Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару - 25.06.2024 Украина.ру
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Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару
Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару - 25.06.2024 Украина.ру
Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару
25 июня 1907 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии, бывшем потом Зиновьевском и Кировоградом, а ныне – Кропивницком, родился русский поэт Арсений Александрович Тарковский. В нашей культуре он занял своё неповторимое место, причём не только как отец всемирно известного кинорежиссёра
2024-06-25T17:36
2024-06-25T17:36
история
елисаветград
поэзия
история
история ссср
история украины
поэт
xx век
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Родословная дворянской семьи Тарковских хорошо известна. Жил этот польский род сначала в Люблине, а потом в Заславле Волынской губернии. Часто упоминаемая Андреем Арсеньевичем история о происхождении от кумыкских шамхалов не находит подтверждения.Деду нашего героя, отставному ротмистру Карлу Матвеевичу Тарковскому пришлось восстанавливать своё дворянство. Благодаря удачной женитьбе он переехал в имение Кардаши под Елисаветградом. Карл Матвеевич принимал участие в создании и организации юнкерского училища Елисаветграда и был женат на крещеной в православие дочери другого елисаветградского шляхтича-офицера Марии Каэтановне Кардасевич. У них было пятеро детей, но в живых осталось трое — Надежда, Вера, погодки, и с десятилетним отрывом Александр, любимец и баловень семьи.В 1872 году и Карл Матвеевич, и его супруга умерли от холеры. Воспитанием 12-летнего Александра Тарковского занялась его старшая сестра Вера, вышедшая к тому времени замуж за секретаря полицейской управы Ивана Карповича Тобилевича.Да-да, вы не ошиблись, это тот самый драматург, псевдонимом которого назван киевский театральный вуз. Тот самый Карпенко-Карый, который вместе со своим земляком Марком Кропивницким стоял у истоков профессионального малороссийского театра. Благодаря ему родовое гнездо Тарковских стало музеем-усадьбой.Александр Тарковский учился сначала в елисаветградском реальном училище вместе с младшими братьями Тобилевича, будущими Саксаганским и Садовским, а также с будущим украинским деятелем Евгением Чикаленко.При таком окружении отец и дед классиков, тем не менее, украинством не увлёкся. На юридическом факультете харьковского университета он подхватил куда более заразную и опасную по тем временам хворь — вступил в "Народную волю". Александр никого не успел подорвать или пристрелить, но за участие в террористической организации всё равно понёс ответственность.Когда убийца харьковского губернатора кн. Дмитрия Николаевича Кропоткина Григорий Гольденберг выдал своих однопартийцев, начались облавы, и юный Саша Тарковский был арестован прямо на лекции.Семь лет тюрьмы и десять лет ссылки в Туруханском крае. Критик Лев Аннинский так писал об отце поэта, что тот был "не совсем типичный народоволец. Не с бомбой за пазухой. Следователю на допросе отвечает в таком стиле: "Да, имею честь принадлежать к партии "Народной воли". Быт — интеллектуального ссыльнопоселенца: плед Гарибальди на плечах, том Герцена под локтем".После отбытия наказания и до самой революции Александр Карлович служил в Елисаветградском общественном банке и находился под гласным надзором полиции."Отец знал греческий, латинский, французский, немецкий, английский, итальянский, польский, сербский языки. Году в 1915-м к нему стал ходить какой-то раввинообразный еврей: отец взялся за древнееврейский…", — вспоминал Арсений Тарковский.В 1902 году Александр Карлович женился на домашней учительнице Марии Рачковской, дочери надворного советника и директора почтамта в Дубоссарах Тираспольского уезда Херсонской губернии. У них рождаются сыновья Валерий и Арсений. Марина Арсеньевна Тарковская пишет, что бабушка ее в молодости была невысокой, худенькой, смуглой, с большими задумчивыми глазами. И походила, по семейному преданию, на свою бабушку-румынку.