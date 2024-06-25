https://ukraina.ru/20240625/1055838163.html
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы - 25.06.2024 Украина.ру
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
Россия не рассматривает Европу в качестве партнера. В обозримом будущем перспектив развития отношений нет. С таким заявлением на "Примаковских чтениях" 25 июня выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
2024-06-25T14:03
2024-06-25T14:03
2024-06-25T14:03
новости
правительство
чтения
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055838013_0:46:1256:753_1920x0_80_0_0_479ded092f987a6b86a5d1f516ad1214.png
"Сегодня и в ближайшей перспективе Европа не является нашим партнером. Да, мы торгуем, но это убывающая торговля. Границы очень плохо проницаемые. На наших границах идет перецепка - означает, что фактически не могут заезжать автомобильные грузы напрямую, и мы не можем там ездить. Есть ограничения по железнодорожному транспортному сообщению, уже не говорю об ограничениях, связанных с авиасообщением. Действительно, в обозримом периоде здесь перспектив не будет", - сказал Оверчук. В то же время Оверчук назвал Европу "садом, который пришел в упадок и достался в наследство от очень умных и прагматичных родственников, которые ушли". По его словам, в этом саду покосился забор, и чужие люди пытаются поживиться фруктами, которые там пока что есть. Растения, продолжил Оверчук, завяли, а пользователи не знают о системе полива - подземном трубопроводе и кране, который можно было бы отвинтить и пустить воду. Для того, чтобы насыщение живительной влагой все же произошло, должно смениться поколение, считает он. "... и поговорить с соседом, от которого они получают воду из-за забора. Наверное, сегодняшнюю Европу опишем вот так", - сказал Оверчук.Госдума РФ утвердила Алексея Оверчука на должность вице-премьера 13 мая. Вместе с ним депутаты одобрили кандидатуры 9 заместителей председателя правительства РФ. На следующий день депутаты одобрили назначения. До назначения Оверчук в течение двух лет работал заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще девять лет до этого - заместителем Мишустина в должности руководителя ФНС России.
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055838013_97:0:1161:798_1920x0_80_0_0_facf9e2bfa912ca35508dbeaa955d46b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, правительство, чтения, европа
Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
Россия не рассматривает Европу в качестве партнера. В обозримом будущем перспектив развития отношений нет. С таким заявлением на "Примаковских чтениях" 25 июня выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
"Сегодня и в ближайшей перспективе Европа не является нашим партнером. Да, мы торгуем, но это убывающая торговля. Границы очень плохо проницаемые. На наших границах идет перецепка - означает, что фактически не могут заезжать автомобильные грузы напрямую, и мы не можем там ездить. Есть ограничения по железнодорожному транспортному сообщению, уже не говорю об ограничениях, связанных с авиасообщением. Действительно, в обозримом периоде здесь перспектив не будет", - сказал Оверчук.
В то же время Оверчук назвал Европу "садом, который пришел в упадок и достался в наследство от очень умных и прагматичных родственников, которые ушли". По его словам, в этом саду покосился забор, и чужие люди пытаются поживиться фруктами, которые там пока что есть. Растения, продолжил Оверчук, завяли, а пользователи не знают о системе полива - подземном трубопроводе и кране, который можно было бы отвинтить и пустить воду. Для того, чтобы насыщение живительной влагой все же произошло, должно смениться поколение, считает он.
"... и поговорить с соседом, от которого они получают воду из-за забора. Наверное, сегодняшнюю Европу опишем вот так", - сказал Оверчук.
Госдума РФ утвердила Алексея Оверчука на должность вице-премьера
13 мая. Вместе с ним депутаты одобрили кандидатуры 9 заместителей председателя правительства РФ. На следующий день депутаты одобрили назначения.
До назначения Оверчук в течение двух лет работал заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина. Еще девять лет до этого - заместителем Мишустина в должности руководителя ФНС России.