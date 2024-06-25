Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы - 25.06.2024 Украина.ру
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Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы - 25.06.2024 Украина.ру
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
Россия не рассматривает Европу в качестве партнера. В обозримом будущем перспектив развития отношений нет. С таким заявлением на "Примаковских чтениях" 25 июня выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
2024-06-25T14:03
2024-06-25T14:03
новости
правительство
чтения
европа
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"Сегодня и в ближайшей перспективе Европа не является нашим партнером. Да, мы торгуем, но это убывающая торговля. Границы очень плохо проницаемые. На наших границах идет перецепка - означает, что фактически не могут заезжать автомобильные грузы напрямую, и мы не можем там ездить. Есть ограничения по железнодорожному транспортному сообщению, уже не говорю об ограничениях, связанных с авиасообщением. Действительно, в обозримом периоде здесь перспектив не будет", - сказал Оверчук. В то же время Оверчук назвал Европу "садом, который пришел в упадок и достался в наследство от очень умных и прагматичных родственников, которые ушли". По его словам, в этом саду покосился забор, и чужие люди пытаются поживиться фруктами, которые там пока что есть. Растения, продолжил Оверчук, завяли, а пользователи не знают о системе полива - подземном трубопроводе и кране, который можно было бы отвинтить и пустить воду. Для того, чтобы насыщение живительной влагой все же произошло, должно смениться поколение, считает он. "... и поговорить с соседом, от которого они получают воду из-за забора. Наверное, сегодняшнюю Европу опишем вот так", - сказал Оверчук.Госдума РФ утвердила Алексея Оверчука на должность вице-премьера 13 мая. Вместе с ним депутаты одобрили кандидатуры 9 заместителей председателя правительства РФ. На следующий день депутаты одобрили назначения. До назначения Оверчук в течение двух лет работал заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще девять лет до этого - заместителем Мишустина в должности руководителя ФНС России.
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новости, правительство, чтения, европа
Новости, правительство, чтения, Европа

Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы

14:03 25.06.2024
 
© скриншотАлексей Оверчук
Алексей Оверчук
© скриншот
Читать в
Россия не рассматривает Европу в качестве партнера. В обозримом будущем перспектив развития отношений нет. С таким заявлением на "Примаковских чтениях" 25 июня выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
"Сегодня и в ближайшей перспективе Европа не является нашим партнером. Да, мы торгуем, но это убывающая торговля. Границы очень плохо проницаемые. На наших границах идет перецепка - означает, что фактически не могут заезжать автомобильные грузы напрямую, и мы не можем там ездить. Есть ограничения по железнодорожному транспортному сообщению, уже не говорю об ограничениях, связанных с авиасообщением. Действительно, в обозримом периоде здесь перспектив не будет", - сказал Оверчук.
В то же время Оверчук назвал Европу "садом, который пришел в упадок и достался в наследство от очень умных и прагматичных родственников, которые ушли". По его словам, в этом саду покосился забор, и чужие люди пытаются поживиться фруктами, которые там пока что есть. Растения, продолжил Оверчук, завяли, а пользователи не знают о системе полива - подземном трубопроводе и кране, который можно было бы отвинтить и пустить воду. Для того, чтобы насыщение живительной влагой все же произошло, должно смениться поколение, считает он.
"... и поговорить с соседом, от которого они получают воду из-за забора. Наверное, сегодняшнюю Европу опишем вот так", - сказал Оверчук.
Госдума РФ утвердила Алексея Оверчука на должность вице-премьера 13 мая. Вместе с ним депутаты одобрили кандидатуры 9 заместителей председателя правительства РФ. На следующий день депутаты одобрили назначения.
До назначения Оверчук в течение двух лет работал заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще девять лет до этого - заместителем Мишустина в должности руководителя ФНС России.
 
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