А потом была революция и гражданская война. В 1932 году Арсений писал:"Мне было десять лет, когда песокПришёл в мой город на краю вселеннойИ вечной тягой мне на веки лёг,Как солнце над сожженною Сиеной…"А дальше одна власть меняла другую. В 1919 году старший брат Валерий, увлекшийся большевизмом, как когда-то отец народовольчеством, был убит бандитами атамана Григорьева. Гимназия стала трудовой школой. И уже жизнь выглядела совсем по-другому:"Надо мной не смеялись матросы.Я читал им: „О, матерь Ахайя!"Мне дарили они папиросы,По какой-то Ахайе вздыхая.За гекзаметр в холодном вокзале,Где жила молодая свобода,Мне военные люди давалиЧёрный хлеб двадцать первого года".Как только школа окончена, Арсений уезжает в Москву, где в 1925 поступил учиться на основанные Валерием Брюсовым высшие литературные курсы. Там его наставником стал поэт и переводчик Георгий Шенгели.Там он и познакомился с Марией Вишняковой, которая стала его первой женой.Тогда и появляется неповторимая манера Арсения Тарковского. Авангард был ему чужд:"Где кудри символистов полупьяных?Где рослых футуристов затрапезы?Где лозунги на липах и каштанах,Бандитов сумасшедшие обрезы?"В 1924-29 годах Тарковский был сотрудником газеты "Гудок", автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен (один из его псевдонимов — Тарас Подкова). Там он работал вместе со своим земляком Юрием Олешей, целой плеядой одесситов — братьями Катаевыми, Ильфом, Славиным, и многими другими литературными знаменитостями.Затем было написание радиопостановок. Однако было понятно, что его стихи — не предмет заработка. Нужно кормить семью, где в 1932 году родился сын Андрей, а через год — дочь Марина. Его учитель Георгий Шенгели посоветовал Тарковскому заняться переводами. Это и стало основным источником заработка Арсения Александровича на ближайшие полвека. Это занятие спасло его и от репрессий, и от "проработок". Свои же стихи он более тридцати лет писал в стол.Летом 1937 года Арсений окончательно оставил первую жену и соединил свою жизнь с Антониной Бохоновой. Отзвуки этого события и дальнейшие взаимоотношения с детьми можно увидеть в фильме Андрея Тарковского "Зеркало" Там Арсений Александрович читал свои стихи."Мама была удивительным человеком: очень мудрым, любящим и нас, и папу. Она смогла сохранить добрые отношения с ним и никогда не препятствовала нашим встречам. В основном это были наши дни рождения, на которые папа обязательно приходил. Случались и совместные поездки. Он хотел свозить нас в Кировоград, город его детства. Но так и не случилось…", — пишет его дочь.Он ездил в командировки по Советскому Союзу, переводил классиков "литератур братских народов"… И, возможно, занимался бы этим и дальше, без перерыва на войну.Обе свои семьи Арсений Александрович отправил в эвакуацию — первую в г. Юрьевец Владимирской области, а вторую в Чистополь. А сам он, оставшись в Москве, прошёл вместе с писателями военное обучение. Но по заключении медкомиссии, мобилизации в действующую армию Тарковский не подлежал. 16 октября, в день эвакуации Москвы, Арсений Александрович вместе с престарелой матерью покинул столицу и отбыл в Чистополь.Только в декабре 1941 года, после одиннадцати обращений, он был призван, а 3 января 1942 года отбыл на фронт в качестве военкора газеты 16-й армии. 13 декабря 1943 года в Витебской области Арсений Тарковский был тяжело ранен. За полтора года до этого он, как будто предвидя будущее, писал:"Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,В живот ли пулю влепит эсэсовец-мальчишка,Но все равно мне будет на этом фронте крышка".Ему ампутировали правую ногу по самое бедро. За этим последовало комиссование, и Тарковский больше на фронт не возвращался.До конца дней своих поэт ходил на протезе, но всегда старался скрыть инвалидность: нигде и никогда не пользовался правом покупать что-нибудь без очереди и не требовал уступить место в общественном транспорте. Не хвастал он и орденом Красной Звезды.