабмина.
Правительство Украины 21 июня издало указ о том, что базовую общевойсковую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Также постановление распространяется на курсантов высших военных учебных заведений.
В то же время от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые: признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе; до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах; проходили военную службу; имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.
В Кабмине подчеркнули, что базовая подготовка проводится с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых "для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины".
После прохождения подготовки студентов ждет итоговый контроль, по результатам которого определяется готовность соискателя образования к прохождению военной службы по военно-учетной специальности.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКабминмобилизациявузстуденты
 
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