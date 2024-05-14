https://ukraina.ru/20240514/1055028625.html

Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ

Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ - 14.05.2024 Украина.ру

Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский не зря заранее бросил в Харьков пять бригад полного состава. И это не собранные наспех или переформатированные соединения, а хорошо подготовленные военные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-14T03:50

2024-05-14T03:50

2024-05-14T03:50

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10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил он.Бои на этих участках показали, что наиболее укрепленные огневые позиции и защитные сооружения ВСУ пытались выстраивать по линии Липцы-Волчанск. Этому способствовал рельеф местности, указал обозреватель.Помимо прочего, в состав украинских бригад входят полноценные инженерно-саперные подразделения. Похоже, противник учел опыт боев за Авдеевку и Артемовск, где ВСУ не уделяли должного внимания строительству укреплений, добавил специалист.Если раньше инженерная рота ВСУ кидала одно отделение на одно направление, а другое – на другое (получался разлад), то сейчас под Харьковом инженерно-саперные подразделения действуют в полном составе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055021123.html

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