Военная тема не отпускала Арсения Тарковского всю его жизнь. Звучит она и в том же фильме сына "Зеркало", когда за кадром фронтовой кинохроники звучат его строки: "Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете".В 1945 году Тарковский подготовил к печати книгу стихов, которая дошла в производстве до стадии "чистых листов" и сигнального экземпляра, но после постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" гранки были рассыпаны. Издательство решило перестраховаться.В 1947 году Тарковский ушел от второй жены к Татьяне Озерской, с которой проживёт до конца дней. Он жил то в Ашхабаде, то в Баку, переводя местных классиков.По заказу ЦК ему довелось перевести несколько юношеских стихотворений товарища Сталина. Когда задание партии было выполнено, Тарковскому вручили портфель с очень крупной суммой денег. Арсений Александрович не раз повторял тогда: "Я перевел всего семь стихотворений. Представьте, какой гонорар ждал бы меня за все 22!" В 70-летний юбилей "отца народов" в "Известиях" все-таки были напечатаны два стихотворения вождя в переводе Арсения Тарковского и еще два — в обработке Павла Антокольского.В годы "Оттепели" жена не заставила его подготовить сборник собственных стихов "Перед снегом". Он вышел в свет одновременно с кинематографическим дебютом сына — фильмом "Иваново детство".Так в 1962 году Арсений и Андрей Тарковские стали знаменитыми.У Арсения Александровича одна за другой стали выходить книги (1962 — "Перед снегом"; 1966 — "Земле — земное"; 1969 — "Вестник"; 1974 — "Стихотворения"; 1980 — "Зимний день"; 1982 — "Избранное"; 1987 — "От юности до старости").Творческая судьба его сына была не столь спокойной. Арсению Александровичу довелось пережить и эмиграцию, и смерть Андрея.Арсений Тарковский скончался в Москве 27 мая 1989 года, как раз в дни работы первого Съезда Народных депутатов СССР. Во время трансляции этого бесконечного спектакля его кончину не заметили.В перерывах между заседаниями крутили по радио песню на стихи Арсения Александровича в исполнении Софии Ротару. В том же году ему посмертно была присвоена Государственная премия СССР.
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история, елисаветград, поэзия, история ссср, история украины, поэт, xx век
История, Елисаветград, поэзия, История, история СССР, история Украины, поэт, XX век

Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару

17:36 25.06.2024
 
© rewizor.ruпоэт Арсений Александрович Тарковский
поэт Арсений Александрович Тарковский
© rewizor.ru
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Дмитрий Губин
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25 июня 1907 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии, бывшем потом Зиновьевском и Кировоградом, а ныне – Кропивницком, родился русский поэт Арсений Александрович Тарковский. В нашей культуре он занял своё неповторимое место, причём не только как отец всемирно известного кинорежиссёра
Родословная дворянской семьи Тарковских хорошо известна. Жил этот польский род сначала в Люблине, а потом в Заславле Волынской губернии. Часто упоминаемая Андреем Арсеньевичем история о происхождении от кумыкских шамхалов не находит подтверждения.
Деду нашего героя, отставному ротмистру Карлу Матвеевичу Тарковскому пришлось восстанавливать своё дворянство. Благодаря удачной женитьбе он переехал в имение Кардаши под Елисаветградом. Карл Матвеевич принимал участие в создании и организации юнкерского училища Елисаветграда и был женат на крещеной в православие дочери другого елисаветградского шляхтича-офицера Марии Каэтановне Кардасевич. У них было пятеро детей, но в живых осталось трое — Надежда, Вера, погодки, и с десятилетним отрывом Александр, любимец и баловень семьи.
В 1872 году и Карл Матвеевич, и его супруга умерли от холеры. Воспитанием 12-летнего Александра Тарковского занялась его старшая сестра Вера, вышедшая к тому времени замуж за секретаря полицейской управы Ивана Карповича Тобилевича.
