https://ukraina.ru/20240625/1055838163.html

Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы

Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы - 25.06.2024 Украина.ру

Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы

Россия не рассматривает Европу в качестве партнера. В обозримом будущем перспектив развития отношений нет. С таким заявлением на "Примаковских чтениях" 25 июня выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук

2024-06-25T14:03

2024-06-25T14:03

2024-06-25T14:03

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"Сегодня и в ближайшей перспективе Европа не является нашим партнером. Да, мы торгуем, но это убывающая торговля. Границы очень плохо проницаемые. На наших границах идет перецепка - означает, что фактически не могут заезжать автомобильные грузы напрямую, и мы не можем там ездить. Есть ограничения по железнодорожному транспортному сообщению, уже не говорю об ограничениях, связанных с авиасообщением. Действительно, в обозримом периоде здесь перспектив не будет", - сказал Оверчук. В то же время Оверчук назвал Европу "садом, который пришел в упадок и достался в наследство от очень умных и прагматичных родственников, которые ушли". По его словам, в этом саду покосился забор, и чужие люди пытаются поживиться фруктами, которые там пока что есть. Растения, продолжил Оверчук, завяли, а пользователи не знают о системе полива - подземном трубопроводе и кране, который можно было бы отвинтить и пустить воду. Для того, чтобы насыщение живительной влагой все же произошло, должно смениться поколение, считает он. "... и поговорить с соседом, от которого они получают воду из-за забора. Наверное, сегодняшнюю Европу опишем вот так", - сказал Оверчук.Госдума РФ утвердила Алексея Оверчука на должность вице-премьера 13 мая. Вместе с ним депутаты одобрили кандидатуры 9 заместителей председателя правительства РФ. На следующий день депутаты одобрили назначения. До назначения Оверчук в течение двух лет работал заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще девять лет до этого - заместителем Мишустина в должности руководителя ФНС России.

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новости, правительство, чтения, европа