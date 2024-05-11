https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра - 11.05.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра

Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Ситуация меняется с каждым часом. Но никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет

2024-05-11T13:29

2024-05-11T13:29

2024-05-11T15:05

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артиллерия

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Наша задача – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородской области и прочно закрепиться на новых позициях, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Тимофеевич, в сообщениях телеграм-каналов об обстановке на Харьковском направлении сейчас много неточностей. Поэтому я бы хотел, чтобы вы как можно подробнее рассказали о том, что же происходило на протяжении 10 мая.- В 02:30 группировка войск "Север" (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары (работали ВКС, РСЗО, артиллерия и "Искандеры") по двум основным направлениям.Первое направление: От Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву.Второе направление: От Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи.Огневая подготовка атаки – это классический элемент военного искусства. Три часа били.После 05:00 наши тактические группы ротного и батальонного звена ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе мы продвинулись на глубину в 10-15 километров. Таким образом, мы вошли в зону обеспечения ВСУ (в предполье). Завязались бои в населенных пунктах Стрелечье, Гатищи, Огруцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая, которые продолжались на протяжении всего вчерашнего дня.Хочу подчеркнуть. Пока с нашей стороны идет разведка боем, которая предполагает маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет.- Как на это отреагировало командование противника?- Бои на этих участках показали, что наиболее укрепленные огневые позиции и фортификационные сооружения противник пытался выстраивать (у него это не до конца получилось) по линии Липцы-Волчанск. Этому способствовал рельеф местности.Чтобы читателям было понятно, приведу некоторые цифры. От Волчанска до Белгородской границы 7 километров. От Липцов до границы – 17 километров. От Стрелечья – 3 километра. От Волчанска до Харькова – 50 километров. От Липцов до Харькова – 21 километр.Есть очень важный момент. Сырский не зря заранее бросил в Харьков пять бригад полного состава. Это не собранные наспех или переформатированные соединения. Они обучались на Западной Украине. В ходе их подготовки особое внимание уделялось офицерскому и сержантскому составу. Кроме того, в состав этих бригад входят полноценные инженерно-саперные подразделения.Похоже, противник учел опыт боев за Авдеевку и Артемовск, где ВСУ не уделяли должного внимания этому вопросу. В том смысле, что они с 2014 года один раз выстроили полноценные укрепления, а остальные сооружения возводили через пень-колоду. Если раньше их инженерная рота кидала одно отделение на одно направление, а другое – на другое (получался разлад), то под Харьковом инженерно-саперные подразделения действуют в полном составе.И, судя по всему, эти бригады выдвинулись на указанные мною направления.Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", советские "Грады". Наша ПВО работает. Только за сутки было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи". Также ВСУ стреляют кассетными боеприпасами. Один из их ударов пришелся по пригороду Белгорода. Восемь человек были ранены. Повреждения получили частные дома и автомобили. К счастью, погибших нет.Было 13 сигналов тревоги ракетной опасности. В 10 таких сигналов ПВО реально что-то сбила. А в трех случаях наши войска специально дали такой сигнал, чтобы вычислить вражескую пусковую установку, когда она меняла позицию. При развертывании этого комплекса он попадал под наш удар, поэтому ракеты не летели.Про беспилотники я вообще молчу. Их много. В основном это дроны самолетного типа. Только за один раз наши сбили их 17-18 штук.Кстати, на момент нашей с вами беседы снова объявили о ракетной опасности. Я спустился в укрытие.Резюмирую. Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Ситуация меняется с каждым часом. Но, повторюсь, никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Наша задача – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородской области и прочно закрепиться на новых позициях.- У меня будет несколько уточняющих вопросов. Почему российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области от Липцов до Волчанска?- Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород.Во-вторых, это связано с логистическими соображениями.Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе. Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению.По пока еще неподтвержденной информации, в ходе огневой подготовки наши войска разбили мост и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и с Волчанска на Харьков.Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника.- Если я понял ваш предыдущий ответ, у противника на этом направлении с боеспособностью все в порядке?- Повторюсь, противник неслучайно готовил для Харьковского направления пять бригад. С огневыми средствами у ВСУ тоже все в порядке. Если за сутки звучит 14-я воздушная тревога, это говорит о том, что не все пусковые установки и склады с боеприпасами мы уничтожили. Враг пока сопротивляется.Отмечу очень важную деталь. Противник впервые на Харьковском направлении применил авиацию. Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, где в советское время стояли наши "тактики" и "стратеги", выпустив аналог наших корректируемых авиабомб. Наши пять таких бомб сбили на подлете к Белгороду.Украинская пропаганда сейчас нагоняет жути, говоря о чудовищных потерях российской армии. Конечно, потери у нас есть. Есть подбитая техника, которую ВСУ достали в момент выдвижения на позиции. Но потери врага на порядок выше. И Харьков наши "умные" бомбы по-прежнему достают.- Получается, что в ближайшее время следует ожидать налета наших ВКС на Миргородский аэродром, чтобы украинская авиация головы не могла поднять.- Наши ВКС этот аэродром обрабатывали и так. Сейчас огневое воздействие на него должно усилиться. Как и на аэродром возле Днепропетровска. Миргород и Днепропетровск – это две точки, с которых украинская авиация еще может работать.- Вы сказали, что противник несет потери. В телеграм-каналах публикуется сейчас много видео с подбитой украинской техникой непосредственно под Харьковом. Эти кадры вызвали у вас какие-то особые эмоции?- Наши старые проверенные системы ("Рапира" и Д-30) стали высокоточным оружием, поскольку они напрямую работают с беспилотниками. Наша разведка моментально передает информации на огневые позиции, откуда мы сразу же наносим удар. Эффективность работы нашей артиллерии заметно возросла.- Еще поступает информация, что враг стягивает резервы из Часоа Яра в район Харькова.- Это тоже одна из наших задач. Если ВСУ вытянуть часть подразделений на Харьков, то мы можем лучше действовать в других местах. Мы уже нашли бреши во вражеской обороне и сможем туда проникнуть.- На эти события последовала реакция США в лице Джона Кирби (координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям). Он сказал примерно следующее: "Российская армия добьется определенных успехов, но Харьков мы не сдадим".- Я не знаю, будет ли сдавать Харьков лично Джон Кирби (смеется). Наша задача – приблизиться к Харькову, а потом попытаться блокировать город с юга и с севера.Совсем уж в идеале напрашивается наш удар в сторону Полтавы, чтобы отсечь всю Донбасскую группировку ВСУ от Днепра. Наверняка такие планы у нас есть. Выйти на Днепр – это наша задача максимум на всю летнюю кампанию. А без Харькова этот вопрос не решить.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240510/1054973407.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, харьков, днепр, вооруженные силы украины, александр сырский, сво, авиация, рсзо, артиллерия, часов яр