Да-да, вы не ошиблись, это тот самый драматург, псевдонимом которого назван киевский театральный вуз. Тот самый Карпенко-Карый, который вместе со своим земляком Марком Кропивницким стоял у истоков профессионального малороссийского театра. Благодаря ему родовое гнездо Тарковских стало музеем-усадьбой.
Александр Тарковский учился сначала в елисаветградском реальном училище вместе с младшими братьями Тобилевича, будущими Саксаганским и Садовским, а также с будущим украинским деятелем Евгением Чикаленко.
22 мая 2020, 01:00
День в истории. 22 мая: родился любимый малоросс Александра III180 лет назад, 22 мая 1840 года в селе Бежбайраки Херсонской губернии (ныне - Новоукраинский район Кировоградской области с центром в городе Кропивницкий) родился основоположник украинского профессионального театра Марк Кропивницкий. Это был тот редкий случай, когда один человек был талантлив и успешен и как антрепренер, и как актёр, и как режиссёр
При таком окружении отец и дед классиков, тем не менее, украинством не увлёкся. На юридическом факультете харьковского университета он подхватил куда более заразную и опасную по тем временам хворь — вступил в "Народную волю". Александр никого не успел подорвать или пристрелить, но за участие в террористической организации всё равно понёс ответственность.
Когда убийца харьковского губернатора кн. Дмитрия Николаевича Кропоткина Григорий Гольденберг выдал своих однопартийцев, начались облавы, и юный Саша Тарковский был арестован прямо на лекции.
Семь лет тюрьмы и десять лет ссылки в Туруханском крае. Критик Лев Аннинский так писал об отце поэта, что тот был "не совсем типичный народоволец. Не с бомбой за пазухой. Следователю на допросе отвечает в таком стиле: "Да, имею честь принадлежать к партии "Народной воли". Быт — интеллектуального ссыльнопоселенца: плед Гарибальди на плечах, том Герцена под локтем".
После отбытия наказания и до самой революции Александр Карлович служил в Елисаветградском общественном банке и находился под гласным надзором полиции.
"Отец знал греческий, латинский, французский, немецкий, английский, итальянский, польский, сербский языки. Году в 1915-м к нему стал ходить какой-то раввинообразный еврей: отец взялся за древнееврейский…", — вспоминал Арсений Тарковский.
В 1902 году Александр Карлович женился на домашней учительнице Марии Рачковской, дочери надворного советника и директора почтамта в Дубоссарах Тираспольского уезда Херсонской губернии. У них рождаются сыновья Валерий и Арсений. Марина Арсеньевна Тарковская пишет, что бабушка ее в молодости была невысокой, худенькой, смуглой, с большими задумчивыми глазами. И походила, по семейному преданию, на свою бабушку-румынку.
Панас Саксаганский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 08:00История
Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре 27 мая 1859 года в селе Каменно-Костуватое Херсонской губернии родился мальчик с типичным украинским именем Панас. Можно было бы написать, что никто не мог и предположить, что, повзрослев, этот маленький "человечек" превратится в одного из корифеев украинского театра Панаса Саксаганского, но это стало бы неправдой – все предпосылки к тому были
А потом была революция и гражданская война. В 1932 году Арсений писал:
"Мне было десять лет, когда песок
Пришёл в мой город на краю вселенной
И вечной тягой мне на веки лёг,
Как солнце над сожженною Сиеной…"
А дальше одна власть меняла другую. В 1919 году старший брат Валерий, увлекшийся большевизмом, как когда-то отец народовольчеством, был убит бандитами атамана Григорьева. Гимназия стала трудовой школой. И уже жизнь выглядела совсем по-другому:
"Надо мной не смеялись матросы.
Я читал им: „О, матерь Ахайя!"
Мне дарили они папиросы,
По какой-то Ахайе вздыхая.
