Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
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Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ
Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру
Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский не зря заранее бросил в Харьков пять бригад полного состава. И это не собранные наспех или переформатированные соединения, а хорошо подготовленные военные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T03:50
2024-05-14T03:50
новости
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шебекино
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10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил он.Бои на этих участках показали, что наиболее укрепленные огневые позиции и защитные сооружения ВСУ пытались выстраивать по линии Липцы-Волчанск. Этому способствовал рельеф местности, указал обозреватель.Помимо прочего, в состав украинских бригад входят полноценные инженерно-саперные подразделения. Похоже, противник учел опыт боев за Авдеевку и Артемовск, где ВСУ не уделяли должного внимания строительству укреплений, добавил специалист.Если раньше инженерная рота ВСУ кидала одно отделение на одно направление, а другое – на другое (получался разлад), то сейчас под Харьковом инженерно-саперные подразделения действуют в полном составе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
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новости, харьков, россия, белгород, геннадий алехин, александр сырский, шебекино, харьковская область, всу, укрепления, наступление, вс рф
Новости, Харьков, Россия, Белгород, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Шебекино, Харьковская область, ВСУ, укрепления, наступление, ВС РФ

Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ

03:50 14.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Главком ВСУ Александр Сырский не зря заранее бросил в Харьков пять бригад полного состава. И это не собранные наспех или переформатированные соединения, а хорошо подготовленные военные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.
Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил он.
Бои на этих участках показали, что наиболее укрепленные огневые позиции и защитные сооружения ВСУ пытались выстраивать по линии Липцы-Волчанск. Этому способствовал рельеф местности, указал обозреватель.
"Есть очень важный момент. [Главком ВСУ Александр] Сырский не зря заранее бросил в Харьков пять бригад полного состава. Это не собранные наспех или переформатированные соединения. Они обучались на Западной Украине. В ходе их подготовки особое внимание уделялось офицерскому и сержантскому составу", - подчеркнул Алехин.
Помимо прочего, в состав украинских бригад входят полноценные инженерно-саперные подразделения. Похоже, противник учел опыт боев за Авдеевку и Артемовск, где ВСУ не уделяли должного внимания строительству укреплений, добавил специалист.
Если раньше инженерная рота ВСУ кидала одно отделение на одно направление, а другое – на другое (получался разлад), то сейчас под Харьковом инженерно-саперные подразделения действуют в полном составе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 03:41
Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и КупянскаРоссийские войска начали наступление и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны существенно. Притом обнаружились участки, которые, против обыкновения, не были заминированы противником
 
НовостиХарьковРоссияБелгородГеннадий АлехинАлександр СырскийШебекиноХарьковская областьВСУукреплениянаступлениеВС РФ
 
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