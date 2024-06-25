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Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск

Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск - 25.06.2024 Украина.ру

Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении депутату Верховной Рады Николаю Тищенко в незаконном лишении свободы бывшего военного. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ГБР

2024-06-25T13:23

2024-06-25T13:23

2024-06-25T13:23

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"Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске. - Ред.)", - заявили в ГБР.По версии следствия, 20 июня в Днепропетровске группа лиц, по указанию Тищенко, "противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ".Экс-военнослужащего ВСУ в течение определенного времени удерживали и нанесли телесные повреждения. В ведомстве уточнили, что это было сделано по предварительному сговору и с использованием силы и спецсредств.У Тищенко украинские правоохранители провели обыск. Депутату сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч.2 ст. 146 УК Украины).Данная статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, на котором Тищенко прямо во время обыска разбивает свой телефон, чтобы не предоставлять его правоохранителям в качестве вещественного доказательства.

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новости, украина, днепропетровск, днепр, николай тищенко, гбр, обыски