За гекзаметр в холодном вокзале,
Где жила молодая свобода,
Мне военные люди давали
Чёрный хлеб двадцать первого года".
28 мая, 16:01История
Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войныПочти полтора века назад, 28 мая (или 16, по старому стилю) 1877 года в Киеве родился литератор — поэт, переводчик и критик, художник Максимилиан Кириенко-Волошин, которого мы теперь знаем только по второй части фамилии, хотя отец его, потомственный казак и потомок украинского бандуриста, Александр Кириенко-Волошин носил двойную
Как только школа окончена, Арсений уезжает в Москву, где в 1925 поступил учиться на основанные Валерием Брюсовым высшие литературные курсы. Там его наставником стал поэт и переводчик Георгий Шенгели.
Там он и познакомился с Марией Вишняковой, которая стала его первой женой.
Тогда и появляется неповторимая манера Арсения Тарковского. Авангард был ему чужд:
"Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?"
В 1924-29 годах Тарковский был сотрудником газеты "Гудок", автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен (один из его псевдонимов — Тарас Подкова). Там он работал вместе со своим земляком Юрием Олешей, целой плеядой одесситов — братьями Катаевыми, Ильфом, Славиным, и многими другими литературными знаменитостями.
Затем было написание радиопостановок. Однако было понятно, что его стихи — не предмет заработка. Нужно кормить семью, где в 1932 году родился сын Андрей, а через год — дочь Марина. Его учитель Георгий Шенгели посоветовал Тарковскому заняться переводами. Это и стало основным источником заработка Арсения Александровича на ближайшие полвека. Это занятие спасло его и от репрессий, и от "проработок". Свои же стихи он более тридцати лет писал в стол.
Юрий Карлович Олеша - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта 2020, 01:00
День в истории. 3 марта: в Елисаветграде родился автор «Трех толстяков»В этот день в 1899 г. в польской дворянской семье родился Юрий Карлович Олеша. Некоторые исследователи утверждают, что род этот был когда-то белорусским и православным, но факт остаётся фактом: крестили Ежи в костеле, а родители - Карл Антонович и Олимпия Владиславовна - пели ему колыбельные на польском языке
Летом 1937 года Арсений окончательно оставил первую жену и соединил свою жизнь с Антониной Бохоновой. Отзвуки этого события и дальнейшие взаимоотношения с детьми можно увидеть в фильме Андрея Тарковского "Зеркало" Там Арсений Александрович читал свои стихи.
"Мама была удивительным человеком: очень мудрым, любящим и нас, и папу. Она смогла сохранить добрые отношения с ним и никогда не препятствовала нашим встречам. В основном это были наши дни рождения, на которые папа обязательно приходил. Случались и совместные поездки. Он хотел свозить нас в Кировоград, город его детства. Но так и не случилось…", — пишет его дочь.
Он ездил в командировки по Советскому Союзу, переводил классиков "литератур братских народов"… И, возможно, занимался бы этим и дальше, без перерыва на войну.
Обе свои семьи Арсений Александрович отправил в эвакуацию — первую в г. Юрьевец Владимирской области, а вторую в Чистополь. А сам он, оставшись в Москве, прошёл вместе с писателями военное обучение. Но по заключении медкомиссии, мобилизации в действующую армию Тарковский не подлежал. 16 октября, в день эвакуации Москвы, Арсений Александрович вместе с престарелой матерью покинул столицу и отбыл в Чистополь.
Только в декабре 1941 года, после одиннадцати обращений, он был призван, а 3 января 1942 года отбыл на фронт в качестве военкора газеты 16-й армии. 13 декабря 1943 года в Витебской области Арсений Тарковский был тяжело ранен. За полтора года до этого он, как будто предвидя будущее, писал:
Эдуард Багрицкий
16 февраля, 14:42Культура
Одесский певец Революции Эдуард Багрицкий. Почему о нем забылиСо дня смерти советского поэта Эдуарда Багрицкого прошло 90 лет: он ушел из жизни в Москве, 16 февраля 1934 года, признанным и популярным автором
"Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,
Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,
В живот ли пулю влепит эсэсовец-мальчишка,
Но все равно мне будет на этом фронте крышка".
