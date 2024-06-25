Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск - 25.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240625/1055836834.html
Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск - 25.06.2024 Украина.ру
Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении депутату Верховной Рады Николаю Тищенко в незаконном лишении свободы бывшего военного. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ГБР
2024-06-25T13:23
2024-06-25T13:23
новости
украина
днепропетровск
днепр
николай тищенко
гбр
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055836477_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_6150517c176f08b5ea1aecea650b6130.jpg
"Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске. - Ред.)", - заявили в ГБР.По версии следствия, 20 июня в Днепропетровске группа лиц, по указанию Тищенко, "противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ".Экс-военнослужащего ВСУ в течение определенного времени удерживали и нанесли телесные повреждения. В ведомстве уточнили, что это было сделано по предварительному сговору и с использованием силы и спецсредств.У Тищенко украинские правоохранители провели обыск. Депутату сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч.2 ст. 146 УК Украины).Данная статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, на котором Тищенко прямо во время обыска разбивает свой телефон, чтобы не предоставлять его правоохранителям в качестве вещественного доказательства.
украина
днепропетровск
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055836477_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2447041a6e2dba73dad193661f7efba4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепропетровск, днепр, николай тищенко, гбр, обыски
Новости, Украина, Днепропетровск, Днепр, Николай Тищенко, ГБР, обыски

Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск

13:23 25.06.2024
 
© ГБР телеграм-канал
© ГБР телеграм-канал
Читать в
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении депутату Верховной Рады Николаю Тищенко в незаконном лишении свободы бывшего военного. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ГБР
"Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске. - Ред.)", - заявили в ГБР.
По версии следствия, 20 июня в Днепропетровске группа лиц, по указанию Тищенко, "противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ".
Экс-военнослужащего ВСУ в течение определенного времени удерживали и нанесли телесные повреждения. В ведомстве уточнили, что это было сделано по предварительному сговору и с использованием силы и спецсредств.
У Тищенко украинские правоохранители провели обыск. Депутату сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч.2 ст. 146 УК Украины).
Данная статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, на котором Тищенко прямо во время обыска разбивает свой телефон, чтобы не предоставлять его правоохранителям в качестве вещественного доказательства.
 
НовостиУкраинаДнепропетровскДнепрНиколай ТищенкоГБРобыски
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13.00 25 июня
13:23Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
13:21Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным
13:03"Умные" бомбы - мощное российское оружие прямого действия
12:42"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
12:18Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
11:33"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе
10:37Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков
10:25"Верю в силу диалога": Макрон высказался о контактах с Путиным
09:55Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта
09:40В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ
09:00Хотелки Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня
08:15Главное за ночь 25 июня
08:01Кто вы, мистер Хьюз?
07:14Трагедия в Дагестане: первые выводы
06:39На Украине уже идёт гражданская война. Крокодилы в Тисе
06:04Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома
06:00Эксперт объяснил, почему закрытие правоохранительных вузов в РФ - большая ошибка
05:45Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом
05:30Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Лента новостейМолния