https://ukraina.ru/20240625/1055839251.html

На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ

На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ - 25.06.2024 Украина.ру

На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ

Кабмин Украины постановил отчислять студентов, не желающих проходить общевоенную подготовку. Об этом 25 июня сообщили журналисты Интерфакс-Украина

2024-06-25T14:54

2024-06-25T14:54

2024-06-25T14:54

новости

украина

владимир зеленский

кабмин

мобилизация

вуз

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102087/72/1020877205_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_4b0e0406397e1440681c425c662cbe12.jpg

Правительство Украины 21 июня издало указ о том, что базовую общевойсковую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Также постановление распространяется на курсантов высших военных учебных заведений.В то же время от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые: признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе; до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах; проходили военную службу; имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.В Кабмине подчеркнули, что базовая подготовка проводится с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых "для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины".После прохождения подготовки студентов ждет итоговый контроль, по результатам которого определяется готовность соискателя образования к прохождению военной службы по военно-учетной специальности.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, кабмин, мобилизация, вуз, студенты