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Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару

Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару - 25.06.2024 Украина.ру

Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару

25 июня 1907 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии, бывшем потом Зиновьевском и Кировоградом, а ныне – Кропивницком, родился русский поэт Арсений Александрович Тарковский. В нашей культуре он занял своё неповторимое место, причём не только как отец всемирно известного кинорежиссёра

2024-06-25T17:36

2024-06-25T17:36

2024-06-25T17:36

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Родословная дворянской семьи Тарковских хорошо известна. Жил этот польский род сначала в Люблине, а потом в Заславле Волынской губернии. Часто упоминаемая Андреем Арсеньевичем история о происхождении от кумыкских шамхалов не находит подтверждения.Деду нашего героя, отставному ротмистру Карлу Матвеевичу Тарковскому пришлось восстанавливать своё дворянство. Благодаря удачной женитьбе он переехал в имение Кардаши под Елисаветградом. Карл Матвеевич принимал участие в создании и организации юнкерского училища Елисаветграда и был женат на крещеной в православие дочери другого елисаветградского шляхтича-офицера Марии Каэтановне Кардасевич. У них было пятеро детей, но в живых осталось трое — Надежда, Вера, погодки, и с десятилетним отрывом Александр, любимец и баловень семьи.В 1872 году и Карл Матвеевич, и его супруга умерли от холеры. Воспитанием 12-летнего Александра Тарковского занялась его старшая сестра Вера, вышедшая к тому времени замуж за секретаря полицейской управы Ивана Карповича Тобилевича.Да-да, вы не ошиблись, это тот самый драматург, псевдонимом которого назван киевский театральный вуз. Тот самый Карпенко-Карый, который вместе со своим земляком Марком Кропивницким стоял у истоков профессионального малороссийского театра. Благодаря ему родовое гнездо Тарковских стало музеем-усадьбой.Александр Тарковский учился сначала в елисаветградском реальном училище вместе с младшими братьями Тобилевича, будущими Саксаганским и Садовским, а также с будущим украинским деятелем Евгением Чикаленко.При таком окружении отец и дед классиков, тем не менее, украинством не увлёкся. На юридическом факультете харьковского университета он подхватил куда более заразную и опасную по тем временам хворь — вступил в "Народную волю". Александр никого не успел подорвать или пристрелить, но за участие в террористической организации всё равно понёс ответственность.Когда убийца харьковского губернатора кн. Дмитрия Николаевича Кропоткина Григорий Гольденберг выдал своих однопартийцев, начались облавы, и юный Саша Тарковский был арестован прямо на лекции.Семь лет тюрьмы и десять лет ссылки в Туруханском крае. Критик Лев Аннинский так писал об отце поэта, что тот был "не совсем типичный народоволец. Не с бомбой за пазухой. Следователю на допросе отвечает в таком стиле: "Да, имею честь принадлежать к партии "Народной воли". Быт — интеллектуального ссыльнопоселенца: плед Гарибальди на плечах, том Герцена под локтем".После отбытия наказания и до самой революции Александр Карлович служил в Елисаветградском общественном банке и находился под гласным надзором полиции."Отец знал греческий, латинский, французский, немецкий, английский, итальянский, польский, сербский языки. Году в 1915-м к нему стал ходить какой-то раввинообразный еврей: отец взялся за древнееврейский…", — вспоминал Арсений Тарковский.В 1902 году Александр Карлович женился на домашней учительнице Марии Рачковской, дочери надворного советника и директора почтамта в Дубоссарах Тираспольского уезда Херсонской губернии. У них рождаются сыновья Валерий и Арсений. Марина Арсеньевна Тарковская пишет, что бабушка ее в молодости была невысокой, худенькой, смуглой, с большими задумчивыми глазами. И походила, по семейному преданию, на свою бабушку-румынку.А потом была революция и гражданская война. В 1932 году Арсений писал:"Мне было десять лет, когда песокПришёл в мой город на краю вселеннойИ вечной тягой мне на веки лёг,Как солнце над сожженною Сиеной…"А дальше одна власть меняла другую. В 1919 году старший брат Валерий, увлекшийся большевизмом, как когда-то отец народовольчеством, был убит бандитами атамана Григорьева. Гимназия стала трудовой школой. И уже жизнь выглядела совсем по-другому:"Надо мной не смеялись матросы.Я читал им: „О, матерь Ахайя!"Мне дарили они папиросы,По какой-то Ахайе вздыхая.За гекзаметр в холодном вокзале,Где жила молодая свобода,Мне военные люди давалиЧёрный хлеб двадцать первого года".Как только школа окончена, Арсений уезжает в Москву, где в 1925 поступил учиться на основанные Валерием Брюсовым высшие литературные курсы. Там его наставником стал поэт и переводчик Георгий Шенгели.Там он и познакомился с Марией Вишняковой, которая стала его первой женой.Тогда и появляется неповторимая манера Арсения Тарковского. Авангард был ему чужд:"Где кудри символистов полупьяных?Где рослых футуристов затрапезы?Где лозунги на липах и каштанах,Бандитов сумасшедшие обрезы?"