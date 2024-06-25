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Долгий путь домой из ада. О чём говорят беженцы из Волчанска

Долгий путь домой из ада. О чём говорят беженцы из Волчанска - 25.06.2024 Украина.ру

Долгий путь домой из ада. О чём говорят беженцы из Волчанска

В мае 2024 года группировка ВС РФ "Север" начала операцию по освобождению Харьковской области. Одной из главных арен ожесточенных боев стал приграничный город Волчанск – и люди, которые остались в городе, стали заложниками боевых действий.

2024-06-25T14:03

2024-06-25T14:03

2024-06-25T14:03

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Военный корреспондент издания Украина.ру Федор Громов пообщался с беженцами, которым удалось вырваться на территорию России.Центр размещения беженцев из Харьковской области внешне неприметен – если не знать, где он находится, то поиски его будут тщетны. Эта мера безопасности необходима – украинские власти как следует пропиарились на эвакуации гражданских из Волчанска, для них не существует беженцев, эвакуировавшихся в Белгородскую область. Совершенно очевидно, что стоит им узнать – и тут же по лагерю будет нанесен удар из всего, что есть.В пункте временного размещения эвакуированные не задерживаются – их опрашивают, устанавливают данные и отправляют в другие регионы. В последние дни редко когда в центре их более десяти-двадцати человек. Все, кто там есть, еще недавно жили в настоящем аду – а затем им еще и пришлось пройти сквозь настоящее чистилище. Под разрывы украинских снарядов, свист кассет, пугающее до дрожи зудение дронов-камикадзе выводили их бойцы армии России − от посадки к посадке, от укрытия к укрытию. Несколько километров можно пройти только пешком – и по-другому никак.Для беженцев, многие из которых уже достаточно пожилые люди, это было настоящим кошмаром – но они шли. Другого выбора просто не было.Случались и настоящие чудеса. Две недели назад, 13 июня, в день Вознесения Господня, две восьмидесятилетних женщины пошли в Россию самостоятельно – и вышли. В них не попал украинский дрон, их не накрыл кассетный боеприпас, они прошли сквозь минные поля – и вышли к границе России, вызвав немалое удивление у встретивших их русских военных.К сожалению, иногда чуда не случалось – неоднократно беженцев, уходивших в Россию, замечали украинские операторы БПЛА, начинался обстрел, люди получали ранения. Была и настоящая трагедия - так, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил 6 июня, что при попытке эвакуации группа гражданских попали под удар ВСУ, несколько человек погибли.Прибывшие в лагерь эвакуированные тихи и молчаливы, в глазах у многих – до сих пор застарелый ужас от того, что им пришлось пережить. Но вместе с ним на их лицах нет-нет, да и промелькнет улыбка облегчения.Они – дома. Ужас закончился.- Пришли наши [российские] солдаты, говорят – прячьтесь в подвал, иначе погибнете, - вспоминает пенсионер Петр - мы и спрятались. Нас шестеро было – я с женой, соседи наши еще. Долго в подвале жили, военные время от времени приходили, спрашивали как мы. Тушенку нам давали, воду. Потом совсем ад начался, прилетало где-то рядом каждый день.- Мы жили под горой со стороны Шебекино, все виды вооружения – все летели к нам, - добавляет его жена, Валентина. – Никак вывезти нас не могли. Оно и понятно – приехала бы машина, так и померли бы там все.Петру 75 лет, его жене – 70, и семья у них – сплошь медицинская. Петр – бывший преподаватель медицинского колледжа, жена – фармацевт. По медицинской линии пошли и дети – дочь их, покинувшая Волчанск вместе с российскими войсками в 2022-м году вместе с мужем и сыном, живет в Белгороде, работает медсестрой в роддоме. Сергей, сын Петра и Валентины уехать тогда не смог, не захотел бросать родителей. Не получилось у него уехать и в 2024-м – он, водитель "скорой помощи", после 2022-го года был переведен в Чугуевский район, родителей навещал по мере возможности. Когда в Волчанске начались бои, попытался прорваться в город, вывезти их не удалось, машина попала под обстрел.Об этом старикам рассказала приехавшая их навестить дочь – она нашла способ связаться с братом. Спустя месяц ужасной неизвестности сын и родители узнали о судьбе друг друга. Старики улыбаются – какие могут быть беды, когда вся твоя семья жива?Не так повезло другому жителю Волчанска, Юрию. Что характерно, он тоже медик по образованию – фельдшер, но в последние годы работал слесарем на Волчанском мясокомбинате. Юрий сравнительно молод – ему лет сорок пять, одет в рабочий комбинезон и держит на руках маленькую собачку, йоркширского терьера.- Жены моей собака, - грустно говорит Юрий, - там у нас еще коты остались. Но коты выживут, а он же комнатный, куда ему деваться.Жена Юрия пропала – ее посекло осколками еще 26-го мая, военные ее отправили на эвакуацию. Дальнейшая ее судьба осталась неизвестной. Рассказывая о жене, Юрий машинально гладит собаку – существо, максимально связывающее его с любимым человеком.Из-за жены же он не смог покинуть Волчанск в 2022-м году – Юрий тогда работал в Шебекино. Когда началась эвакуация из Волчанска, поехал ее забирать. Въехать в Волчанск и найти жену он успел. Выехать – уже нет.