Ему ампутировали правую ногу по самое бедро. За этим последовало комиссование, и Тарковский больше на фронт не возвращался.
До конца дней своих поэт ходил на протезе, но всегда старался скрыть инвалидность: нигде и никогда не пользовался правом покупать что-нибудь без очереди и не требовал уступить место в общественном транспорте. Не хвастал он и орденом Красной Звезды.
Военная тема не отпускала Арсения Тарковского всю его жизнь. Звучит она и в том же фильме сына "Зеркало", когда за кадром фронтовой кинохроники звучат его строки: "Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете".
В 1945 году Тарковский подготовил к печати книгу стихов, которая дошла в производстве до стадии "чистых листов" и сигнального экземпляра, но после постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" гранки были рассыпаны. Издательство решило перестраховаться.
В 1947 году Тарковский ушел от второй жены к Татьяне Озерской, с которой проживёт до конца дней. Он жил то в Ашхабаде, то в Баку, переводя местных классиков.
По заказу ЦК ему довелось перевести несколько юношеских стихотворений товарища Сталина. Когда задание партии было выполнено, Тарковскому вручили портфель с очень крупной суммой денег. Арсений Александрович не раз повторял тогда: "Я перевел всего семь стихотворений. Представьте, какой гонорар ждал бы меня за все 22!" В 70-летний юбилей "отца народов" в "Известиях" все-таки были напечатаны два стихотворения вождя в переводе Арсения Тарковского и еще два — в обработке Павла Антокольского.
Поэт Борис Абрамович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 16:00История
Поэт Борис Слуцкий: "я вырос на большом базаре в Харькове"Поэт Борис Абрамович Слуцкий родился в Славянске 7 мая 1919 года. Происхождение его было не пролетарское (отец — торговый работник), а в послевоенное время — ещё и еврейское (двоюродный брат возглавлял израильскую разведку и МОССАД). Это, однако, компенсировалось тем, что он был одним из самых убеждённых коммунистов в советской литературе
В годы "Оттепели" жена не заставила его подготовить сборник собственных стихов "Перед снегом". Он вышел в свет одновременно с кинематографическим дебютом сына — фильмом "Иваново детство".
Так в 1962 году Арсений и Андрей Тарковские стали знаменитыми.
У Арсения Александровича одна за другой стали выходить книги (1962 — "Перед снегом"; 1966 — "Земле — земное"; 1969 — "Вестник"; 1974 — "Стихотворения"; 1980 — "Зимний день"; 1982 — "Избранное"; 1987 — "От юности до старости").
Творческая судьба его сына была не столь спокойной. Арсению Александровичу довелось пережить и эмиграцию, и смерть Андрея.
Арсений Тарковский скончался в Москве 27 мая 1989 года, как раз в дни работы первого Съезда Народных депутатов СССР. Во время трансляции этого бесконечного спектакля его кончину не заметили.
В перерывах между заседаниями крутили по радио песню на стихи Арсения Александровича в исполнении Софии Ротару. В том же году ему посмертно была присвоена Государственная премия СССР.
 
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17:49Нарендра Моди, биография
17:30Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации
17:14Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине
17:09Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё
16:50Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять лет
16:33"Переломный момент в конфликте": полковник Дэвис об ударе ВСУ по Севастополю
16:32Опубликовано видео момента удара по пляжу в Севастополе
15:38Россия не прекратит СВО, даже если начнутся переговоры - Лавров
15:30Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76
14:54На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
14:46Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца
14:03Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
14:03Долгий путь домой из ада. О чём говорят беженцы из Волчанска
13:39Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13:00 25 июня
13:23Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
13:21Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным
13:03"Умные" бомбы — мощное российское оружие прямого действия
12:42"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
12:18Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
11:33"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе
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