В 1924-29 годах Тарковский был сотрудником газеты "Гудок", автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен (один из его псевдонимов — Тарас Подкова). Там он работал вместе со своим земляком Юрием Олешей, целой плеядой одесситов — братьями Катаевыми, Ильфом, Славиным, и многими другими литературными знаменитостями.Затем было написание радиопостановок. Однако было понятно, что его стихи — не предмет заработка. Нужно кормить семью, где в 1932 году родился сын Андрей, а через год — дочь Марина. Его учитель Георгий Шенгели посоветовал Тарковскому заняться переводами. Это и стало основным источником заработка Арсения Александровича на ближайшие полвека. Это занятие спасло его и от репрессий, и от "проработок". Свои же стихи он более тридцати лет писал в стол.Летом 1937 года Арсений окончательно оставил первую жену и соединил свою жизнь с Антониной Бохоновой. Отзвуки этого события и дальнейшие взаимоотношения с детьми можно увидеть в фильме Андрея Тарковского "Зеркало" Там Арсений Александрович читал свои стихи."Мама была удивительным человеком: очень мудрым, любящим и нас, и папу. Она смогла сохранить добрые отношения с ним и никогда не препятствовала нашим встречам. В основном это были наши дни рождения, на которые папа обязательно приходил. Случались и совместные поездки. Он хотел свозить нас в Кировоград, город его детства. Но так и не случилось…", — пишет его дочь.Он ездил в командировки по Советскому Союзу, переводил классиков "литератур братских народов"… И, возможно, занимался бы этим и дальше, без перерыва на войну.Обе свои семьи Арсений Александрович отправил в эвакуацию — первую в г. Юрьевец Владимирской области, а вторую в Чистополь. А сам он, оставшись в Москве, прошёл вместе с писателями военное обучение. Но по заключении медкомиссии, мобилизации в действующую армию Тарковский не подлежал. 16 октября, в день эвакуации Москвы, Арсений Александрович вместе с престарелой матерью покинул столицу и отбыл в Чистополь.Только в декабре 1941 года, после одиннадцати обращений, он был призван, а 3 января 1942 года отбыл на фронт в качестве военкора газеты 16-й армии. 13 декабря 1943 года в Витебской области Арсений Тарковский был тяжело ранен. За полтора года до этого он, как будто предвидя будущее, писал:"Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,В живот ли пулю влепит эсэсовец-мальчишка,Но все равно мне будет на этом фронте крышка".Ему ампутировали правую ногу по самое бедро. За этим последовало комиссование, и Тарковский больше на фронт не возвращался.До конца дней своих поэт ходил на протезе, но всегда старался скрыть инвалидность: нигде и никогда не пользовался правом покупать что-нибудь без очереди и не требовал уступить место в общественном транспорте. Не хвастал он и орденом Красной Звезды.Военная тема не отпускала Арсения Тарковского всю его жизнь. Звучит она и в том же фильме сына "Зеркало", когда за кадром фронтовой кинохроники звучат его строки: "Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете".В 1945 году Тарковский подготовил к печати книгу стихов, которая дошла в производстве до стадии "чистых листов" и сигнального экземпляра, но после постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" гранки были рассыпаны. Издательство решило перестраховаться.В 1947 году Тарковский ушел от второй жены к Татьяне Озерской, с которой проживёт до конца дней. Он жил то в Ашхабаде, то в Баку, переводя местных классиков.По заказу ЦК ему довелось перевести несколько юношеских стихотворений товарища Сталина. Когда задание партии было выполнено, Тарковскому вручили портфель с очень крупной суммой денег. Арсений Александрович не раз повторял тогда: "Я перевел всего семь стихотворений. Представьте, какой гонорар ждал бы меня за все 22!" В 70-летний юбилей "отца народов" в "Известиях" все-таки были напечатаны два стихотворения вождя в переводе Арсения Тарковского и еще два — в обработке Павла Антокольского.В годы "Оттепели" жена не заставила его подготовить сборник собственных стихов "Перед снегом". Он вышел в свет одновременно с кинематографическим дебютом сына — фильмом "Иваново детство".Так в 1962 году Арсений и Андрей Тарковские стали знаменитыми.У Арсения Александровича одна за другой стали выходить книги (1962 — "Перед снегом"; 1966 — "Земле — земное"; 1969 — "Вестник"; 1974 — "Стихотворения"; 1980 — "Зимний день"; 1982 — "Избранное"; 1987 — "От юности до старости").Творческая судьба его сына была не столь спокойной. Арсению Александровичу довелось пережить и эмиграцию, и смерть Андрея.Арсений Тарковский скончался в Москве 27 мая 1989 года, как раз в дни работы первого Съезда Народных депутатов СССР. Во время трансляции этого бесконечного спектакля его кончину не заметили.В перерывах между заседаниями крутили по радио песню на стихи Арсения Александровича в исполнении Софии Ротару. В том же году ему посмертно была присвоена Государственная премия СССР.

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Дмитрий Губин

история, елисаветград, поэзия, история ссср, история украины, поэт, xx век