После тех событий для бывшего фельдшера наступило долгое томительное ожидание – из Волчанска он никуда уехать не мог, чтобы не попасть под мобилизацию. В приграничный город сотрудники ТЦК ездить боялись, мужчины, кто не успел уехать в 2022-м году, чувствовали себя относительно вольготно, хоть и не всегда.- Пару месяцев назад "азовцы"* к нам приезжали, хватали всех без разбору. Есть ли бронь, нету – без разницы, хватали и тащили в бусик. – рассказывает Юрий. – Что стало с теми, кого забрали, никто так и не узнал.Впрочем, украинские военные и без мобилизации доставляли жителям Волчанска немало хлопот – особенно танкисты, расположившиеся на мясокомбинате. Юрий в 2023-м году установил камеру наблюдения на дом и лично наблюдал, как из ворот мясокомбината выезжал украинский танк и стрелял.- Слышал лязг гусениц, бах – и тут же прилет. Смотрел записи камеры – вспышка была у ворот комбината, и через секунду камеру взрывов опрокидывает. Не русский же танк стрелял по нашему кварталу, россиян там в 23-м году вообще тогда не было!Юрий ждал Россию – и дождался. Усмехаясь, он рассказывает о первой встрече с русскими солдатами в мае.- Зашел ко нам во двор мальчишка совсем, 19 лет, наивный до ужаса. Спрашивает "вы русские или украинцы"? Мы отвечаем – русские. И он опускает оружие, снимает каску и такой "фух, хорошо, что не украинцы".Супруги качали воду ручным насосом из скважины, делились ей с солдатами, раздавали им колоссальные запасы домашних солений. Потом жену Юрия ранили, в район дома начало прилетать все чаще – и военные начали выводить оттуда людей. Выходили втроем – вместе с Юрием вышли его соседи, еще одна пара супругов, Кирилл и Виктория. В пункт размещения прибыли вдвоем – по дорогу к точке эвакуации попали под удар украинского дрона, Кирилла, уже до этого раненого, увезли в госпиталь.Виктории, как и Юрию, лет 40-45. У нее разбили дом, она с мужем пряталась и жила в гараже. Потом был разбит и гараж – супруги перебрались в подвал к Юрию. Мужу ее не повезло еще в мае – когда они уходили к соседу, солдаты украинской армии выпустили по ним несколько гранат из АГС.- Кирилла, мужа, ранили тогда, несколько осколков в ноги попали, посекло сильно ноги, перебило вену. Ну да я его сама лечила, бо раньше работала медсестрой в местной больнице. Перевязала, солдатики наши медикаментов дали.Стараниями Виктории и российских медиков Кирилл выжил, и даже начал ходить – однако во время эвакуации его ранили снова. Женщина рассказывает нервно, голос ее дрожит. Закончив свое повествование, она машет рукой:- Ну хоть жив и то хорошо…Ей еще повезло – по словам сотрудницы центра, некоторые из эвакуированных жителей Волчанска по дороге в Россию потеряли своих родных – они погибли прямо на глазах членов своих семей.Настоящий ужас пришлось пережить еще одной пожилой женщине, Валентине – она жила в селе Гатище в приграничье, встретила армию России. ВСУ подтянули артиллерию, начались обстрелы – дом ее сгорел. Валентина ушла в… Волчанск – там у нее была квартира. Показательно, что вся родня Валентины – в России, ей было куда ехать. В ответ на вопрос, зачем она отправилась в эпицентр городских боев, пенсионерка лишь пожимает плечами:- Где бы ни было – а все же у себя дома.У Валентины посечено лицо – украинский снаряд попал в многоэтажку, когда она выходила за водой, находившаяся рядом с ней женщина погибла у нее на глазах.Вышедшие из волчанского ада беженцы Россию не винят, и явно не из-за страха – чего бояться им, выжившим в этом аду? Нет, они искренне благодарят русских солдат, а украинских – ругают на чем свет стоит.- Да у нас в Волчанске 99% за Россию, это однозначно! – категорично заявляет Ирина, учительница из местной школы. – Да, в 2022-м году, когда война началась, было плохо – ни света, ни воды, ни продуктов. Ничего не было! Но солдатики кормили нас, помогали как-то, мэр наш, Степанец, делал все, что мог – а потом, знаете, все прям наладилось. И магазины заработали, и ремонтировать здания начали.Женщина мечтательно вздыхает.- И все же хорошо было, но потом обратно Украина пришла, "освободила". А мы для них кто? "Ждуны". Ну и относились к нам соответствующе – мы для них граждане второго сорта были! А наши [российские] мальчики вернулись – и сразу видно, отношение к нам другое!Несмотря на пережитый ужас несмотря на то, что родственники ее остались на территории Украины, Ирина улыбается – она теперь дома. И домой она вернулась тогда, когда первый штурмовик с шевроном группировки "Север" переступил порог ее двора.Волчанску и его жителям досталась тяжелая судьба. Возможно, более тяжелая, чем Авдеевке, Бахмуту, Мариуполю. Уже в третий раз линия фронта перекатывается через город. В первые два раза городу повезло, в третий – не повезло совсем.Но для этих жителей Волчанска, которые уже покинули ад городских боев, самые сложные испытания уже позади.Они теперь дома.А вот как развивается ситуация вокруг украинских беженцев в странах ЕС: "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины* - запрещённая в РФ организация

россия

волчанск

харьковская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, беженцы, сво