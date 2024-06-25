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Россия не прекратит СВО, даже если начнутся переговоры - Лавров

Россия не прекратит СВО, даже если начнутся переговоры - Лавров - 25.06.2024 Украина.ру

Россия не прекратит СВО, даже если начнутся переговоры - Лавров

Россия не остановит специальную военную операцию на Украине на время переговоров по урегулированию, если они начнутся. Об этом 25 июня сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии

2024-06-25T15:38

2024-06-25T15:38

2024-06-25T15:38

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сергей лавров

переговоры

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"Мы сказали - мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года", - сказал Лавров. Обстановка на поле боя постоянно меняется не в пользу Киева, подчеркнул Лавров. По его словам, боевые действия не будут прекращать, так как "на эту уловку" Москва попалась в апреле 2022 года. "Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось, и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже", - сказал он. Без России урегулировать конфликт на Украине невозможно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения". По его словам, Россия предложила вариант, который остановил бы боевые действия.

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новости, сергей лавров, переговоры, украина, россия